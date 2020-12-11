iPhone 的 LINE 來電顯示小 3 接起來卻是老婆嗎？最近有很多網友遇到類似的問題，就是 iPhone 來電顯示跟接起來不同人，就連我自己也遇到了，不過這不是什麼靈異事件，而是 iPhone 與 LINE 在通話整合的部分可能出現了問題，因此小編這邊整理出 4 個能夠解決 iPhone 來電顯示異常的方法，目前實測過後並沒有異常的情形發生，如果你已經出現這問題一陣子了，請跟著小編一步一步試試看能否解決吧。

方法一 : 更新 LINE

有時可能關係到 LINE 版本太舊，會產生某些功能異常或與手機不相容的問題，如果你有將 App 自動更新關閉，請手動將 LINE 更新到最新版本試試看，說不定就能夠解決問題。

方法二：更新 iOS

也有可能是 iOS 版本過舊所造成的問題，如果你很久沒有更新 iOS 的話，與上一步驟一樣，試著更新到最新版本。

方法三：重置網路設定

請開啟 iPhone 的設定，到「一般」>「重置」。

點擊「重置網路設定」。iPhone 出現許多問題時，「重置網路」設定的動作大部分都滿有效的，別擔心只是網路設定的重置，所有的資料、照片、App 等全部都還會在，不會因為有「重置」這兩個字就會有資料遺失。

方法四：關閉 iPhone 通話整合

最後一個方法是打開 LINE 設定 > 通話，將「整合 iPhone 通話」功能關閉，這個功能雖然挺方便的，不過有時候就會發生來電顯示跳針的情形，因此暫時關閉等來電顯示問題恢復正常後再打開就可以囉。以上四個方法就是小編針對 iPhone LINE 來電顯示異常所整理出的方法，大家跟著設定之後，再觀察看看是否有變正常～目前小編是正常使用中。