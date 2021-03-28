熱愛魔物獵人的玩家們，告訴你們一個好消息！目前最令人期待的人氣最夯遊戲《魔物獵人：崛起》Switch 版已在 3/26 日正式發售，其中最吸引人的就是，可在遊戲中運用 14 種不同武器，來達至前所未見的狩獵領域，可使用新武器狩獵笛、操蟲棍於遊戲中使用獵蟲的能力，為遊戲狩獵操作帶來巨大、震撼和精彩的變化，就讓我們一同往下看 14 種武器的操作按鈕教學，好讓我們迎接新的《魔物獵人：崛起》遊戲吧！

近戰武器



大劍介紹：

大劍擁有巨大的刀身，每一下斬擊皆有著巨大的威力，且攻擊範圍廣，在遇到危機時也可用於防禦。而大劍的蓄力斬蓄力時間越長威力越大，蓄力至最大時的威力相當驚人。

操作：

• 按 X 使用直斬（長按可蓄力）

• 按 A 使用橫掃斬

• 按 X + A 使用上撈斬：X + A

• 蓄力時按下 A 發動衝撞攻擊

• 在空中按下 ZR 發動下墜突刺

• 按 ZR 進行防禦

太刀介紹： 太刀的魅力在於其出色的銳利度，以太刀不斷斬擊獵物，就能累積練氣計量表，並能藉此施展高威力的氣刃斬，還能使出極需技巧的動作，看破將至的攻擊並加以反擊。 操作：

• 按 X 使用直斬

• 按 A 使用突刺

• 左邊搖桿 + X + A 可移動攻擊

• 按 ZR 使出氣刃斬

• 連擊時按下 ZR + A 發動看破斬

單手劍介紹： 單手劍破綻小，適合連續攻擊，魅力在於其千變萬化的招式，許多攻擊動作都能快速銜接至迴避行動，而盾牌除了防禦外，還能用於打擊目標。 操作： • 按 X 使用斬下

• 按 A 使用水平斬

• 左邊搖桿 + A 使出盾攻擊

• 按下 X + A 使出突進斬

• 按下 ZR + X 使出上撈斬

• 按 ZR 進行防禦

雙劍介紹： 雙劍的攻擊次數勇冠群兵，能夠施展怒濤般的連續攻擊，還能施展鬼人化，以耐力為代價，再度提升行動速度，使出宛如飛舞一般的連擊。 操作： • 按 X 使出二連斬

• 按 A 使出橫揮斬

• 按 X + A 施展亂舞（鬼人化時）

• 按 ZR 發動/解除鬼人化

大錘介紹： 大錘以重量增加破壞力的打擊武器，同時卻又擁有與外觀不符的機動性，擊中頭部時，還能夠使目標昏厥。蓄力攻擊的威力也很出色，能夠使出多變的攻擊。 操作： • 按 X 使出縱揮

• 按 A 使出橫揮

• 長按 ZR 蓄力

• 蓄力時放開 ZR 發動蓄力攻擊

• 蓄力時按 A 使用蓄力變化



狩獵笛介紹： 狩獵笛介紹： 狩獵笛能夠演奏音樂來強化自己和夥伴的打擊武器，可以選擇在攻擊的同時累積同色音符，平穩地進行強化；或是湊齊三色音符，透過演奏一口氣進行全面性強化。 操作： • 按 X 使出左揮

• 按 A 使出右揮

• 按下 X + A 進行後方攻擊

• 按 ZR 使出演奏

• 按下 ZR + X 使出三音演奏



長槍介紹： 長槍介紹： 長槍防禦性能十分強大的武器，擁有堅固的盾牌，能夠擋下強力的攻擊而不為所動，還能在防禦狀態下進行攻擊與移動，其反擊技和猛烈的連續攻擊也極具魅力。 操作： • 按下 X 使出中段突刺

• 按下 A 使出上段突刺

• 按下 X + A 使出橫掃斬

• ZR + 左邊搖桿 + X 進行防禦衝刺

• 按下 ZR + X + A 進行突進

• 按下 ZR + A 使出反擊突刺

• 按 ZR 進行防禦



銃槍介紹： 銃槍的攻擊力出眾，除了長槍本身的防禦性能外，還追加了砲擊功能，透過各式各樣的砲擊動作壓制獵物，尋找良機，施展威力強大的絕招吧。 操作： • 按 X 使出水平突刺

• 按 A 使出砲擊

• 長按 A 蓄力砲擊

• 按 X + A 使出上撈斬

• 按 ZR + X 使出防禦突刺

• 按 ZR + A 進行裝填

• 按 ZR + X + A 使出龍擊砲

• 按 ZR 進行防禦

斬擊斧介紹： 斬擊斧介紹： 斬擊斧此武器可因應不同需求變換模式，一是擁有優秀機動力，同時能施展重擊的斧模式；二是攻擊速度快的劍模式，以劍攻擊使瓶覺醒後，在斧模式下依然能發揮其效果。 斧模式： • 按 X 使出直斬

• 按 A 使出揮旋

• 按 X + A 使出上撈斬：X + A 斧

• 左邊搖桿 + X 使出突進斬

• 按 ZR 進行變形/裝填 劍模式： • 按 X 使出直斬

• 按 A 使出二連斬

• 按 X + A 進行屬性解放突刺

• 按 ZR 變形