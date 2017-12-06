【iOS】 HabitMinder 習慣養成器，改變不是馬上，而是比昨天進步一點點

2017-12-06 10:19:09 9M87
HabitMinder App

HabitMinder 養成習慣 APP，以科學觀點來說養成習慣需要 21 天的時間，HabitMinder 算是輔助型的 APP，可以檢視、記錄自己每天的細微改變，不管是健康習慣、喝水習慣、睡覺習慣等各式各樣的生活習慣都可以透過 HabitMinder 檢視，但最終有沒有辦法養成習慣，主要因素還是取決於自己有沒有持續下去的毅力，APP 只是輔助而已呦！

HabitMinder 習慣養成器：https://itunes.apple.com/tw/app/habitminder/id1253577148?mt=8

HabitMinder App
△ 選擇預設的習慣或自己輸入均可

HabitMinder 下載

△ 目標、頻率、提醒、圖示設定

21 天習慣養成

△ 圖示的色彩、音效也都可以客製化

養成習慣 APP

△ 完成後點擊 Save 儲存設定，右圖下方得房屋圖示可查看設定的習慣列表。

21天效應

△ 點擊設定好的習慣目標可以看到目前完成情形，右圖下方的折線點擊進入，可以查看完成率。

養成好習慣

△ 設定處可以設定習慣的排列順序、每週的第一天、音效開關等，免費版的可以設定 3 個習慣，之後就要付費囉。

HabitMinder 習慣養成器：https://itunes.apple.com/tw/app/habitminder/id1253577148?mt=8

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