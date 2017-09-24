WildGem 1.24 正規表示式 Regular Expression 字串處理工具

2017-09-24 03:48:22 哇哇


不管是寫程式的工程師、或是系統工程師，都會遇到字串處理的狀況，只要能解決大多字串處理的問題，就有能力做更多的事情，不管是系統分析、拉數據做報表之類的等等，WildGem 就是一套可以輔助正規表示式的工具，可以即時檢視字串處理的結果，方便大家更快速的修正正規表示式的細節，像我以往都透過 Online regex tester and debugger 來實驗，現在又多了這款小小軟體工具的協助囉！

基本規則提供給大家參考^^

符號 說明 範例 成立條件 不成立條件
^ 比對字串開始位置 "^A" "ABC" "CBA"
$ 比對字串結束位置 "A$" "CBA" "ABC"
* 比對符號前的字元重複零次以上 "A*" "AAA"  
+ 比對符號前的字元重複一次以上 "A+" "AB" "AAB" "B"
? 比對符號前的字元重複零次或一次 "^A?$" "A" "AA"
. 比對除了"\n"以外的所有字元 "." "A" ""
| 比對符號兩邊的字元 "A|B|C" "A" "B" "C" "D"
{n} 比對{n}前的字元n次，n必為正整數。 "^A{2}$" "AA" "A" "AAA"
{n,} 比對{n,}前的字元至少n次，n必為正整數。 "^A{2,}$" "AA" "AAA" "A"
{n,m} 比對{n,m}前的字元至少n次但最多m次，n,m均為正整數。 "^A{2,4}$" "AAA" "AAAA" "AAAAA"
[xyz] 比對中括號內的任意字元。 "^[XYZ]$" "X" "Y" "GG" "XX"
[^xyz] 比對不再中括號內的任意字元。 "^[^XYZ]$" "A" "Y" "GG"
[a-z] 比對a到z的任意字元，另有[0-9]和[A-Z]等用法。 "^[^0-9]$" "A" "5"
\b 比對單詞結尾，也就是空格。 "cat\b" "cat" "cats"
\B 比對非單詞結尾。 "dog\B" "dogs" "dog"
\d 比對一個數字字元，同[0-9]。 "\d" "123" "ABC"
\D 比對一個非數字字元，同[^0-9]。 "\D" "ABC" "123"
\f 比對換頁符號 - - -
\n 比對換行符號 - - -
\t 比對TAB - - -
\r 比對Enter符號 - - -
\s 比對任何空白字元，包括換頁、換行、Enter符號等 - - -
\S 比對任何非空白字元 - - -
\w 比對字母大小寫、數字與底線，同[A-Za-z0-9_] "\w" "A1c" "/"
\W 比對非字母大小寫、數字與底線，同[^A-Za-z0-9_] "\W" "@" "A1c"
\xn 比對n的ASCII碼符號，n須為16進制 "\x41" "A" "B"
\num 參照比對前num個正規式。 "^(\x41)(\1)$" "AA" "A"
\un 比對Unicode字元，n為四個十六進制數字。 "\u6211" "我" "他"

http://www.skytopia.com/software/wildgem/

免安裝版：
WildGem 1.24.rar（MediaFire下載）
WildGem 1.24.rar（Rapidgator下載）
WildGem 1.24.rar（ZippyShare下載）
WildGem 1.24.rar（YunFile下載）
WildGem 1.24.rar（本站下載）
檔案大小：1.08 MB

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