不管是寫程式的工程師、或是系統工程師，都會遇到字串處理的狀況，只要能解決大多字串處理的問題，就有能力做更多的事情，不管是系統分析、拉數據做報表之類的等等，WildGem 就是一套可以輔助正規表示式的工具，可以即時檢視字串處理的結果，方便大家更快速的修正正規表示式的細節，像我以往都透過 Online regex tester and debugger 來實驗，現在又多了這款小小軟體工具的協助囉！
基本規則提供給大家參考^^
|符號
|說明
|範例
|成立條件
|不成立條件
|^
|比對字串開始位置
|"^A"
|"ABC"
|"CBA"
|$
|比對字串結束位置
|"A$"
|"CBA"
|"ABC"
|*
|比對符號前的字元重複零次以上
|"A*"
|"AAA"
|+
|比對符號前的字元重複一次以上
|"A+"
|"AB" "AAB"
|"B"
|?
|比對符號前的字元重複零次或一次
|"^A?$"
|"A"
|"AA"
|.
|比對除了"\n"以外的所有字元
|"."
|"A"
|""
||
|比對符號兩邊的字元
|"A|B|C"
|"A" "B" "C"
|"D"
|{n}
|比對{n}前的字元n次，n必為正整數。
|"^A{2}$"
|"AA"
|"A" "AAA"
|{n,}
|比對{n,}前的字元至少n次，n必為正整數。
|"^A{2,}$"
|"AA" "AAA"
|"A"
|{n,m}
|比對{n,m}前的字元至少n次但最多m次，n,m均為正整數。
|"^A{2,4}$"
|"AAA" "AAAA"
|"AAAAA"
|[xyz]
|比對中括號內的任意字元。
|"^[XYZ]$"
|"X" "Y"
|"GG" "XX"
|[^xyz]
|比對不再中括號內的任意字元。
|"^[^XYZ]$"
|"A"
|"Y" "GG"
|[a-z]
|比對a到z的任意字元，另有[0-9]和[A-Z]等用法。
|"^[^0-9]$"
|"A"
|"5"
|\b
|比對單詞結尾，也就是空格。
|"cat\b"
|"cat"
|"cats"
|\B
|比對非單詞結尾。
|"dog\B"
|"dogs"
|"dog"
|\d
|比對一個數字字元，同[0-9]。
|"\d"
|"123"
|"ABC"
|\D
|比對一個非數字字元，同[^0-9]。
|"\D"
|"ABC"
|"123"
|\f
|比對換頁符號
|-
|-
|-
|\n
|比對換行符號
|-
|-
|-
|\t
|比對TAB
|-
|-
|-
|\r
|比對Enter符號
|-
|-
|-
|\s
|比對任何空白字元，包括換頁、換行、Enter符號等
|-
|-
|-
|\S
|比對任何非空白字元
|-
|-
|-
|\w
|比對字母大小寫、數字與底線，同[A-Za-z0-9_]
|"\w"
|"A1c"
|"/"
|\W
|比對非字母大小寫、數字與底線，同[^A-Za-z0-9_]
|"\W"
|"@"
|"A1c"
|\xn
|比對n的ASCII碼符號，n須為16進制
|"\x41"
|"A"
|"B"
|\num
|參照比對前num個正規式。
|"^(\x41)(\1)$"
|"AA"
|"A"
|\un
|比對Unicode字元，n為四個十六進制數字。
|"\u6211"
|"我"
|"他"
http://www.skytopia.com/software/wildgem/
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