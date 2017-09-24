符號 說明 範例 成立條件 不成立條件

^ 比對字串開始位置 "^A" "ABC" "CBA"

$ 比對字串結束位置 "A$" "CBA" "ABC"

* 比對符號前的字元重複零次以上 "A*" "AAA"

+ 比對符號前的字元重複一次以上 "A+" "AB" "AAB" "B"

? 比對符號前的字元重複零次或一次 "^A?$" "A" "AA"

. 比對除了"

"以外的所有字元 "." "A" ""

| 比對符號兩邊的字元 "A|B|C" "A" "B" "C" "D"

{n} 比對{n}前的字元n次，n必為正整數。 "^A{2}$" "AA" "A" "AAA"

{n,} 比對{n,}前的字元至少n次，n必為正整數。 "^A{2,}$" "AA" "AAA" "A"

{n,m} 比對{n,m}前的字元至少n次但最多m次，n,m均為正整數。 "^A{2,4}$" "AAA" "AAAA" "AAAAA"

[xyz] 比對中括號內的任意字元。 "^[XYZ]$" "X" "Y" "GG" "XX"

[^xyz] 比對不再中括號內的任意字元。 "^[^XYZ]$" "A" "Y" "GG"

[a-z] 比對a到z的任意字元，另有[0-9]和[A-Z]等用法。 "^[^0-9]$" "A" "5"

\b 比對單詞結尾，也就是空格。 "cat\b" "cat" "cats"

\B 比對非單詞結尾。 "dog\B" "dogs" "dog"

\d 比對一個數字字元，同[0-9]。 "\d" "123" "ABC"

\D 比對一個非數字字元，同[^0-9]。 "\D" "ABC" "123"

\f 比對換頁符號 - - -



比對換行符號 - - -

\t 比對TAB - - -

\r 比對Enter符號 - - -

\s 比對任何空白字元，包括換頁、換行、Enter符號等 - - -

\S 比對任何非空白字元 - - -

\w 比對字母大小寫、數字與底線，同[A-Za-z0-9_] "\w" "A1c" "/"

\W 比對非字母大小寫、數字與底線，同[^A-Za-z0-9_] "\W" "@" "A1c"

\xn 比對n的ASCII碼符號，n須為16進制 "\x41" "A" "B"



um 參照比對前num個正規式。 "^(\x41)(\1)$" "AA" "A"