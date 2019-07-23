有間工作室一直是我的夢想之一，雖然說應該跟在家裡工作差不多，不過當然還是希望居家可以跟工作分開，工作時就認真努力！去年度就選擇了一個地方，不過礙於基金問題一直沒有裝潢就擺著，這次因為要撰寫 Samsung QLED 8K 量子電視的文章，想說就來簡單把客廳先用起來，簡單到只有地板、牆面和燈具而已，再來就是選擇了日光原木工坊的傢俱，包含有電視櫃、茶几與床邊櫃，這樣的搭配算是簡單舒適，就帶大家一起來看看吧！

電視櫃部分，開啟日光原木工坊的網站，最吸引我目光的就是這一張北歐風電視櫃，雖然我這次的風格不是北歐風，背景是刷水泥漆風格搭起來也很不錯，我喜愛這張電視櫃簡單又很好看的四種配色，其實他也可客製化各種配色或是同色，只是我覺得這樣子就很滿意了，所以沒有再去選擇客製化。

北歐風電視櫃一共有 120 / 150 / 180 / 210 / 240 五種寬度選擇，因為我寫的 75 型 QLED 8K 量子電視含底座寬度就有快要 168 公分，所以是直接選擇最寬的 240 公分，這樣感覺也比較大氣，實際電視櫃送到家裡的時候，深深也覺得相當具備質感。

電視櫃雖然看起來四四方方，但是他在邊角都有做圓角的處理，這一點我算是非常的喜歡，其實很類似我們在做一些圖像設計的時候，也不喜歡把邊角呈現呈直角，多點圓角的感覺就很舒適。我也很愛他那四支小短腿的設計，有點往外撐開的設計，相比 90 度的直立腳來說多了點造型感。木腳高度有 15 公分，一般掃地機都可以直接進去清掃唷！

在外側有圓角修飾，在抽屜邊緣也有往內的圓角修飾，其實在細節上非常的不錯，就連撫摸起來都覺得很爽！哈哈哈！家中還有正在活潑好動的小朋友，這樣的電視櫃我不用自己額外貼上醜醜的防撞泡棉，真心覺得也符合我的使用需求。

抽屜深度有 40 公分，這應該算是非常實用的大小。我覺得唯一可惜的一點就是滑軌沒有緩衝，若是具備的話會感覺更加超值。因為我家自己裝潢的時候，所有滑軌都有做緩衝，很習慣那種緩衝的感覺，推上去之後不會嘣一大聲，若這款電視櫃的滑軌能加上緩衝會更完美。

電視櫃高度是 50 公分，扣掉木腳的 15 公分高，抽屜高度大概也有 30 公分，算是收納能力非常強大的空間，不過也因為抽屜那麼大，東西有可能堆疊在一起，我只能說收納各憑本事了！

中間的區塊分為上下兩個部分，上面就是中空到底的空間，很適合放一些機上盒設備等等。下方是一個很寬廣的矮抽屜，我也很愛他們簡單的握把設幾，就是一塊梯字形的中空，邊角上一樣都有圓角的修飾，使用上有一定的舒適度。

配色上我覺得也很完美，左右兩側分別是淺木紋與深木紋，中間是白色木，配色重量是均衡的。

中間上方中空部分是可以擺放電視盒或是遊樂器，只是若是想要更簡潔的藏起來也沒有問題，譬如說下方抽屜可以擺下整台的 PS4，雖然感覺高度不是很高，但是其實大多電視附加設備都能放得進去唷！

抽屜全開的狀態，收納空間真的很夠，雖然目前都是空空的狀態，若真的搬進去我家裡，很有可能被我堆滿滿吧！有太多東西需要被收納了！

三星 QLED 8K 量子電視的美型集線盒算是很大台的，依然可以放到抽屜裡面去擺放，當然裡面的走線就會比較亂糟糟，這也是沒有辦法的事情，不過抽屜關起來就看不到啦！！！那這些要遙控的放在抽屜裡能順利遙控嗎？其實可以ㄟ～感覺還順順的，這樣真的可以達到完美收納的境界了！

