清明節連假將至，相信想返鄉祭祖的朋友以早有準備，但怕人潮太多而不小心染上新冠病毒嗎？那麼就讓小編教大家透過內政部線上追思服務，讓你在家也能追思祭祖！下個月就是大家期待的清明連假，不過為了落實防疫，政府建議鄉親分散前往祭拜，盡量減少掃墓人潮 ，避免群聚感染，若怕染疫的民眾，我們可以改用內政部的線上追思服務來祭拜祖先，只需三個步驟就能快速搞定，讓家人避免染疫的風險喔！清明連假高鐵票如何搶購？請參考這篇：2021 清明連假 5 招高鐵搶票攻略！

內政部線上追思服務

想要進行線上祭祖的朋友，我們可以前往內政部全國殯葬資訊入口網後，點選左側的「綠色殯葬」。

接著在綠色殯葬業面中，點選左側的「線上追思」開始進行線上祭祖的服務。

線上追思三步驟

第一步，請先在網站上方進行註冊。

第二步，建立你要追思人的資料，包含輸入申請人姓名、電子信箱、身分證字號、追思者姓名、身分證、出生與死亡日期、照片。

第三步，當我們建立好追思者個人檔案後，你會看到追者的神主牌以及追思網址，接著你可以將追思網址傳給親友們，再與親友約好時間一起進行線上獻花、獻果、香燭、祭拜等事宜，若超過一周無人奠祭的話，神主牌就會回到沒有奠祭物的樣貌，同時追思頁面也會提供你最近一次祭拜的時間！對於不想前往人潮眾多進行掃墓的朋友，不妨透過內政部的線上追思服務來進行祭祖，不僅快速又不失敬意還能避免染疫風險，何樂而不為呢！

內政部線上追思服務：點我前往

全台各縣市線上祭祖網站

地區 名稱

內政部 全國殯葬資訊入口網 傳送門 台北市 生命追思紀念網 傳送門 新北市 新北市電子追思 傳送門 桃園市 網路祭祀與殯葬資訊服務 傳送門 台中市 線上祭拜系統 傳送門 彰化縣 員林市納骨塔便民服務網 傳送門 雲林縣 北港鎮府番公墓 傳送門 口湖鄉口湖鄉納骨塔網路追思 傳送門 二崙鄉公所納骨塔網路追思 傳送門 台南市 台南市殯葬資訊服務網 傳送門 高雄市 宗祠生命追憶館 傳送門 金門縣 金門殯葬所公墓資訊 傳送門

全台祭祖注意事項

線上祭祖：內政部、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、金門縣。

不開放入塔祭拜：台南市、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、雲林縣、金門縣、南投縣（部分）、彰化縣（部分）、台東縣（部分）。

不提供掃墓專車：台南市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。