12 星座的比例圖 占星之門

你在臉書或 Instagram 最近有很常看到上方的「星座圖」嗎？超多朋友都是發圖不附來源，讓小編搞不清楚到底是時麼，幸好最近找到這個星座圖的源頭啦，這是由網站「占星之門」所推出的服務，只要輸入出生日期＋出生地，就可以得到這張在社群媒體爆紅的「十二星座比例圖」，以小編是天秤座為例，在 12 星座的比例圖中，則不一定是「天秤座」的占比最大，有可能是其他星座的成分夠高，話不多說馬上帶大家來看看如何找到自己的「十二星座比例圖」吧。前幾年還有很流行的「人類圖」，藉由人類圖可以更了解自己，號稱人生說明書，若不知道的話可以去免費查詢自己的人類圖看看，你有沒有把「自己」正確使用。

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進入「占星之門」首頁後，輸入出生日期、出生地點（預設），按下「辛苦了！請按我送出查詢」即可查到資料。

12 星座的比例測驗

首先會看到自己的「星座命盤」，有在研究星座的可能就看得懂，小編自己是有看沒有懂啦 XD，最近在社群媒體上爆紅的「十二星座比例圖」則藏在右方表單中的「統計」選項，將懸停在上方就可以看到個星座的佔比囉，小編自己是標準天秤，佔有一點雙魚＋射手的成份。

占星之門 十二星座比例

滑鼠停在長條圖上方後，還可以看到所佔的比例，另外也可以看到「三方星座比例」、「四正星座比例」相關圓餅圖。

星座比例分析

在「星位」選項裡面，能夠看到自己的宮位是什麼行星入宮，行星之間會藉由相位產生互動，若兩星是吉相位，關係是友善的，若為凶相位，關係是緊張的。

占星之門

點擊後方解釋可以看到該行星入宮所代表的意涵，資料非常完整，就算是對星座完全沒概念的也能輕鬆看懂。最後想跟大家提醒下，星座是給大家參考用，若看到什麼不吉利、凶兆別太放在心上，畢竟還是努力又過得開心最重要囉。

傳送門：12 星座的比例圖

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