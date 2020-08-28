當你走在書店，看著一本本書架上的書，怎麼樣的封面設計，會吸引你的目光，伸手拾起這本書，翻開書的第一頁呢？ 今天小編要介紹 3D Book Image CSS Generator 書本立體效果產生器，能夠免費產生 3D 書本效果的網站，非常適合用來展示書籍封面，能夠上傳自己創作的書本圖片進行封面製作。3D Book Image CSS Generator 除了能夠上傳圖片產生 3D 書本效果之外，還能夠為圖片添加圖片 Alt 與圖片連結，我們也能修改書本的底色、旋轉角度、透視度、書本動畫時間、書邊圓角、書本厚度、書本長寬與頁面偏移量眾多等功能，在調整的過程中，你隨時都可在旁邊看到 3D 書本調整的效果唷！

3D Book Image CSS Generator：https://3d-book-css.netlify.app/

打開 3D Book Image CSS Generator 網站後，你會看到頁面中預設好的設定，右邊就是預設好的實際的 3D 書本效果。

你可以在「Image URL」中貼上你設計好書本封面的圖片網址，右側的 3D 書本封面圖就會立即更換，同時你還能在下方的「Image Alt」與「Image link」來給予圖片 Alt 敘述以及圖片連結。Image link 下方的各項功能就是調整 3D 書本的顯示效果了，如果覺得調整出來自己覺得不太喜歡，可以點選「Reset with Defaults」就可還原成之前預設好的設定。

全部調整功能如下 :



Color （書本底色）

Rotate（旋轉）

Rotate（hover）（旋轉懸停）

Perspective（透視度）

Anim. duration（旋轉動畫時間）

Radius（書邊圓角）

Thickness（書本厚度）

Width（書本寬度）

Height（書本高度）

Pages offset（頁面偏移量）

全部調整完成後，下方就會自動產生相對應的 CSS 與 HTML 程式碼，你只要將程式碼複製到網站當中，就能夠顯示你所創作的 3D 書本效果囉 ! 如果想要測試自己設計的書本封面，可以利用 3D Book Image CSS Generator 將自己創作的圖片套用在 3D 效果書本上，書本太高太小顏色不對，都能夠做修改，避免到時書本發售書去才看到有缺點時就來不及囉 !

3D Book Image CSS Generator 網站 : https://3d-book-css.netlify.app/