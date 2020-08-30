大家都去哪裡買大陸的東西呢？我想淘寶應該還是比較多的，不過很多新的產品還是得到官方去預購，那付費管道就沒有辦法像淘寶那麼方便，寄送又是另外一回事了！這次我要到大陸小米官網買東西，我熟悉的 PayPal 支付管道無法使用，微信支付在儲值時又卡關，這時候該如何處理呢？我這次是透過 17chongzhi 幫你充來解決付款問題，他可以透過 PayPal 與信用卡來儲值支付寶或是微信支付，當付款卡關的時候，就可以順利解決囉！

△ 以上是小米商城的結帳畫面，各家銀行卡我不可能有的，對我來說比較可行的就是微信支付與支付寶，不過我的支付寶也不能用，因為我的台胞證過期了也無法認證，所以微信支付是我目前最好的選擇。

△ 這時候我的微信支付裡面是沒有任何費用的，就算結合了信用卡去儲值，好像還是出了一些錯誤「根據中國大陸法律法規與監管要求，你需要補齊更多身分資訊，以繼續使用 WeChat Pay」，要解決以上問題還要身分認證等等，實在太麻煩了！這時候就可以使用 17chongzhi 幫你充儲值金額進去，微信支付裡面有錢的話，就可以用餘額直接支付，省去了身分認證的麻煩唷！

站內有非常的充值服務，包含支付寶充值、微信充值、手游代充、蘋果代充、騰迅 Q 幣、騰迅遊戲、PayPal 代購、Steam Gift Card、國內代購、台灣淘寶代購/付款與平台代付等等的服務，這也是最主要的服務。

△ 我這次以微信充值（https://17chongzhi.com/category.php?id=28）來做示範，微信充值有分海外與台灣，坦白說我也不知道差異，既然我是台灣的微信，那就選台灣吧！接著點選後方的橘色按鈕的購買。

△ 只有 100 面額這個選項怎麼辦？我覺得也不用擔心，因為在這裡也不會直接進入結帳程序，PayPal 儲值微信支付還要透過客服才可以完成，基本上現在購買的步驟只是一個開端，在購物的頁面輸入自己的微信帳號，輸入後點選立即購買。

△ 購物結帳要帳號，若是先前沒有帳號的話，簡單註冊一下就好囉！有帳號的話直接登入即可。

△ 最後購買的項目與付款的方式，沒問題就提交訂單送出。

△ PayPal 付款的方式並不會直接進入線上的付款，是要聯繫客服再進行付款，所以一開始 100 面額應該沒什麼關係，若是需要更多再跟客服說明即可，點選畫面中的「點擊聯繫在線客服獲取 PayPal 付款協助」。

△ 之後會進入線上客服的部分，會提供你付款連結，付款完成之後，將截圖提供給客服即可。

△ 付款成功的畫面，自己將畫面擷取下來提供給客服唷！

△ 之後會確認付款是否成功，然後客服會邀請你從 WeChat加入帳號，會透過帳戶間轉帳的方式來幫忙充值。加入幫你充的客服帳號之後，他會詢問說微信綁定的信用卡是海外卡還是大陸卡，對他們來說台灣就是海外，若是海外卡的話，需要透過 Windows 電腦版的 WeChat 來收款，所以請確認你有一台 Windows 電腦會比較方便操作唷！

△ 當開啟電腦版的 WeChat 之後，幫你充就打款過來了！點擊確認收款。

△ 之後再點選「確認收款」來收取款項。

△ 之後就會看已經收款的訊息囉！這樣微信支付儲值就成功囉～步驟應該算是簡單方便的！

△ 確認 WeChat Pay 的錢包之內的確有 100 元人民幣。

△ 回到文章一開始的小米商城繼續付款步驟，支付的時候可以選擇 WeChat Pay 的餘額，就可以順利付款成功囉！

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