excel編號自動更新

Excel 編號如何自動更新？Excel 報表若資料太多列，需要做資料刪減的話，若你是手工 Key 編號，很容易就會改到懷疑人生，因此今天小編要與大家分享，如何讓 Excel 的編號自動更新，其實並不會太複雜，只要善用 Row 這個函數，就可以輕鬆完成 Excel 編號自動更新的工作，不僅比手工 Key 快速，而且還更加聰明，以後刪減資料時，就不怕編號亂跳啦！各位趕快將這招學起來吧，若你不想學習的話，一樣可以直接下載文末的 Excel 範本，就可以獲得自動更新編號的 Excel 範本啦~ 你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

excel編號自動更新

首先，一般使用者都會打上 1，然後下拉將欄位以數列填滿，雖然這樣也可以做到自動化填表沒錯，不過當你刪除欄位的時候，編號就會跳一格。

excel儲存格內編號

就像上圖一樣，原本的編號 3 刪除後，順序就從 2 直接跳到 4 了，若要保持編號順序排列的話，該怎麼用 Row 函數讓編號自動更新呢？

excel無法自動編號

我們一開始在編號時，可以用 ROW()-1 的方式來輸入，這個函數的意思就是以上圖左側黃色區塊的數字來定位，做 -1 的動作來獲得正確的數列，若你的起始編號是從 3 開始，輸入 ROW()-2 就可以獲得編號 1 的結果。

excel儲存格內編號

在 A2 輸入 ROW()-1 後，就可以獲得 1 的結果，將這個函數向下拉，就可以完成所有欄位編號啦。

Excel 編號跳號

完成後，就算刪除其中一個欄位，中間也不會產生跳號的問題，Excel 欄位就會自己更新啦！各位若有 Excel 欄位跳號的問題，這招趕快學起來吧 ~ 懶得學也沒關係，下面的範本直接下載，就可以獲得自動更新編號的 Excel 檔案囉。

下載： Excel 編號自動更新範本.xlsx（GOOGLE下載）

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