又有日本美食進軍台南，這次是大阪王將餃子專門店，開幕在新光三越台南新天地店，既然都在我家附近，而且又是我一個禮拜報到數次的美食街，理所當然要趕快去吃吃看，前幾天才去品嘗過牛角次男坊燒肉丼，馬上來替大家吃吃看日本來的餃子吧！簡單來說～暫時的心得就是實在稍嫌失望，看很多多網友的打卡留言也還不是太滿意，或許新開幕還有些混亂，過陣子再去吃吃看囉！
百貨公司才剛開門，就超多人來朝聖，門口瞬間就一整排的人龍落落長！
先來說說要怎麼順利吃到好了，第一當然就是十一點之前就抵達新光三越，然後一開門馬上衝進去，第二可能比較簡單一點，就是外帶！因為外面就是美食街啊！根本很多座位！哈哈！所以如果不是非要在店內吃，外帶可以省下很多時間，只是也會製造一些額外的垃圾就是了。
總之就是俺有點順利地給它進去了！呣哈哈哈哈！手腳就是這麼妹我也沒辦法！一切都是為了吃啊...！
內用座位大約三、四十個，但目前生意太好，出餐速度不快，所以候位的時間也比較長一點。
點餐高峰時間，就連結帳都要排好久，不過服務人員會先收單子去廚房，客人再慢慢排隊結帳，but即使如此，出餐還是等了好一陣子，將近半小時。
大阪王將賣的是中華料理，在日本已經有超過350家分店，台灣目前有三家，台南這家就是第三家，想要挑戰台南人的味蕾，應該不簡單，但台南人真的是對日本來的店非常捧場，哈哈！
其實前幾年台南也有小小流行過一下下日式餃子，這次來的是正宗口味，當然還是很不一樣！
有去日本吃過餃子的人應該會有心理準備，日本餃子口味很重，和台灣口味差很多，大阪王將也是如此喔！
來看看菜單吧！除了餃子，還有非常多中華料理可以選擇，看起來很吸引人。
招牌就是這個元祖燒餃子，還有超多套餐搭配。
我們點了一份『王將炒飯定食』、一份『麻婆天津飯定食』、一份『道頓堀燒炒麵』，一共七百元，目前活動滿499就多送一份唐揚雞。
到4/30之前打卡送可爾必思。
喜歡吃餃子的話，+30元就多三顆餃子。
桌上提供的醬料有醬油和白醋，想吃辣的人，好像可以跟服務人員拿七味粉。
↓元祖燒餃子來囉！
看起來不小顆，但內餡不是很飽滿，所以不會吃得很撐。
味道呢？就是鹹！哈哈！日本好多食物真的很鹹，然後也蠻油的，雖然調味還不錯，但又鹹又油的，很容易膩口，吃兩顆就有點凍抹條。
沾醬油？嗯...，可以不用啦！
佳佳說，如果是20歲的他，應該會覺得很有味道還不錯吃，30歲的他，會覺得好像有點太油膩了，但偶爾嘴饞還是可以吃吃！35歲的他，會覺得...有吃過就好。
↓王將炒飯，沒有太驚豔之處，尤其少了鍋氣，但沒有不好吃喔！就是比較平淡。
↓唐揚雞，肉質蠻嫩的，也很多汁，炸皮則是稍微油了點。
王將炒飯定食裡面的唐揚雞是小份的，但消費滿499送的唐揚雞是大份的喔！只是這樣又重覆到了...，早知道點餐時就選別的組合。
↓麻婆天津飯。
看起來很奇妙的東西，但其實就像蛋包飯那樣。
蛋蠻厚一層的，不是很熟的口感。
麻婆豆腐勾芡太重，味道不夠辣，上不上下不下的感覺，佳佳最難以忘懷的【陳麻家】如果有一百分的話，大阪王將就是六十分。
↓附贈一碗湯，應該是菜頭味很濃郁的味噌湯，佳佳最滿意的就是這個，哈哈，我是覺得還Ok啦！就順口順口的。
介紹完畢！
然後回家寫文章時才發現...，阿哇ㄟ道頓堀燒炒麵咧？嘸來啦！歪腰...。
大阪王將．台南新光三越西門店：
台南市西門路一段658號 新光三越新天地B2美食街
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