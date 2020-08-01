電腦遊戲模擬器萬萬種，過去我們也介紹過 夜神模擬器、BlueStacks 等模擬器，直不過今天要介紹一款 GameLoop 模擬器，是我目前遇過遊戲功能最順暢，下載速度極快，好像在玩線上遊戲一般舒適，一點延遲都沒有，不過要找到好的順暢的並不容易，而我又是喜愛玩射擊手遊的人，常常下班一個人玩著遊戲，不過最近覺得手機螢幕太小看的眼睛痠，加上有時候還是沒有滑鼠控制來的準確，所以最近會想把手機射擊遊戲搬到電腦上去玩。今天就把GameLoop 模擬器介紹給大家，讓大家嘗試所謂殺敵無數的電競快感 !

GameLoop 其實就是騰訊推出的官方 Android 遊戲模擬器，通過 GameLoop 玩家可以在 PC 上以鍵盤滑鼠或是搖桿來玩喜歡的 Android 遊戲，享受更大的螢幕更精準的操作所带來的快感。而且 GameLoop 內鍵設有防外掛系统，所以通過 GameLoop 來玩遊戲的話其實可以完整杜绝外掛玩家！

下載好 GameLoop 進去介面會是英文版，我們可以點開右上方的標示。接著打開「Setting」>「Basics」>「Language」更換成繁體中文。

修改完整個介面就變成中文版，讓不會英文的玩家能夠更容易體驗 GameLoop 。

GameLoop 需要登陸才能下載或是啟動遊戲。

我們就來安裝我最愛的射擊遊戲《Call Of Duty Mobile》啦！

安裝完成進去遊戲畫面後，右邊有一排工具表，從上到下分別是 : 鍵盤位置、搖一搖、全螢幕、截圖、錄影及退出。

遊戲簡單的操作介紹，完美模擬 PC 遊戲的控制。

遊戲體驗還是要看電腦硬體設備，取決於畫面的流暢度，基本上操作是沒什麼問題，畫面中還有給玩家提示物品按鍵，玩家才不會亂按一通。

GameLoop 版《Call of Duty Mobile》配置要求

最低配置：



Windows XP 系統或以上

Intel/AMD Dual Core 或以上

1GB RAM

Intel/AMD/NVIDIA 顯卡

Windows 7 系統或以上

Intel/AMD Core i5 或以上

8GB RAM 或以上

AMD/NVIDIA 獨立顯卡

推薦配置：

GameLoop 主頁的直播平台，玩家可以看不同的主播播放自己的玩遊戲的技術，如果想自己當主播也是可以的。GameLoop 除了射擊遊戲之外還包刮 : 多人在線戰術競技遊戲、角色扮演遊戲、休閒遊戲及策略遊戲等，所以現在網路上的模擬器有非常多款，哪一款最安全可靠最好玩我就不用再多說了吧，就只有 GameLoop 啦！

https://gameloop.fun/

安裝版：

GameLoop.exe（GOOGLE下載）

GameLoop.exe（1DRV下載）

GameLoop.exe（MEDIAFIRE下載）

GameLoop.exe（RAPIDGATOR下載）

GameLoop.exe（MEGA下載）

檔案大小：9.50 MB