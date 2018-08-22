Nintendo Switch 國際版魔物獵人 XX，確定支援繁體中文！

2018-08-22 10:29:28 9M87
魔物獵人XX中文版

這邊有魔物獵人迷嗎？CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁帶來了好消息，將於 8/28 推出 Nintendo Switch 《魔物獵人 世代 終極版》(Monster Hunter Generation Ultimate)，並於上市 3 個月以內，用更新方式同時支援繁體中文、簡體中文版，CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁也同步推出 《魔物獵人 世代 終極版》 體驗版，而體驗版也會在日後支援繁體中文，看來又要刮起一陣狩獵風啦，期待 8 月底到來啊！雖然最慢要 3 個月才有繁中版，但至少確定會推出也是一件好事啊！


《魔物獵人 世代 終極版》官方預告


魔物獵人中文版

△ 去年 2017 於日本推出的 Switch 版《魔物獵人 XX》廣受好評，因此今年推出國際版，取名為《魔物獵人 世代 終極版》(Monster Hunter Generation Ultimate)，全新的魔物與狩獵風格將在 8/28 推出，CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁也宣布了會有中文版的好消息！

魔物獵人中文版


《魔物獵人 世代 終極版》發布資訊

發售日：2018 年 8 月 28 日
遊戲名稱：《魔物獵人 世代 終極版》
製造商：Capcom
遊戲類型：動作
對應平台：Nintendo Switch
所需容量：2.1GB
遊戲模式：電視模式、桌上模式、手提模式
遊戲人數：1 人

參考來源：Nintendo 官方網站CAPCOM 亞洲官方粉絲專頁
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