半澤直樹 2 復仇篇可以線上看了嗎？開播時間什麼時候？

2019-06-12 06:27:57 9M87

半澤直樹2 復仇篇線上看

由堺雅人、上戶彩主演的半澤直樹，在 2013 年成為最火紅日據到不行，事隔 6 年傳出要拍第二季！半澤直樹 2 復仇篇謠傳出要將於 2020 年 10 月播出，雖然男女主角都表示會參加演出，但遲遲未得到日本電視台證實，都還沒有開播，所以目前網路上當然也沒有線上看的資訊，因此大家就再等等吧，2020 年拭目以待啦！你也可以參考：【半澤直樹】名片產生器，你也要十倍奉還嗎？

半澤直樹第二季線上看

△ 半澤直樹改編自池井戶潤的人氣小說「我們是泡沫入行組」及「我們的花之泡沫組」，這部日劇的時間背景定位，是進入泡沫時期進入銀行業的主角半澤直樹，主角半澤直樹聽了主管的話融資了 5 億元給其它公司，融資後 3 個月胎公司就倒閉，主管將責任推給半澤直樹，故事就從這邊開始，半澤直樹開始了與銀行內部的鬥爭，並誓言要拿回融資出去的 5 億元。

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謠傳半澤直樹 2 復仇篇將於 2020 年 10 月份開播，一直都陸續有傳出開拍的消息，但最後卻都沒有下落，目前並沒有來源可以線上看，畢竟原始來源日本 TBS 電視台都還沒有開播。

等到半澤直樹 2 復仇篇上映以前，大家可以好好複習半澤直樹第一季的 10 集精彩內容，雖然不確定兩季劇情是否會有相關，但是更熟悉劇情內容也不是沒有好處！這邊就不幫大家整理出線上看來源啦，現在好像連 YouTube 都可以看到啦，大家自行去搜尋啦～

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好極了，也多謝各位朋友的推薦，這部戲，確實值得大推！好看！半澤直樹 ... 其實這齣戲很多片段演得很激烈.我喜歡看他們把文件丟到對方臉上.對著對方大吼大叫.看半澤拼命地奔跑(日本叫做:半澤跑)...很變態.