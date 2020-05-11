你是多啦粉嗎？那你絕對不能錯過由 Doraemon Channel 這個網站，為了鼓勵大家在防疫期間多待在家，Doraemon Channel 推出一系列多啦 A 夢桌布、多啦 A 夢遊戲、多啦 A 夢漫畫、多啦 A 夢著色紙、多啦 A 夢海報、多啦 A 夢會議背景等，身為無腦多啦粉看到這個網站可以說是相見恨晚，各位喜歡多啦的朋友們，這個網站趕緊放入口袋吧。

首先進入 Doraemon Channel 在家防疫頁面後，就可以看到一連串的素材囉，首先是多啦 A 夢長篇漫畫，不過全是日文，懂日文的可以看一下，不懂日文的話就跟小編一樣往下滑吧～

往下滑動之後，可以看到上圖的多啦 A 夢遊戲，全部都是網頁小遊戲，不需要下載就可以輕鬆玩囉。

目前 Doraemon Channel 的多啦 A 夢小遊戲一共有 9 款，用滑鼠就可以輕鬆玩。雖然都是小遊戲，不過看到多啦 A 夢就非常有療癒感～

上面兩張圖是多啦 A 夢其中幾款遊戲的截圖畫面，遊戲有些元素也與卡通中有些連結，像是胖虎在後面一直追著大雄跑，若失敗太多的話，就會被胖虎追到～

除了遊戲外 Doraemon Channel 還推出了豐富的多啦 A 夢桌布、會議背景，以下幾張讓大家參考：

隨便滑都是非常好看的多啦 A 夢桌布啊，而且多啦 A 夢也跟大家一樣戴起了口罩，桌布也不忘宣導大家防疫期間出門要記得帶著口罩。除了電腦版桌布外，網站內也有多啦 A 夢手機直式桌布可以下載～

最後也有多啦 A 夢著色紙，讓小朋友待在家時可以著色，目前一共有 39 款多啦 A 夢著色指，各位爸爸媽媽們、多啦迷們，若你還不知道的話趕快將 Doraemon Channel 寶庫收下吧！

Doraemon Channel：https://dora-world.com/stayhome/