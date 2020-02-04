喜歡貓狗的很多很多，但是貓狗的遊戲並不多，這次來跟大家分享這款喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 免費遊戲，支援 2-4 個人一起化身為貓咪來玩（搞破壞），然後在貓咪互相格鬥中競爭第一名的角色，這樣的遊戲除有趣之外，家裡的場景更會被搞得亂七八糟，若真的是這個家裡的主人，一定會大爆炸的！但是相對的，若是想要盡情的扮演一隻愛玩耍的貓咪，用力玩這款遊戲就對了，絕對可以滿足你把家裡用到亂糟糟的欲望啊！

若你想要一個人玩這款遊戲，那麼只能說抱歉了！因為至少兩個人才可以玩，當然若只有一個人的話，就另外加入一隻貓也是可以開始遊戲的，不過就無法享受到貓咪對決，只能享受到把家裡用亂的樂趣！

操作方式如上圖，主要就是亂伸爪子來攻擊其他貓咪，還可以集氣來發動攻擊！

居家場景空間還頗大的，特點是所有家具一撞就會翻！要把大櫃子撞翻也是可以的～所以當貓咪跑來跑去之後家裡就一團亂！

還有二樓的空間可以去，當然貓咪有辦法跳上去，但是其實跳的感覺跟飛得差不多！





遊戲主要就是貓咪們彼此互相攻擊，攻擊到其他貓咪沒有血了，就可以獲得勝利囉！





然後還有一些戰績評比之類的^^

實際看看操作的影片吧！！這樣打鬥也太熱鬧了吧～可惜我的電腦跑起來像慢動作，真的該換台遊戲電腦來享受這款遊戲了！

若是很滿意自己的乖（壞）貓咪，還可以進入拍照模式，來捕捉貓咪最可愛（可惡）的那一刻！

上圖是拍照模式的 Demo！

喜歡這款遊戲的話，可以免費下載，當然順便斗內一下也是可以唷！

https://playfellowstudio.itch.io/fisti-fluffs-demo

免安裝版：

fisti-fluffs-demo-0.1.4-win.zip（ITCH下載）

fisti-fluffs-demo-0.1.4-win.zip（MEDIAFIRE下載）

fisti-fluffs-demo-0.1.4-win.zip（RAPIDGATOR下載）

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