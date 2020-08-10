Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

人總是會有很多項目要處理，才會需要便條紙來記住，而且要放在自己容易看見的地方，才能做到提醒的作用，最近發現 iPhone 手機上有一款 Reminder Wallpaper Editor 便利貼工具，是一款能將提醒事項結合桌布與解鎖畫面的便條紙 App，可以在程式中輸入需要提醒地內容，圖片與內容合成一張圖片，該圖片能設置為鎖定畫面及桌布背景是不是可以隨時提醒的效果，程式裡還有 4 款背景圖片可選用，也能讓使用者選取相簿中的圖片做為背景，8 款特色英文字體也支援中文顯示，在文字中也有 10 種色彩可選用，還能依需求來調整字體大小。本篇將帶大家認識「Reminder Wallpaper Editor」，教大家如何使用。

Reminder Wallpaper Editor : https://apps.apple.com/tw/app/id1021980422

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

我們打開「Reminder Wallpaper Editor」> 點擊「Type your text」打上你想輸入的內容 > 在按左上角的「Done」。

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

點擊「Background」可選擇內建的 4 款背景圖片，點擊背景裡的「相機」可選取其它相簿中的圖片作為背景。

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

「Font Type」裡有 8 種字體可選擇。

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

「Font Size」可調整字體大小，「Font Color」有 10 種字體顏色，可配合背景圖來做調整

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

按下「Save」圖片就會被儲存到相簿中，點擊「Set」可跳轉到相簿去做設定。

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

在相簿中找到要剛剛的便條紙圖片，點擊左下角的分享按鈕，選擇「作為背景圖片」。

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

大家可以先移動、縮放調整一下圖片的位置與大小，再按下「設定」>「設定鎖定畫面」，就完成囉 ! 至於其它 2 個功能看大家要不要斟酌使用。

Reminder Wallpaper Editor，在 iPhone 解鎖畫面可放上便條紙的 App

是不是很清楚方便呢 ? 只要拿起手機就能看到今天待辦事項 ，Reminder Wallpaper Editor 真的提醒我許多生活中大大小小的事情，希望大家能夠善用此 App 能夠在你忘記的時刻提醒自己 !

Reminder Wallpaper Editor : https://apps.apple.com/tw/app/id1021980422

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