這邊有魔物獵人迷嗎？CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁帶來了好消息，將於 8/28 推出 Nintendo Switch 《魔物獵人 世代 終極版》(Monster Hunter Generation Ultimate)，並於上市 3 個月以內，用更新方式同時支援繁體中文、簡體中文版，CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁也同步推出 《魔物獵人 世代 終極版》 體驗版，而體驗版也會在日後支援繁體中文，看來又要刮起一陣狩獵風啦，期待 8 月底到來啊！雖然最慢要 3 個月才有繁中版，但至少確定會推出也是一件好事啊！
《魔物獵人 世代 終極版》官方預告
△ 去年 2017 於日本推出的 Switch 版《魔物獵人 XX》廣受好評，因此今年推出國際版，取名為《魔物獵人 世代 終極版》(Monster Hunter Generation Ultimate)，全新的魔物與狩獵風格將在 8/28 推出，CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁也宣布了會有中文版的好消息！
《魔物獵人 世代 終極版》發布資訊
發售日：2018 年 8 月 28 日
遊戲名稱：《魔物獵人 世代 終極版》
製造商：Capcom
遊戲類型：動作
對應平台：Nintendo Switch
所需容量：2.1GB
遊戲模式：電視模式、桌上模式、手提模式
遊戲人數：1 人
參考來源：Nintendo 官方網站、CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁
更多資訊請參考：
ASUS ZenFone Max Pro 開箱，實測性能電力怪獸
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