Switch《魔物獵人：崛起》限正熱賣中！14 種你該知道的武器技能與操作！

熱愛魔物獵人的玩家們，告訴你們一個好消息！目前最令人期待的人氣最夯遊戲《魔物獵人：崛起》Switch 版已在 3/26 日正式發售，其中最吸引人的就是，可在遊戲中運用 14 種不同武器，來達至前所未見的狩獵領域，可使用新武器狩獵笛、操蟲棍於遊戲中使用獵蟲的能力，為遊戲狩獵操作帶來巨大、震撼和精彩的變化，就讓我們一同往下看 14 種武器的操作按鈕教學，好讓我們迎接新的《魔物獵人：崛起》遊戲吧！

近戰武器

大劍介紹：

大劍擁有巨大的刀身，每一下斬擊皆有著巨大的威力，且攻擊範圍廣，在遇到危機時也可用於防禦。而大劍的蓄力斬蓄力時間越長威力越大，蓄力至最大時的威力相當驚人。

操作：

• 按 X 使用直斬（長按可蓄力）
• 按 A 使用橫掃斬
• 按 X + A 使用上撈斬：X + A
• 蓄力時按下 A 發動衝撞攻擊
• 在空中按下 ZR 發動下墜突刺
• 按 ZR 進行防禦

太刀介紹：

太刀的魅力在於其出色的銳利度，以太刀不斷斬擊獵物，就能累積練氣計量表，並能藉此施展高威力的氣刃斬，還能使出極需技巧的動作，看破將至的攻擊並加以反擊。

操作：
• 按 X 使用直斬
• 按 A 使用突刺
• 左邊搖桿 + X + A 可移動攻擊
• 按 ZR 使出氣刃斬
• 連擊時按下 ZR + A 發動看破斬

單手劍介紹：

單手劍破綻小，適合連續攻擊，魅力在於其千變萬化的招式，許多攻擊動作都能快速銜接至迴避行動，而盾牌除了防禦外，還能用於打擊目標。

操作：

• 按 X 使用斬下
• 按 A 使用水平斬
• 左邊搖桿 + A 使出盾攻擊
• 按下 X + A 使出突進斬
• 按下 ZR + X 使出上撈斬
• 按 ZR 進行防禦

雙劍介紹：

雙劍的攻擊次數勇冠群兵，能夠施展怒濤般的連續攻擊，還能施展鬼人化，以耐力為代價，再度提升行動速度，使出宛如飛舞一般的連擊。

操作：

• 按 X 使出二連斬
• 按 A 使出橫揮斬
• 按 X + A 施展亂舞（鬼人化時）
• 按 ZR 發動/解除鬼人化

大錘介紹：

大錘以重量增加破壞力的打擊武器，同時卻又擁有與外觀不符的機動性，擊中頭部時，還能夠使目標昏厥。蓄力攻擊的威力也很出色，能夠使出多變的攻擊。

操作：

• 按 X 使出縱揮
• 按 A 使出橫揮
• 長按 ZR 蓄力
• 蓄力時放開 ZR 發動蓄力攻擊
• 蓄力時按 A 使用蓄力變化


狩獵笛介紹：

狩獵笛能夠演奏音樂來強化自己和夥伴的打擊武器，可以選擇在攻擊的同時累積同色音符，平穩地進行強化；或是湊齊三色音符，透過演奏一口氣進行全面性強化。

操作：

• 按 X 使出左揮
• 按 A 使出右揮
• 按下 X + A 進行後方攻擊
• 按 ZR 使出演奏
• 按下 ZR + X 使出三音演奏


長槍介紹：

長槍防禦性能十分強大的武器，擁有堅固的盾牌，能夠擋下強力的攻擊而不為所動，還能在防禦狀態下進行攻擊與移動，其反擊技和猛烈的連續攻擊也極具魅力。

操作：

• 按下 X 使出中段突刺
• 按下 A 使出上段突刺
• 按下 X + A 使出橫掃斬
• ZR + 左邊搖桿 + X 進行防禦衝刺
• 按下 ZR + X + A 進行突進
• 按下 ZR + A 使出反擊突刺
• 按 ZR 進行防禦


