中國流行語挑戰

你知道生活中常用的「詞」其實是中國來的嗎？READr 以爬蟲方式取得年輕人常用的 Dcard 歷年文章，共計 390 萬篇，透過斷詞分析比對「DailyView 網路溫度計」提供的「中國用語聲量榜」用詞，篩選出有使用中國用語的文章，來分析中國流行語滲透臺灣的情形，並設計出「中國流行語挑戰」網頁遊戲，從裡面的 3 個關卡玩家需從中找出中國流行語，你能獲得幾分呢？跟著小編來測驗看看吧。

中國流行語挑戰

進入「中國流行語挑戰」網頁後，點擊「我要挑戰」即可進入遊戲。

中國流行語挑戰

接下來會有遊戲說明，判斷文章裡有底線的文字，選擇出你認為是「中國流行語」的詞就可以啦。

中國流行語挑戰

文章頂端有提示共有幾個中國流行語，一共有 3 個關卡。

中國流行語挑戰

中國流行語測驗

三個關卡都挑戰完成，就能夠看到你的得分啦，沒想到小編只在及格邊緣 70 分，20 個中國流行語裡面，只找到 14 個。

中國流行語2021

再往下滑可以看到自己有哪些是沒判斷出來的，看到解答才發現原來這些是中國流傳過來的，比如說：閨蜜、確認過眼神、顏值擔當、奇耙、正能量、佛系等用法都是！

中國流行語挑戰

最後就是關於 READr 的深度專題報導，大家可以好好的閱讀一番。小編個人則是覺得用「滲透」這個詞政治立場有點太多，語言本是溝通的工具，不應政治因素就以滲透這個詞來切入～不過這的確是滿值得討論的議題，大家趕快去試試自己能得幾分吧。

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