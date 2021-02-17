每次公司在揪團訂午餐時，是否還在一個一個問，並用紙筆記下來這麼麻煩嗎？就讓小編教大家使用 Uber Eats App 團購功能吧！Uber Eats App 團購功能，可讓沒有 Uber Eats 帳號的人也能點餐，只要點擊此間店的「分享團購訂單」將連結發到群組中的話，大家就能點開連結輸入自己的名字，並選擇自己喜歡的餐點，選好餐點後，主揪的頁面就會顯示該同事點的餐點囉！是不是超方便的呢？就讓我們往下看如何操作吧！若想知道全聯 PXPay 如何歸戶的話，可參考這篇：全聯 PXPay 電子發票歸戶教學

Uber Eats App 團購功能教學

若你是要揪同事一起訂午餐的話，首先先在 Uber Eats App 中選好一間大家都能接受的店家，接著點選店家頁面右上角的「團購訂單」圖示，並點選「分享團購訂單」。

接著你就可以把店家的團購連結，分享到 LINE、FB、Messenger 上，就拿 LINE 來說將連結分享到群組會更方便喔！

接著同事只要點開群組中的連結，便可在底下的「Continue as guest」中輸入自己的名字，這樣就能直接一起團購，另外，沒有 Uber Eats 帳號的也能一起點餐喔！

接著同事訂購完的餐點，就會出現在主揪你的 Uber Eats 團購訂單上方，只要按下「一前往結帳」，就可以等待外送員將餐點送上門囉！對以上的 Uber Eats App 團購功能感到方便的朋友，趕緊下載 Uber Eats 來體驗看看吧！

Uber Eat App 點餐就隨機發送加碼紅包活動

2021 過年 Uber Eats 好康活動，這次 Uber 與 Uber Eats 攜手合作隨機發放 16 萬份紅包，即日起至除夕 11 日，將會有 8 萬份實體紅包，民眾可在搭乘 Uber 或透過 Uber Eats 取餐時隨機收到紅包，除此之外，Uber Eats 另外加碼送出限 8 萬份線上紅包，在 10 日至 15 日期間，每日隨機送出 1 萬份，16 日初五迎財神再加碼發送紅包 2 萬份，且每包都會有 50 元的優惠，Uber Eats 忠實愛好者，千萬別錯過這次的活動喔！

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