Uber Eat App 團購功能教學！不僅讓上班族與學生訂餐更便利，還可拿到加碼紅包！

每次公司在揪團訂午餐時，是否還在一個一個問，並用紙筆記下來這麼麻煩嗎？就讓小編教大家使用 Uber Eats App 團購功能吧！Uber Eats App 團購功能，可讓沒有 Uber Eats 帳號的人也能點餐，只要點擊此間店的「分享團購訂單」將連結發到群組中的話，大家就能點開連結輸入自己的名字，並選擇自己喜歡的餐點，選好餐點後，主揪的頁面就會顯示該同事點的餐點囉！是不是超方便的呢？就讓我們往下看如何操作吧！若想知道全聯 PXPay 如何歸戶的話，可參考這篇：全聯 PXPay 電子發票歸戶教學

Uber Eats App 團購功能教學

Uber Eat App 團購功能教學！不僅讓上班族與學生訂餐更便利，還可拿到加碼紅包！

若你是要揪同事一起訂午餐的話，首先先在 Uber Eats App 中選好一間大家都能接受的店家，接著點選店家頁面右上角的「團購訂單」圖示，並點選「分享團購訂單」。

Uber Eat App 團購功能教學！不僅讓上班族與學生訂餐更便利，還可拿到加碼紅包！

接著你就可以把店家的團購連結，分享到 LINE、FB、Messenger 上，就拿 LINE 來說將連結分享到群組會更方便喔！

Uber Eat App 團購功能教學！不僅讓上班族與學生訂餐更便利，還可拿到加碼紅包！

接著同事只要點開群組中的連結，便可在底下的「Continue as guest」中輸入自己的名字，這樣就能直接一起團購，另外，沒有 Uber Eats 帳號的也能一起點餐喔！

Uber Eat App 團購功能教學！不僅讓上班族與學生訂餐更便利，還可拿到加碼紅包！

接著同事訂購完的餐點，就會出現在主揪你的 Uber Eats 團購訂單上方，只要按下「一前往結帳」，就可以等待外送員將餐點送上門囉！對以上的 Uber Eats App 團購功能感到方便的朋友，趕緊下載 Uber Eats 來體驗看看吧！

Uber Eat App 點餐就隨機發送加碼紅包活動

Uber Eat App 團購功能教學！不僅讓上班族與學生訂餐更便利，還可拿到加碼紅包！

2021 過年 Uber Eats 好康活動，這次 Uber 與 Uber Eats 攜手合作隨機發放 16 萬份紅包，即日起至除夕 11 日，將會有 8 萬份實體紅包，民眾可在搭乘 Uber 或透過 Uber Eats 取餐時隨機收到紅包，除此之外，Uber Eats 另外加碼送出限 8 萬份線上紅包，在 10 日至 15 日期間，每日隨機送出 1 萬份，16 日初五迎財神再加碼發送紅包 2 萬份，且每包都會有 50 元的優惠，Uber Eats 忠實愛好者，千萬別錯過這次的活動喔！

Uber Eats：App Store
Uber Eats：Google Play

Uber Eats App 團購功能教學！沒帳號的人也能一併點餐，還可額外拿到加碼紅包！ 相關文章

訪客留言

Uber Eats App 團購功能教學！沒帳號的人也能一併點餐，還可額外拿到加碼紅包！ 參考資料

金石堂 - 中文書
中文書，含括各類書籍網路書局，介紹熱門書籍，暢銷書心得分享，中文書下單快速到貨，更多中文書都在金石堂網路書店。
懶人必備！台灣外送app比較推薦，UberEats、foodpanda ...
... 動動手指，輕鬆在家吃美食，除了一般優惠，用ShopBack還有現金回饋可以拿哦！ ... 直接就可以在App裡點餐，上班族想要外送午餐或是下午茶，統計好大家想要的餐 ... 懶人美食救星！foodpanda app 訂餐教學註冊下單、取消退款、現金回饋 ... 上千家人氣排隊美食合作，只要輕鬆到ubereats app一鍵訂餐，就能享有ubereats&nbsp;...
如何訂購團購訂單| Uber Eats 優食- Uber 客服 - Uber Help
每個人都選好餐點後，您可以使用單一付款方式支付團購訂單費用。 ... 找到並選擇您想訂餐的餐廳。 3. ... 8. 選取「下訂單」，並在線上或App 中追蹤訂單進度。
四個外送app比較與信用卡推薦：UberEATs、foodpanda ...
2020年10月14日 — 現在有越來越多外送app ，讓沒空開火、忙碌的上班族或是自己在外租屋的朋友多 ... Tags: honestbee, ubereat, 信用卡, 外送app, 現金回饋, 精選, 街口支付 ... 以及推薦四家都能用現金回饋信用卡，讓你可以吃得開心又賺優惠！ ... 國內2%、海外3%; 指定通路加碼5%，國內最高7% 、海外最高8%，回饋上限600 元.
搜尋- 太報
西班牙的街賣文化相當常見，觀光客可以看到各式的街頭擺攤、市集跟街頭藝人， ... 森川爸爸把做家事變得有趣，還讓5歲兒子解決人生難題 ... 春節是一年之中，華人團聚的重要日子，也是辛苦了一整年的上班族，最期待的長假時光。 ... 他是Cudjuy Patjidres，平常是清華大學人文社會學院的工友，漢名宋海華，學生都叫他「華&nbsp;...
藍色棉花糖咬蕃茄 :: 痞客邦
藍色棉花糖咬蕃茄 跳到主文 貪食練習舌尖上的味蕾敏感度！每人的飲食喜好不同！不代表我的美味你也喜愛！邀約：粉絲團私訊&amp;聯絡:lin_molly@yahoo.com.tw 部落格全站分類：美食情報
[激省]五大外送APP使用教學與心得比較-內含各平台最新註冊 ...
近期分享過兩間外送app平台的優惠活動以及使用介紹( honestbee誠實蜜蜂熊媽媽買菜網 ... 【Ubereats優食】輸入 AFFEATS2021 送200元折扣優惠 ... 說到美食外送絕對不能忘記的另一個平台就是foodpanda了！foodpanda可以說是台灣外 ... foodomo也有提供團購的服務，就跟有無快送的揪團是一樣的概念，但在操作上實在不&nbsp;...
中國房地產＠圖博館 - PChome 個人新聞台
近一年來有關全球經濟危機的資料累積了一千五六百頁（台灣部分亦然），分成： 中國振興方案(再分：中國地方經濟,港澳粵經濟,中國就業,中國經濟成長之謎) 美國振興方案 歐盟振興方案 各國振興方案 俄羅斯經濟 中國家電下鄉 中國山寨經濟 中國股市 中國房地產 中國併 ...
201809 - 譚雯婷的生活時報
2018/09/30 【夫妻用情趣用品】 美國PIPEDREAM＊Fetish Fantasy系列-Pleasure Tape SM捆綁靜電膠帶-紅-成瀨心美 性愛香水 本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級，未滿18 歲謝 絕進入！最近實在是心裡癢癢的，一直想買 美國PIPEDREAM＊Fetish Fantasy系 ...
2021 1月Uber Eats優惠碼 折扣碼 信用卡優惠 ... - ShopBack
想知道Uber Eats優惠碼、折扣碼、信用卡優惠嗎？快來看ShopBack整理的Uber Eats折扣碼懶人包，透過ShopBack連到Uber Eats，還能賺現金回饋，讓你有吃又&nbsp;...