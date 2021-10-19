wxMP3gain

下載下來的 MP3 大小聲怎麼辦？大家可能會從網路上下載自己想聽的 MP3 來收聽，就算都是同一個來源下載的，可能也還是會有「音量」大小聲的問題，此時就可以透過今天要跟大家分享的 wxMP3gain 音量調節器來調整，它支援批次調整功能，還能分析每首歌的音量，讓我們不用「盲調」，非常推薦有需要調音樂音量的朋友使用這款工具喔。想在手機上調音量的話，可以用 Android 超級音樂編輯器 App 來實現，還可以去人聲，取得純伴奏音樂。

MP3 音量統一 win10

wxMP3gain 有安裝版與免安裝版，載點提供在下方給各位朋友自行取用，開啟後點擊左上方匯入音樂按鈕，可匯入單一檔案，也可以匯入整個資料夾的音樂。

mp3 音量調整 win10

接著按下放大鏡，就能夠分析每首 MP3 原始音量，在 Volume 欄位就可以看到音量值。

mp3 音量標準化

之後輸入要調整的音量到欄位中，預設為 89 dB，輸入完畢後按下上方的「打勾」圖示，就可以調整 MP3 音量啦，下載連結放在下方，常遇到 MP3 音樂音量忽大忽小的朋友，調整過後就不會再遇到同樣的問題啦！

https://github.com/cfgnunes/wxmp3gain/

免安裝版：
wxMP3gain 4.0.7z（GOOGLE下載）
wxMP3gain 4.0.7z（1DRV下載）
wxMP3gain 4.0.7z（MEDIAFIRE下載）
wxMP3gain 4.0.7z（RAPIDGATOR下載）
wxMP3gain 4.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：2.91 MB

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