喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

喜歡貓狗的很多很多，但是貓狗的遊戲並不多，這次來跟大家分享這款喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 免費遊戲，支援 2-4 個人一起化身為貓咪來玩（搞破壞），然後在貓咪互相格鬥中競爭第一名的角色，這樣的遊戲除有趣之外，家裡的場景更會被搞得亂七八糟，若真的是這個家裡的主人，一定會大爆炸的！但是相對的，若是想要盡情的扮演一隻愛玩耍的貓咪，用力玩這款遊戲就對了，絕對可以滿足你把家裡用到亂糟糟的欲望啊！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

若你想要一個人玩這款遊戲，那麼只能說抱歉了！因為至少兩個人才可以玩，當然若只有一個人的話，就另外加入一隻貓也是可以開始遊戲的，不過就無法享受到貓咪對決，只能享受到把家裡用亂的樂趣！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

操作方式如上圖，主要就是亂伸爪子來攻擊其他貓咪，還可以集氣來發動攻擊！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

居家場景空間還頗大的，特點是所有家具一撞就會翻！要把大櫃子撞翻也是可以的～所以當貓咪跑來跑去之後家裡就一團亂！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

還有二樓的空間可以去，當然貓咪有辦法跳上去，但是其實跳的感覺跟飛得差不多！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載
喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

遊戲主要就是貓咪們彼此互相攻擊，攻擊到其他貓咪沒有血了，就可以獲得勝利囉！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載
喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

然後還有一些戰績評比之類的^^

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

實際看看操作的影片吧！！這樣打鬥也太熱鬧了吧～可惜我的電腦跑起來像慢動作，真的該換台遊戲電腦來享受這款遊戲了！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

若是很滿意自己的乖（壞）貓咪，還可以進入拍照模式，來捕捉貓咪最可愛（可惡）的那一刻！

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載

上圖是拍照模式的 Demo！

喜歡這款遊戲的話，可以免費下載，當然順便斗內一下也是可以唷！

https://playfellowstudio.itch.io/fisti-fluffs-demo

免安裝版：
fisti-fluffs-demo-0.1.4-win.zip（ITCH下載）
fisti-fluffs-demo-0.1.4-win.zip（MEDIAFIRE下載）
fisti-fluffs-demo-0.1.4-win.zip（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：201.93 MB

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載，誰是家裡的乖貓咪？ 相關文章

訪客留言

喵星人大亂鬥 Fisti-fluffs 多人遊戲免費下載，誰是家裡的乖貓咪？ 參考資料

遊戲大亂鬥- 快揪朋友來ㄎ一ㄤ一下!! #免費下載| Facebook
16 小時前 - league-funny.com|来自遊戲大亂鬥 &middot; 很鬧的貓咪大亂鬥免費下載試玩| 綜合遊戲討論. 由獨立遊戲團隊Playfellow Studios 開發的《fisti-fluffs》最多&nbsp;...
美劇 六人行（老友記） 字幕 中英對照 - NCKU
I better pass on the game. 我還是回家,想著我的前妻和她的同性戀愛人吧 I&#39;m just gonna go home and think about my ex-wife and her lesbian lover. 去他的曲棍球,我們回去一起想吧 The hell with hockey! Let&#39;s all do that! 羅斯，別這樣 你、我和喬 ...
【萌貓大亂鬥】免費4人耍廢玩樂遊戲| 【鬥士工作室】
3 天前 - 如果你喜歡貓味的話，現在有一款遊戲適合你玩啦。這款遊戲名為《Fisti-fluffs》由獨立遊戲開發商出品，目前正免費開放下載遊玩，遊戲支援2~4人&nbsp;...
可愛貓貓大亂鬥《fisti-fluffs》免費下載試玩
《fisti-fluffs》是一隻支援最多 4 人遊玩的貓咪大亂鬥遊戲，玩家選擇喜歡的貓咪與裝飾後就可以在家中進行大亂鬥，出了向對方出貓拳攻擊外，還可以把傢俱打向對方式進行防禦等，吃掉場上的魚還可以回復體力。遊戲還具備一個自由攝影功能，讓玩家自由拍攝貓咪們 ...
可愛貓貓大亂鬥《fisti-fluffs》免費下載試玩- Gameapps.HK 香港 ...
由獨立遊戲團隊Playfellow Studios 開發的四人遊玩大亂鬥遊戲《fisti-fluffs》，近日宣佈已經推出免費試玩版可以讓玩家下載了，立即與朋友試玩一下貓貓大亂鬥吧！
很鬧的貓咪大亂鬥 免費下載試玩 | 綜合遊戲討論
16 小時前 · 由獨立遊戲團隊 Playfellow Studios 開發的《fisti-fluffs》最多支援 4 人遊玩，選擇喜歡的貓咪與裝飾後，就可以進行大亂鬥了，現在有免費試玩版讓玩家下載了。
喵星人大亂鬥《Fisti-fluffs》開放試玩，體驗多貓同居 ... - LINE Today
4 天前 - 《Fisti-fluffs》是以貓咪為主的大亂鬥動作遊戲，類似Boneloaf 的獨立 ... 最新體驗試玩0.1.5 版已於官方網站開放下載，想支持開發團隊的玩家可&nbsp;...
喵星人大亂鬥《Fisti-fluffs》開放試玩，體驗多貓同居的 ... - 4Gamers
4 天前 - 《Fisti-fluffs》是以貓咪為主的大亂鬥動作遊戲，類似Boneloaf 的獨立 ... 最新體驗試玩0.1.5 版已於官方網站開放下載，想支持開發團隊的玩家可至Patreon 抖內一波。 #Fisti- ... 奇幻策略RPG《時間之塔》GOG限時免費，領取後永久保存.
喵星人大亂鬥《Fisti-fluffs》開放試玩，體驗多貓同居的 ... - 皮克直播
4 天前 - 《Fisti-fluffs》是以貓咪為主的大亂鬥動作遊戲，類似Boneloaf 的獨立遊戲《Gang Beasts》（萌萌小人大亂鬥）。攻擊方式分成前爪攻擊、丟擲物品，若在&nbsp;...
鬥士工作室 Fighter Studio HK - 【萌貓大亂鬥】免費4人耍廢玩樂遊戲 | Facebook
【萌貓大亂鬥】免費4人耍廢玩樂遊戲 ???? ???? 主子駕到 // 如果你喜歡貓味的話，現在有一款遊戲適合你玩啦。這款遊戲名為《Fisti-fluffs》由獨立遊戲開發商出品，目前正免費開放下載遊玩，遊戲支援2~4人本地遊玩，以耍廢的目的來玩就最適合不過了。 ...