Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 共推出 2 種尺寸：40mm 及 44mm，材質的部分為輕量化的鋁製、頂級不鏽鋼 2 種，兩款手錶規格上較為不同的地方是 44mm 版本搭載 1.4 吋 AMOLED Always On Display 螢幕、340mAh 電池 ; 40mm 搭載 1.2 吋 AMOLED Always On Display 螢幕、247mAh 電池。44mm 不鏽鋼售價新台幣 13,500 元 ; 44mm 鋁製售價新台幣 10,500 元 ; 40mm 鋁製新台幣 9,500 元。將於 10/13 日正式上市。

Galaxy Watch Active 2

△ Galaxy Watch Active 2 共支援 39 種運動模式，其中 7 種能夠自動偵測：跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機及動態健身。Galaxy Watch Active 2 搭配手機使用，可當作拍照控制器來切換鏡頭、計時器，此外也是一台隨身翻譯機，支援 16 種語言的即時語音及文字翻譯。

Galaxy Watch Active 2 上市時間

△ 44mm 有兩種材質：鋁製（午夜黑、冰川銀）、不鏽鋼（午夜黑、香檳金） ; 40mm 只有鋁製（玫瑰金）。全面採用康寧大猩猩 DX+ 玻璃，全系列擁有 768MB RAM+4GB 內建記憶體、支援無線充電、5ATM + IP68 + MIL-STD-810G 軍規、內建 Exynos 9110 雙核心 1.15GHz 處理器。

Galaxy Watch Active 2 顏色

△ 相較於 Galaxy Watch Active 第一代，Galaxy Watch Active 2 多了觸控錶圈、跌倒偵測、跑步訓練、健身器材同步、相機控制器、即時翻譯、社群檢視等 7 項功能。凡於 11/30 前購買 Galaxy Watch Active 2 隨貨附贈無限閃充充電板（價值 1,990 元）及 Under ARMOUR 指定 HOVR 慢跑鞋款千元抵用券。另外，指定錶帶可享有 8 折優惠。

https://www.samsung.com/tw/campaign/galaxy-watch-active2-launch-2019010 ( 預計 10 月 13 日 上線 )

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