iphone當電腦視訊鏡頭

要跟朋友、家人視訊，突然發現桌機螢幕沒有鏡頭怎麼辦？我想大多數人第一直覺是奪門而出買一個網路攝影機回來，今天小編要與大家分享這款工具 IRIUN，不管你是 Mac、Windows、iPhone 還是 Android，讓你不用多花錢，就能夠拿手機的鏡頭來當作網路攝影機，現在大家手機鏡頭都幾千萬畫素起跳的，或許還會比你到外面買的網路攝影機還要高畫質喔，常用桌機、沒網路攝影機的朋友趕快把這招學起來吧。你也可以參考：掌上看家 - 舊手機監視器，把家裡不用的舊手機變身雲端監視器！（iOS、Android）

手機當usb webcam

首先要作的準備是，在電腦安裝 IRIUN 這款工具，因為開發者不明，手動點擊仍要執行才能開啟。手機則要安裝 Iriun 4K Webcam for PC and Mac 這款 App，不管手機還是電腦，載點都幫大家準備好，請自行到文章後方下載。

iphone當電腦視訊鏡頭

電腦的部分，下載好安裝檔後，按下 Next 進行安裝。

手機當攝影機

安裝完畢後開啟 IRIUN 就會看到上面的畫面，這時候電腦就完成設定了，接下來我們看到手機的部分。

手機當usb webcam

接下來就是手機囉，iPhone 或 Android 都 OK，下載好 App 後開啟，有兩點要注意，第一是要跟電腦連上同一個 Wi-Fi，第二是要開啟 USB 偵錯模式。前面兩點都確定好之後，就可以將傳輸線接上電腦啦。

IRIUN

若成功的話，就可以在電腦上看到手機鏡頭的畫面出現囉，下方可以調整畫面解析度，會直接影響到視訊的畫質，可以調整至 1928 x 1080。

IRIUN

這時候只要開啟你的通訊軟體，這裡小編用 LINE 作為示範，在設定的地方，選擇 IRIUN Webcam 作為畫面輸出就大功告成囉！希望這個方法有幫助到沒有網路攝影機的你，下面的載點趕緊下載起來吧～

https://iriun.com/

Windows 版本下載： WinWebcam 2.5.4.exe（官方下載）
Mac 版本下載：IriunWebcam 2.3.3.pkg（官方下載）
Android 下載：這裡
iOS 下載：這裡

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