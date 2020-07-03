你總是覺得洗烘脫洗衣機容量太小嗎？LG 於 7/3 在台灣推出 15 公斤 LG TWINWash 雙能洗洗衣機，這次引進 15 公斤讓雙能洗洗衣機全容量一次到位，有兩層樓的 LG TWINWash 雙能洗洗衣機，髒衣服、乾淨貼身衣物能夠分開洗，內建 Wi-Fi 支援 App 遠端操控，加入最新 AI DD 智慧洗衣技術，能夠智慧感應衣服重量級柔軟度，比對 2 萬筆雲端洗滌數據， 選擇最適合衣物洗衣行程，如此一來能夠增加 18% 衣物保護力，LG TWINWash 雙能洗 15 公斤蒸洗脫洗衣機 ( WD-S15TBW+WT-SD200AHW )，售價新台幣 51,800 元 ; 另有蒸洗脫烘 WD-S15TBD+WT-SD200AHW 售價新台幣 61,800 元。

LG TWINWash 雙能洗 15 公斤新容量登台，全系列全尺寸台灣都可買到，包含：9 公斤、10.5 公斤、12 公斤、15 公斤、17 公斤、18 公斤、19 公斤及最大的 21 公斤。

蒸氣洗、分開洗全面提升衣物潔淨力

LG TWINWash 雙能洗上下分層洗衣的概念，能夠將內衣褲與襪子、寵物衣物等分開清洗，避免交叉污染的問題產生。另外 LG 直驅變頻滾筒洗衣機全系列都搭載「蒸氣洗衣技術」及 40~60 度溫熱水洗，蒸氣洗技術還榮獲 BAF 英國過敏協會認證，能夠有效對抗衣物上的細菌及過敏原。

AI DD 洗衣技術與 Wi-Fi 連網功能



LG 於馬達中嵌入智慧晶片，搭配深度學習技術，整理出全世界 2 萬筆洗衣服大數據，消費者只要將衣服丟進洗衣機，就能夠獲得最佳化洗衣行程，提升 18% 衣物保護力。另外 LG TWINWash 雙能洗內建 Wi-Fi 功能，透過 LG ThinQ App 就可遠端操控洗衣機，洗衣機洗好衣服時，也能夠透過 App 推送洗衣完成通知。

LG TWINWash 雙能洗為業界尺寸最齊全的洗烘托機種，從最小的 9 公斤到最大 21 公斤通通都有。

下層的迷你洗衣機可自由搭配，全系列可選擇 2 公斤、2.5 公斤迷你洗衣機，下層的洗衣機可以獨立運作，也可搭配上層運轉時同時運作。



LG 同步推出 2020 免曬衣乾衣機新品，不受室內外安裝限制，只要將插座輕鬆插上電就可以啟動，除濕式乾衣技術能更有效保護衣物，在烘乾過程中仍保持蓬鬆柔軟，LG 免曬衣乾衣機 9 公斤（WR-90VW）售價新台幣 39,900 元。

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