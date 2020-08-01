想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

電腦遊戲模擬器萬萬種，過去我們也介紹過 夜神模擬器BlueStacks 等模擬器，直不過今天要介紹一款 GameLoop 模擬器，是我目前遇過遊戲功能最順暢，下載速度極快，好像在玩線上遊戲一般舒適，一點延遲都沒有，不過要找到好的順暢的並不容易，而我又是喜愛玩射擊手遊的人，常常下班一個人玩著遊戲，不過最近覺得手機螢幕太小看的眼睛痠，加上有時候還是沒有滑鼠控制來的準確，所以最近會想把手機射擊遊戲搬到電腦上去玩。今天就把GameLoop 模擬器介紹給大家，讓大家嘗試所謂殺敵無數的電競快感 !

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

GameLoop 其實就是騰訊推出的官方 Android 遊戲模擬器，通過 GameLoop 玩家可以在 PC 上以鍵盤滑鼠或是搖桿來玩喜歡的 Android 遊戲，享受更大的螢幕更精準的操作所带來的快感。而且 GameLoop 內鍵設有防外掛系统，所以通過 GameLoop 來玩遊戲的話其實可以完整杜绝外掛玩家！

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

下載好 GameLoop 進去介面會是英文版，我們可以點開右上方的標示。接著打開「Setting」>「Basics」>「Language」更換成繁體中文。

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

 修改完整個介面就變成中文版，讓不會英文的玩家能夠更容易體驗 GameLoop 。

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

GameLoop 需要登陸才能下載或是啟動遊戲。

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

我們就來安裝我最愛的射擊遊戲《Call Of Duty Mobile》啦！

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

安裝完成進去遊戲畫面後，右邊有一排工具表，從上到下分別是 : 鍵盤位置、搖一搖、全螢幕、截圖、錄影及退出。

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

遊戲簡單的操作介紹，完美模擬 PC 遊戲的控制。

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

遊戲體驗還是要看電腦硬體設備，取決於畫面的流暢度，基本上操作是沒什麼問題，畫面中還有給玩家提示物品按鍵，玩家才不會亂按一通。

GameLoop 版《Call of Duty Mobile》配置要求

最低配置：

  • Windows XP 系統或以上
  • Intel/AMD Dual Core 或以上
  • 1GB RAM
  • Intel/AMD/NVIDIA 顯卡
推薦配置：
  • Windows 7 系統或以上
  • Intel/AMD Core i5 或以上
  • 8GB RAM 或以上
  • AMD/NVIDIA  獨立顯卡

想用電腦玩順暢的射擊遊戲嗎 ? 只有 GameLoop 模擬器能滿足你的需求 !

 GameLoop 主頁的直播平台，玩家可以看不同的主播播放自己的玩遊戲的技術，如果想自己當主播也是可以的。GameLoop 除了射擊遊戲之外還包刮 : 多人在線戰術競技遊戲、角色扮演遊戲、休閒遊戲及策略遊戲等，所以現在網路上的模擬器有非常多款，哪一款最安全可靠最好玩我就不用再多說了吧，就只有 GameLoop 啦！

https://gameloop.fun/

安裝版：
GameLoop.exe（GOOGLE下載）
GameLoop.exe（1DRV下載）
GameLoop.exe（MEDIAFIRE下載）
GameLoop.exe（RAPIDGATOR下載）
GameLoop.exe（MEGA下載）
檔案大小：9.50 MB

