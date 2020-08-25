還記得當年上學的你，上課中拿起畫筆在課本、桌子、喜歡的女生手心上畫的塗鴉長什麼樣子嗎？有時候你不得不感嘆時光飛逝，現代科技的進步能讓你曾經隨意的塗鴉也能夠變得非常專業。近日，小米有品有推出億瓦 PrintPods 手持 DIY 印表機，眾籌價約台幣 2100 元，這款小米有品手持 DIY 印表機能夠打破傳統規則，印刷不再限於在紙，使用億瓦 DIY 印表機可將衣服、皮膚、木製品、金屬製品甚至是食物上都能列印出自己設計的圖案 ! 食物上都能列印是不是超級令人心動呢 ? 趕緊跟著小編往下看看小米有品超神奇的手持億瓦 DIY 印表機吧 ! 近期小米有品還有 : 小米有品藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，好神拖髒水分離強化版

新一代手持億瓦 DIY 印表機，全面打破印刷觀念。創新的滾滑動式噴墨設計，讓印刷不僅限於紙張上，包括服飾、木製品、金屬、皮革甚至是肌膚都能留下你的專屬印記。目光所及，皆可印刷 !

只需要你設定好圖案，就能在想列印物體的表面上，輕鬆滑動過去就能完成印刷，完全任你隨心所欲，想怎麼刷就怎麼刷。

滾輪滑動的噴墨設計，更輕巧，適應力更強。能夠在曲面弧度或粗糙表面將圖案、文字印刷上去。

無論是單調的 T 恤，還是要凸顯個性的服飾，都可印下你的專屬設計。不潮不出街，享受拒絕平庸的美學師活指南。

探索新自我，隨時塗鴉秒變潮人，把每一刻值得紀念的 Moment 都留下來，隨時探索自我是新生代的積極生活態度。

使用在皮膚前，請先使用附贈的定型劑，乾燥後再印刷在皮膚上。

一印在手，輕鬆印刷孩子的各種物品。書包、衣服、文具、書本，都能刷上迪一無二的印記，幫助孩子贏在起跑線上，時刻記錄孩子的生活點滴。

隱形墨水，能將有些不敢說出口的話或是不敢表達的情意，能夠讓你寫一封隱形的情書，傳遞你的心意。只要打開紫色燈光，你的用心及真誠就會被看見 !

最吸睛的就是食品級墨水啦 ! 可以吃的墨水，安全無味，有經過 SGS 安全認證。可在吐司上印下早安，讓你在活力滿滿的早晨，邂诟新美好。





億瓦手持 DIY 印刷機的圖案設定方式相當簡單，只需透過智慧型手機下載專屬 App ，接著連接 Wi-Fi 配對 > 傳送圖片 > 點擊印刷即可。圖案方面，除了內建海量豐富的圖庫，也支持使用相簿圖片或個性手繪方式作為印刷的圖檔，讓你創意不受限制。

自研 26mm 寬噴頭，小小印刷機，也能擁有大圖案。突破限制超乎想像，不僅享受打印樂趣，更擁有超強性能。

除了方便使用者抓握並具有極簡時尚的外觀，小巧的機身也更好收進口袋或背包攜帶。

超大墨盒容量，可印刷多達 3500 次，以應付日常的使用，約可使用半年左右。好玩不吃土，有趣不燒錢。

Type - C 充電口，省心通用。重心平穩，可立於桌面上。

磁吸底蓋，保護噴頭。配套墨夾，立於長時保存。價格方面，億瓦手持DIY印刷機目前在小米有品採眾籌方式推出，目前標準套裝有打折（含主機和親膚型墨水）眾籌價為人民幣 499 元（約台幣 2100 元）。另外墨水一組單售價格為人民幣 299 元（約台幣 1270 元）。能夠將塗鴉印刷在食物上又能將文字隱形，這麼有趣的 DIY 印表機哪裡找，趕緊訂購起來喔 !

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