人總是會有很多項目要處理，才會需要便條紙來記住，而且要放在自己容易看見的地方，才能做到提醒的作用，最近發現 iPhone 手機上有一款 Reminder Wallpaper Editor 便利貼工具，是一款能將提醒事項結合桌布與解鎖畫面的便條紙 App，可以在程式中輸入需要提醒地內容，圖片與內容合成一張圖片，該圖片能設置為鎖定畫面及桌布背景是不是可以隨時提醒的效果，程式裡還有 4 款背景圖片可選用，也能讓使用者選取相簿中的圖片做為背景，8 款特色英文字體也支援中文顯示，在文字中也有 10 種色彩可選用，還能依需求來調整字體大小。本篇將帶大家認識「Reminder Wallpaper Editor」，教大家如何使用。

Reminder Wallpaper Editor : https://apps.apple.com/tw/app/id1021980422

我們打開「Reminder Wallpaper Editor」> 點擊「Type your text」打上你想輸入的內容 > 在按左上角的「Done」。

點擊「Background」可選擇內建的 4 款背景圖片，點擊背景裡的「相機」可選取其它相簿中的圖片作為背景。

「Font Type」裡有 8 種字體可選擇。

「Font Size」可調整字體大小，「Font Color」有 10 種字體顏色，可配合背景圖來做調整

按下「Save」圖片就會被儲存到相簿中，點擊「Set」可跳轉到相簿去做設定。

在相簿中找到要剛剛的便條紙圖片，點擊左下角的分享按鈕，選擇「作為背景圖片」。

大家可以先移動、縮放調整一下圖片的位置與大小，再按下「設定」>「設定鎖定畫面」，就完成囉 ! 至於其它 2 個功能看大家要不要斟酌使用。

是不是很清楚方便呢 ? 只要拿起手機就能看到今天待辦事項 ，Reminder Wallpaper Editor 真的提醒我許多生活中大大小小的事情，希望大家能夠善用此 App 能夠在你忘記的時刻提醒自己 !

Reminder Wallpaper Editor : https://apps.apple.com/tw/app/id1021980422