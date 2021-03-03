「山模山樣」超有特色的介紹山的網站，讓愛爬山的你更瞭解台灣山的知識！

近年來台灣愛爬山的人越來越多，但除了爬山之外要如何知道更多山的知識呢？那麼趕緊到超有特色的「山模山樣」網站瞭解一下吧！「山模山樣」是一個很特別的網站，每座山都用「最…」當開頭，為每座山設計出有趣的個性名稱，且都會介紹山名的由來與奇聞軼事，並能知曉山中的動植物種類以及登山資訊，目前網站中共有收錄 52 座台灣山，從北到南連外島都有，對山的知識有興趣的的朋友，「山模山樣」會是你不二選擇！想到山上露營的朋友，可以參考這篇：全台合法露營地圖查詢資訊

山模山樣網站介紹

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開啟「山模山樣」網站後，你可以看到網站下方有許多以「最...」來形容山的有趣圖片，若想依地區找尋山的話，可點擊左上角「山排序」與「篩選器」兩個選項。

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點開後，你就可以用山的排序或是依所在地區、行程天數來找尋你想知道的山。

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且網站中每個圖片點選後都會自動翻面，像小編就點選擇了名叫「最美的山」的圖片，翻到背面就可以知道全台最美的山就是「太平山」，若想知道更多有關太平山的資訊的話，直接點擊圖片背面的「進入這座山」選項即可，

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進來之後，你可以看到太平山的海拔高度跟什麼原因取為最美的山。

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往下滑能看到太平山的山名由來與奇聞軼事。

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還可以讓你認識太平山裡有哪些動物與植物。

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對於愛爬山的朋友，網站中也會提供每座山的登山事情準備資訊。

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甚至要準備哪些登山裝備、用品器具以及適合的穿著服裝，都可在網站中查詢得到，真的是相當貼心。

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最後網站還可以欣賞來自山友們拍的太平山美照，讓你瀏覽美好的山景風光。對於喜愛爬山的朋友，山跟人一樣會有不同的樣貌與個性，若想要更瞭解多台灣山的詳細資訊，「山模山樣」會是你最好的選擇！

山模山樣：https://mountainlike.relab.cc/#/

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