紅包行情

過年紅包要包多少？我想對於剛開始步入社會的新鮮人來說，是一個相當棘手的問題，包太多怕對自己造成太大的負擔，包太少又擔心沒面子？今天小編幫大家整理好過年紅包行情，可以提供給大家準備紅包時，有可以參考的數字，以及包紅包有什麼禁忌？

包紅包禁忌

看似簡單的將錢放進紅包袋中，但是對於傳統習俗來說，有些禁忌還是需要注意的，下面幫大家列舉了 4 項最重要的：

1. 紅包金額切記不可奇數
2. 可以的話金額湊到有 6、8 這兩個數字
3. 紅包數字參考：200、600、1000、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、10000、16000
4. 紅包盡量不要越包越少
5. 不要用舊紅包袋
6. 給晚輩（小朋友）紅包不可高於長輩

2020 紅包行情

說到紅包行情，一定會有親近程度及輩份之分，例如阿公阿嬤、爸爸媽媽、晚輩、自己小孩、老公老婆等...，紅包行情到底多少呢，以下整理了清單給大家參考：

爺爺奶奶、公婆：3600、6000 up
爸爸媽媽：3600、6000、6600 up
晚輩、親友小孩：800、1200、1600 up
自己小孩：1200、1600、2000 up

新鈔哪裡換？

新鈔兌換地點

每到過年總是幾家歡樂幾家愁，過年包紅包 2020 新鈔去哪換？距離農曆年的日子越來越近了，你換好新鈔了嗎？今天幫大家整理好全台灣超過 400 家銀行可兌換新鈔的地點，還有 Google 地圖版本，點開後查看距離自己家中最近的地方，就可以快速查看可以兌換新鈔的銀行囉！

紅包封面怎麼寫

現在越來越少人在紅包上面寫上賀詞，不過若能寫上賀詞，會讓人覺得誠意滿滿，如果你要在紅包上寫上賀詞，有什麼格式該注意？要怎麼寫呢？

紅包封面怎麼寫

以前的紅包袋可以看到有人會在正中央寫上兩組四字賀詞，左下方寫上 XXX 敬賀 （若是寫給晚輩寫上賀即可）。相較於傳統的賀詞，現今也有許多人會在紅包袋封面發揮創意，寫上「血汗錢」、「最大包」等令人會心一笑的詞語～

鼠年創意吉祥話

鼠年吉祥話諧音

十二生肖以鼠為首，每年春聯上的賀詞，都會用 12 生肖的動物作為賀詞諧音，已經是大家都非常熟悉的了，那鼠年有什麼創意諧音賀詞可以發揮呢？下面小編幫大家整理出來啦，要說吉祥話的時候，把這篇拿出來參考就對啦！

不管如何，在包紅包時，最重要的還是要量力而為，畢竟還是依照自己的能力為主，不要為了逞強影響了自己該有的生活品質喔！

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