抽屜後方有一個線槽，可以將線材都從後方順利地穿出來，唯一要注意的就是抽屜關起來的時候，線不要去卡到就好。若是真的要把所有電視相關設備放裡面，抽屜應該也不太會常常開開關關，所以只要注意線沒有在裡面卡到就好，這樣的收納我算是滿意。

搭上電視後的樣子，我覺得整體算是很好看唷！！！其實這台電是可以壁掛，壁掛的搭配應該也會很美，檯面上就能放些小東西來裝飾一下。

搭上另外一邊的紅磚牆面，電視換成 55 型的電視，雖然電視感覺比較小，感覺兩旁可以再來一些裝飾品，或是搭上環繞式音響，我想也會是很不錯的搭配。

在來介紹的是餐廳的白蠟木圓圓茶几，其實這個是有點必要的，因為當看電視的時候，桌上總是會有飲料零食等等的，總是要有張茶几來放東西，也可以在上面簡易的工作等等。

白蠟木的木紋風格顏色比較淺，是我喜歡的木紋風格，簡簡單單很適合東西不多的客廳空間。

常常因為工作會拍攝物品，淺色木紋搭配起來比較保險，雖然我要裝修的風格應該是輕工業風，應該是要黑色鐵件跟深木紋啊！不過暫時先這樣，其實也很舒服，輕工業風的搭配等更有預算再說，因為鐵件類的傢俱費用也很高啊！

拍攝一些小物品，這樣放在桌上搭個燈光就很好看囉！

桌腳也並不是最簡單的圓柱體，多了線條上的修飾，像是肌肉般的線條，也讓簡單的桌子看起來多了一分設計感。

這款圓茶几有 90 公分與 120 公分兩種大小，桌版跟桌角的顏色都可以做選擇，甚至還有金屬漆的塗裝，我後來仔細看網頁介紹才發現，不然金屬漆塗裝應該就更特別了！！！

其實我只進了三件家具，第一就是北歐風電視櫃，第二件是白蠟木圓圓茶几，第三個就是沙發旁的邊桌，也就是上圖這張小狗狗床頭櫃，雖然他是被歸類在床頭櫃的部分，只是我覺得當邊桌也很適合，總覺得隨手還是要有地方放東西不是嗎？

邊桌上再放一盞燈，甚至放一個藍牙喇叭，坐在客廳看書聽音樂也是一種很享受的事情。

小狗狗床頭櫃也是有圓角修飾的設計在，或許兩個抽屜再搭配上不同顏色，又會更好看一點，這個都是可以客製化的設計唷！我當初沒有想那麼多，現在想到都太晚了！所以趕快提供心得給大家參考參考。

這款的設計風格和電視櫃是差不多的，四支短短的腿還頗可愛的，有兩個大小適中的抽屜，家裡不想被看到的東西就放進去藏起來，也可以避免生灰塵。

目前抽屜還沒有放太多東西，簡單放個手機讓大家參考看看大小。

靠牆壁的後方有半圓形的配線孔，的確剛好適合我放檯燈與小愛同學，線就剛好可以集中在後方的配線孔，雖然說也是到超級整齊，但是至少也不會那麼凌亂。

在睡覺前開著檯燈看看手機，這感覺氣氛也頗不錯的！這張小狗狗床頭櫃確實也很實用唷！

上圖原本簡單裝潢後的空屋，只有沙發是我自己的，沒有東西時是是有點單調的！！！

稍微增添傢俱後感覺就活力有朝氣了許多，日光原木工坊的傢俱推薦給大家囉！

日光原木工坊：https://woodstyle.com.tw/

北歐風電視櫃：https://woodstyle.com.tw/product/北歐風電視櫃/

白蠟木圓圓茶几：https://woodstyle.com.tw/product/白蠟木圓圓茶几/

小狗狗床頭櫃：https://woodstyle.com.tw/product/小狗狗床頭櫃/