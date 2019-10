Galaxy Watch Active 2 共推出 2 種尺寸:40mm 及 44mm,材質的部分為輕量化的鋁製、頂級不鏽鋼 2 種,兩款手錶規格上較為不同的地方是 44mm 版本搭載 1.4 吋 AMOLED Always On Display 螢幕、340mAh 電池 ; 40mm 搭載 1.2 吋 AMOLED Always On Display 螢幕、247mAh 電池。44mm 不鏽鋼售價新台幣 13,500 元 ; 44mm 鋁製售價新台幣 10,500 元 ; 40mm 鋁製新台幣 9,500 元。將於 10/13 日正式上市。

△ Galaxy Watch Active 2 共支援 39 種運動模式,其中 7 種能夠自動偵測:跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機及動態健身。Galaxy Watch Active 2 搭配手機使用,可當作拍照控制器來切換鏡頭、計時器,此外也是一台隨身翻譯機,支援 16 種語言的即時語音及文字翻譯。

△ 44mm 有兩種材質:鋁製(午夜黑、冰川銀)、不鏽鋼(午夜黑、香檳金) ; 40mm 只有鋁製(玫瑰金)。全面採用康寧大猩猩 DX+ 玻璃,全系列擁有 768MB RAM+4GB 內建記憶體、支援無線充電、5ATM + IP68 + MIL-STD-810G 軍規、內建 Exynos 9110 雙核心 1.15GHz 處理器。

△ 相較於 Galaxy Watch Active 第一代,Galaxy Watch Active 2 多了觸控錶圈、跌倒偵測、跑步訓練、健身器材同步、相機控制器、即時翻譯、社群檢視等 7 項功能。凡於 11/30 前購買 Galaxy Watch Active 2 隨貨附贈無限閃充充電板(價值 1,990 元)及 Under ARMOUR 指定 HOVR 慢跑鞋款千元抵用券。另外,指定錶帶可享有 8 折優惠。

https://www.samsung.com/tw/campaign/galaxy-watch-active2-launch-2019010 ( 預計 10 月 13 日 上線 )