最強 Android 模擬器你選誰？GameLoop 模擬器能滿足你的需求 ! 相關文章

訪客留言

最強 Android 模擬器你選誰？GameLoop 模擬器能滿足你的需求 ! 參考資料

[置頂] 七個 Android 模擬器比一比
夜神模擬器有一個獨家特色：可以建立許多不同系統版本的模擬器並且多開(硬體設備支援前提下)，目前有 Android 4.4.2、Android 5.1.1 與 Android 7.1.2，當然也很適合開發者做為測試環境。 109/1/18 更新：夜神模擬器版本最新版本為 6.6.0.0 ...
【閒聊】Ryzen 3懶人包 @電腦應用綜合討論 哈啦板 - 巴哈姆特
只有3600 3700x 3900x能買 其他都很盤 要玩遊戲左轉intel 這次3系列全核4.4就很極限了 以下是3900X的電壓 Ryzen 9 3900X 4.35GHz 1.38V 4.4GHz 1.42V 4.45GHz 1.47V 4.5GHz 1.55V 板子也不用買太好的，你也超不上去 基本上X570-F這種就一定很夠了 一般人 ...
魯夫的3C玩樂趣 :: 痞客邦
只有開機時ROG的敗家之眼會亮起來，帶到咖啡店吃雞挺顯眼的 鍵盤部份當然是搭配最新流行的RGB背光啦，透過內建的AURA可以做變化， 而且在射擊遊戲常用的WASD鍵有特別的醒目設計 觸控板部份少了實體的左右鍵，而且設計成準心的感覺，很新鮮
@電腦應用綜合討論 哈啦板 - 巴哈姆特
1.抱怨電腦操作麻煩，手遊比較簡單 2.電腦許多遊戲都是買斷，無法接受 3.手遊的技術裝備養成期短，沒有較少挫折感 4.課金可以變強(這個是比較偏中年的想法)
在電腦上免費下載和暢玩絕地求生手游-GameLoop模擬器
在GameLoop模擬器中，您將擁有絕地求生手游的最佳電腦遊戲體驗感，在更大的電腦 ... 超大屏的吃雞體驗，鍵鼠操作精準射擊，與全球吃雞玩家一起熱血開團！ ... 使用Gameloop模擬器下載《絕地求生》，鍵盤和滑鼠組合，使得在電腦端玩吃雞能獲得&nbsp;...
《最強蝸牛》新手隱藏彩蛋，隱藏資源必看!電腦PC版– 夜神模擬器 ...
3 天前 - 下圖司母戊放在華夏博物館就有光環技能生效，其他種類類似，如果圖示不亮表示不會生效，需要用試劑升級。每個博物館最好先滿足一個1100，還是&nbsp;...
連上它，手機秒變「電腦」！用鍵盤滑鼠玩手游，才是真的爽！ - 每日頭條
連上它，手機秒變「電腦」！用鍵盤滑鼠玩手游，才是真的爽！2018-02-23 由 前沿黒科技 發表于遊戲 全民手游的時代， 誰還沒有在手機上吃過雞、打過王者？ 然而， 手游雖然也能玩的很興奮， 但總沒有在電腦上操作來的爽。
電子遊戲類型 - 維基百科，自由的百科全書
電子遊戲類型大多數是在發展過程中約定俗成，並沒有一個非常明確的標準。一般電子遊戲可以從載體上分為五種：家用遊戲機（英語： Console ）、掌上遊戲機（英語： Handheld ）、街機（英語： Arcade ）和電腦遊戲（英語： Computer Game ）以及手機遊戲（英語： ...
民間高手將索愛SK17i魔改成「掌機」，成本就100塊！ - 每日頭條
... 可以超頻到1.4GHz，流暢玩GBA、PS ONE、SFC、MD等各式模擬器。 ... 這位大神把索愛SK17i魔改Punisher懲罰者主題，並且用自製貼紙改動了全 ... 了很多以前的手機想都不敢想的功能，但要說要顛覆最大的無疑還是手機 ... 你記憶中有哪些手機功能很驚艷， ... 手機史上外形設計最有特色的那些手機，腦洞太大！
體驗Android的最佳介面！16款 Android App 精選下載
最新更新 ：2017年 Android App 下載推薦（下）：60+需求200+工具總整理 前一陣子看到 Google 在 Google Play 商店開設了一個新的網頁：「Best-In-Class Android Design」，裡面精選了十幾款 Google 認為最能體現 Android 設計精神的 App 推薦，這讓我也起心動念， ...