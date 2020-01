過年紅包要包多少?我想對於剛開始步入社會的新鮮人來說,是一個相當棘手的問題,包太多怕對自己造成太大的負擔,包太少又擔心沒面子?今天小編幫大家整理好過年紅包行情,可以提供給大家準備紅包時,有可以參考的數字,以及包紅包有什麼禁忌?

包紅包禁忌

看似簡單的將錢放進紅包袋中,但是對於傳統習俗來說,有些禁忌還是需要注意的,下面幫大家列舉了 4 項最重要的:

1. 紅包金額切記不可奇數

2. 可以的話金額湊到有 6、8 這兩個數字

3. 紅包數字參考:200、600、1000、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、10000、16000

4. 紅包盡量不要越包越少

5. 不要用舊紅包袋

6. 給晚輩(小朋友)紅包不可高於長輩

2020 紅包行情

說到紅包行情,一定會有親近程度及輩份之分,例如阿公阿嬤、爸爸媽媽、晚輩、自己小孩、老公老婆等...,紅包行情到底多少呢,以下整理了清單給大家參考:

爺爺奶奶、公婆:3600、6000 up

爸爸媽媽:3600、6000、6600 up

晚輩、親友小孩:800、1200、1600 up

自己小孩:1200、1600、2000 up

新鈔哪裡換?

每到過年總是幾家歡樂幾家愁,過年包紅包 2020 新鈔去哪換?距離農曆年的日子越來越近了,你換好新鈔了嗎?今天幫大家整理好全台灣超過 400 家銀行可兌換新鈔的地點,還有 Google 地圖版本,點開後查看距離自己家中最近的地方,就可以快速查看可以兌換新鈔的銀行囉!

紅包封面怎麼寫

現在越來越少人在紅包上面寫上賀詞,不過若能寫上賀詞,會讓人覺得誠意滿滿,如果你要在紅包上寫上賀詞,有什麼格式該注意?要怎麼寫呢?

以前的紅包袋可以看到有人會在正中央寫上兩組四字賀詞,左下方寫上 XXX 敬賀 (若是寫給晚輩寫上賀即可)。相較於傳統的賀詞,現今也有許多人會在紅包袋封面發揮創意,寫上「血汗錢」、「最大包」等令人會心一笑的詞語~

鼠年創意吉祥話

十二生肖以鼠為首,每年春聯上的賀詞,都會用 12 生肖的動物作為賀詞諧音,已經是大家都非常熟悉的了,那鼠年有什麼創意諧音賀詞可以發揮呢?下面小編幫大家整理出來啦,要說吉祥話的時候,把這篇拿出來參考就對啦!

不管如何,在包紅包時,最重要的還是要量力而為,畢竟還是依照自己的能力為主,不要為了逞強影響了自己該有的生活品質喔!