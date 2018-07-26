免費取得你的人類圖，號稱最準的人生說明書

2018-07-26 08:05:32 9M87
人類圖

你夠瞭解你自己嗎？關於可以「了解自己」這種網路測驗文章，一直都非常受歡迎，從星座特點到一張圖測你的個性、選擇題測你的弱點等，甚至還有「測你的外表」這種滿瞎的網站，都有人在玩。喜歡做測驗了解自己的妳，一定不能錯過「人類圖」，這個占卜的背後有很大一門學問，仿間也有許多討論人類圖的的書籍。人類圖觀點是，每個人都是獨特的，希望透過獨一無二的人類圖，讓人發會更多特質，不只是一這個社會期盼的樣子而已。到底這個占卜哪裡可以測？測完後的結果又代表什麼意思呢？請繼續往下看囉～


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人類圖說明
△  到這個網頁後依序輸入出生年月日及地點，接著就可以按下「繪製我的人類圖」

人類圖怎麼看

△ 屬於我專屬的人類圖就產生啦！不過看起來不是很簡單耶，這個圖的上半部是有一個金字塔，左右還有紅色、黑色數字，下方則是有七個項目與我測出來的結果，光是這樣看我還真不懂這份我專屬的「人生說明書」該怎麼使用～

其實這張圖可以分很多面向來看，像是「類型」就分四類，顯示者、投射者、生產者、反映者。而「人生角色」則細分為 12 種，今天這裡先跟大家簡單分享一下從「定義」來看你是「幾分人」，白話來說就是你的內在被切分成幾個小人，愈多人做決定就愈複雜。

人類圖怎麼看？

人類圖分類

△ 上半部的左側紅色數字代表是「別人眼中的你」，也就是潛意識、潛力，你尚未知道的能力，右邊黑色數字代表「自我認定的自己」。

取得我的人類圖

△ 上半部中間的金字塔中有個人的輪廓，裡面很多數字散佈在幾何方塊中，那些方塊分別代表了不同的能量中心。從上到下分別代表：頭腦、邏輯、喉嚨、自我、意志力、直覺、薦骨、情緒、根部。

很好，看到這邊大家還是霧煞煞，那麼我們來看比較好懂的金字塔各個中心的連線通道！如果你有兩個中心連成一條線，你就是一分人。如果你有中心相連，但成兩個不相連的區塊，就是二分人，三分人就是有顏色相連的區塊有三塊，以此類推。

人類圖

△ 以我為例，我就是二分人，可以從金字塔看出我的能量連線分為兩個區塊。

一分人：代表做決定很果決，不拖泥帶水，但也可能太果斷，欠缺周詳。
二分人：代表有種思緒，做決定時會用另一個角度判斷，雖然會花比一般人久的時間做決定，但比較周詳。
三分人：做決定就需要更多時間了，而且反反覆覆改變，容易推翻自己已做好的決定。
四分人：最龜毛，而且常常做出連自己都無法理解的決定。

以上就是從人類圖的九大能量中心來看你的「定義」是「幾分人」啦～

想知道九大能量中心怎麼看：初步認識九大能量中心
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