銃槍介紹：

銃槍的攻擊力出眾，除了長槍本身的防禦性能外，還追加了砲擊功能，透過各式各樣的砲擊動作壓制獵物，尋找良機，施展威力強大的絕招吧。

操作：

• 按 X 使出水平突刺
• 按 A 使出砲擊
• 長按 A 蓄力砲擊
• 按 X + A 使出上撈斬
• 按 ZR + X 使出防禦突刺
• 按 ZR + A 進行裝填
• 按 ZR + X + A 使出龍擊砲
• 按 ZR 進行防禦


斬擊斧介紹：

斬擊斧此武器可因應不同需求變換模式，一是擁有優秀機動力，同時能施展重擊的斧模式；二是攻擊速度快的劍模式，以劍攻擊使瓶覺醒後，在斧模式下依然能發揮其效果。

斧模式：

• 按 X 使出直斬
• 按 A 使出揮旋
• 按 X + A 使出上撈斬：X + A 斧
• 左邊搖桿 + X 使出突進斬
• 按 ZR 進行變形/裝填

劍模式：

• 按 X 使出直斬
• 按 A 使出二連斬
• 按 X + A 進行屬性解放突刺
• 按 ZR 變形


充能斧介紹：

充能斧擁有劍模式與斧模式兩種型態的武器，可以先靠移動靈活的劍模式累積能量，再以劍盾合體後的斧模式解放能量，藉此施展強力的攻擊。

劍模式：

• 按 X 使出牽制斬：X
• 按 X + A 使出突進斬：X + A
• 連擊時按下左邊搖桿 + A 使出移動斬
• 按 ZR + X 使出變形斬
• 按 ZR + A 進行充能
• 按 ZR 進行防禦
• 長按 A 蓄力二連斬

斧模式：

• 按 X 使出上撈斬
• 按 A 使出屬性解放斬
• 按 X + A 使出高輸出屬性解放斬
• 按 ZR 使出變形斬


操蟲棍介紹：

操蟲棍可以操縱名為獵蟲的蟲子，從獵物身上採集精華，強化自身的能力，能夠縱身一躍跳向空中、腳踩獵物，足不落地、飛舞於天，來去自如地攻擊。

操作：

• 按 X 使出連續上撈斬
• 按 A 使出橫掃斬
• 按 ZR + X 進行操蟲【採集精華】
• 按 ZR + A 進行操蟲【召回獵蟲】
• 按 ZR + R 進行操蟲【印記彈】
• 按 ZR 進行操蟲【標上印記】
• 按 ZR + B 進行跳躍


遠程武器

輕弩槍介紹：

輕弩槍可從遠距離展開攻勢的射擊武器，能使用不同的子彈來應對各種情況，例如以速射進行連續攻擊，或是以狀態異常彈進行輔助等。

操作：

• 按 ZL 進行瞄準
• 按 ZR 進行發射
• 按 A 使出起爆龍彈
• 按 X 進行裝填
• 長按 L + X 或 B 選擇彈藥
• 按 X + A 使出近身攻擊


重弩槍介紹：

重弩槍擁有重火力的射擊武器，其槍身沉重，攻擊力也相當出眾，此外，還可裝填機關龍彈、狙擊龍彈兩種特殊子彈，依據不同的情況靈活運用。

操作：

• 按 ZL 進行瞄準
• 按 ZR 進行射擊
• 按 A 進行特殊填彈
• 長按 L + X 或 B 選擇彈藥
• 按 X 進行填裝


弓介紹：

弓可使用多種射擊方式的武器，不僅擁有高機動性，還能以曲射支援夥伴，或是以高威力的剛射攻擊獵物，在各種場合都能充分發揮，也能裝填多種瓶，使獵物陷入各種狀態異常。

操作：

• 按 ZL 進行瞄準
• 按 ZR 進行射擊
• 按 A 進行近身攻擊
• 按  X + A 使出龍之箭
• 長按 L + X 或 B 選擇瓶
• 按 X 進行裝填/解除瓶


《魔物獵人：崛起》官網：https://www.monsterhunter.com/rise/hk/
更多詳細的武器介紹：https://www.monsterhunter.com/rise/hk/weapon/

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