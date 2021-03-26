清明節有不出門也能祭拜先人的方法嗎？教你三步驟就可輕鬆搞定！

清明節連假將至，相信想返鄉祭祖的朋友以早有準備，但怕人潮太多而不小心染上新冠病毒嗎？那麼就讓小編教大家透過內政部線上追思服務，讓你在家也能追思祭祖！下個月就是大家期待的清明連假，不過為了落實防疫，政府建議鄉親分散前往祭拜，盡量減少掃墓人潮 ，避免群聚感染，若怕染疫的民眾，我們可以改用內政部的線上追思服務來祭拜祖先，只需三個步驟就能快速搞定，讓家人避免染疫的風險喔！清明連假高鐵票如何搶購？請參考這篇：2021 清明連假 5 招高鐵搶票攻略！

內政部線上追思服務

清明節有不出門也能祭拜先人的方法嗎？教你三步驟就可輕鬆搞定！

想要進行線上祭祖的朋友，我們可以前往內政部全國殯葬資訊入口網後，點選左側的「綠色殯葬」。

清明節有不出門也能祭拜先人的方法嗎？教你三步驟就可輕鬆搞定！

接著在綠色殯葬業面中，點選左側的「線上追思」開始進行線上祭祖的服務。

線上追思三步驟

清明節有不出門也能祭拜先人的方法嗎？教你三步驟就可輕鬆搞定！

第一步，請先在網站上方進行註冊。

清明節有不出門也能祭拜先人的方法嗎？教你三步驟就可輕鬆搞定！

第二步，建立你要追思人的資料，包含輸入申請人姓名、電子信箱、身分證字號、追思者姓名、身分證、出生與死亡日期、照片。

清明節有不出門也能祭拜先人的方法嗎？教你三步驟就可輕鬆搞定！

第三步，當我們建立好追思者個人檔案後，你會看到追者的神主牌以及追思網址，接著你可以將追思網址傳給親友們，再與親友約好時間一起進行線上獻花、獻果、香燭、祭拜等事宜，若超過一周無人奠祭的話，神主牌就會回到沒有奠祭物的樣貌，同時追思頁面也會提供你最近一次祭拜的時間！對於不想前往人潮眾多進行掃墓的朋友，不妨透過內政部的線上追思服務來進行祭祖，不僅快速又不失敬意還能避免染疫風險，何樂而不為呢！

內政部線上追思服務：點我前往

全台各縣市線上祭祖網站

地區 

名稱

 

內政部 

全國殯葬資訊入口網 

傳送門 

台北市 

生命追思紀念網 

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新北市 

新北市電子追思 

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桃園市 

網路祭祀與殯葬資訊服務 

傳送門 

台中市 

線上祭拜系統 

傳送門 

彰化縣 

員林市納骨塔便民服務網 

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雲林縣 

北港鎮府番公墓 

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口湖鄉口湖鄉納骨塔網路追思 

傳送門 

二崙鄉公所納骨塔網路追思 

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台南市 

台南市殯葬資訊服務網 

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高雄市 

宗祠生命追憶館 

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金門縣 

金門殯葬所公墓資訊 

傳送門 

全台祭祖注意事項

線上祭祖：內政部、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、金門縣。
不開放入塔祭拜：台南市、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、雲林縣、金門縣、南投縣（部分）、彰化縣（部分）、台東縣（部分）。
不提供掃墓專車：台南市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

清明節掃墓花樣多，竟然有線上追思祭祖這種玩意！ 相關文章

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訪客留言

清明節掃墓花樣多，竟然有線上追思祭祖這種玩意！ 參考資料

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