HabitMinder 養成習慣 APP，以科學觀點來說養成習慣需要 21 天的時間，HabitMinder 算是輔助型的 APP，可以檢視、記錄自己每天的細微改變，不管是健康習慣、喝水習慣、睡覺習慣等各式各樣的生活習慣都可以透過 HabitMinder 檢視，但最終有沒有辦法養成習慣，主要因素還是取決於自己有沒有持續下去的毅力，APP 只是輔助而已呦！
HabitMinder 習慣養成器：https://itunes.apple.com/tw/app/habitminder/id1253577148?mt=8
△ 目標、頻率、提醒、圖示設定
△ 圖示的色彩、音效也都可以客製化
△ 完成後點擊 Save 儲存設定，右圖下方得房屋圖示可查看設定的習慣列表。
△ 點擊設定好的習慣目標可以看到目前完成情形，右圖下方的折線點擊進入，可以查看完成率。
△ 設定處可以設定習慣的排列順序、每週的第一天、音效開關等，免費版的可以設定 3 個習慣，之後就要付費囉。
HabitMinder 習慣養成器：https://itunes.apple.com/tw/app/habitminder/id1253577148?mt=8
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