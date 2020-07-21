Excel 要移動兩個欄位順序時有沒有更快速的方法？小編在打報表的時候，常常遇到這個問題，用最傳統的方式就是將 A 欄位剪下，貼到 B 欄位隔壁，再將 B 欄位剪下貼到 A 欄位中，最後將 B 欄位隔壁的內容貼回 Ｂ 欄位中。雖然同樣完成目標，不過這傳統方法看起來似乎有點笨，而且若是 Excel 欄位互換內容一多，就會相當浪費時間，若你跟小編同樣是 Excel 菜鳥中的菜鳥，趕快將今天這個方法學起來，別再土法煉鋼剪下貼上啦。你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

假設有一大排的內容，從 A1 到 A100 ( 雖然上圖只到 A6 )，大家發揮想像力一下吧 ~ 若今天我要將 A2 與 A3 儲存格中的內容互換，該怎麼做呢？

若對 Excel 不熟悉，或是剛用 Excel 不久的朋友，可能會跟小編一樣，將 A2 的膠水先剪下，貼到空白欄位中，再將 A3 的美工刀剪下貼到 A2 上面，最後再把膠水貼回 A3。雖然這樣也能夠完成儲存格互換，不過卻相當麻煩，今天小編要與大家分享一個小撇步，能夠讓你省下 90% 時間做欄位互換這件事。

我想用 GIF 來呈現會比較容易懂，看起來只是用滑鼠拖移欄位，其實並沒有如此簡單，因為要搭配 Shift 鍵使用。將滑鼠移動到儲存格下方，按住 Shift 鍵，移動到你要調換的儲存格中，就可以快速完成 Excel 欄位互換，比起土法煉鋼的剪下貼上還要快上許多，想要練習可以下載下面的範例檔，練習一次一輩子就會記得囉！

下載：

Excel 欄位互換練習範本.xlsx（GOOGLE下載）

