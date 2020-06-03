你也有玩動物友會嗎？你肯定也有查資料的困擾，各種魚類價格、昆蟲價格、藝術品真假、動物島民、種族分類、DIY 配方合成，資料非常多要查，但最近有網友開發出 LINE 機器人「LINE 貍端機」，透過 LINE 就能夠查詢以上所有遊戲資訊，這樣就不用一個一個自幹慢慢找啦，如果你也有玩動森的話，把這個機器人加入好友，可以省下不少時間唷。你也可以參考：故宮釋出動物森友會素材庫，開放玩家免費使用翠玉白菜等 22 件國寶級圖像

以下是 「LINE 貍端機」可以查詢到的動森資訊：

DIY 方程式所需材料

輸入：「@做 (道具關鍵字) 」例如：@做鑄鐵、@做 鑄鐵櫃

島民動物資訊

輸入「誰是 (島民名字) 」 或 「 (島民名字) 是誰」

例如：誰是美玲、傑克是誰

島民種族分類全覽

輸入「@種族」 例如：@種族

查詢單一種族島民

輸入「@種族 (種族名稱) 」

例如：@種族 貓

島民個性分類全覽

輸入「@個性」

例如： @個性

單一個性島民

輸入「@個性 個性分類」

例如：@個性 自戀、@個性 悠閒

當日壽星島民

輸入「@生日」 例如：@生日

查詢特定生日日期

輸入「@生日 月份/日期 」

例如：@生日 04/22、@生日 12/31

魚類/昆蟲/水果植物/貝殼雜物 售價查詢

輸入「@賣 (魚類名) 」或「@賣 (昆蟲名) 」或「@賣 (植物名) 」或「@賣 (貝殼雜物) 」

例如：@賣鱒魚、@賣狼蛛、@賣櫻桃、@賣沙錢、@賣蜂巢

查詢蟲魚情報

輸入「@魚 (魚名)」」

例如：@魚 鯊魚

輸入「@蟲 (蟲名)」」

例如：@蟲 狼蛛

輸入「@魚 (月份)」」(請使用半形阿拉伯數字)

例如：@魚 7月

輸入「@蟲 (月份)」」(請使用半形阿拉伯數字)

例如：@蟲 7月

查詢植物內容

輸入「@植物 (植物名) 」

例如：@植物 橘色波斯菊

查詢化石內容

輸入「@化石 (化石名) 」

例如：@化石 暴龍

藝術品分類全覽

輸入「@藝術品 名畫」或 「@藝術品 雕塑」

查詢各項藝術品

輸入「@藝術品 (藝術品名稱) 」

例如：@藝術品 名貴的名畫、@藝術品 星夜

使用藝術家名稱查詢

輸入「@藝術品 (藝術家名字) 」

例如：@藝術品 達文西、@藝術品 梵谷

家具、小物件、壁掛物、柵欄、牆壁、地毯、地板

使用家具名稱查詢

輸入「@找 (家具名稱) 」

「LINE 貍端機」好友 ID 為 @277evyfx，加入好友後就可以依照指令開始查詢。

依照指令輸入「誰是 (島民名字) 」 或 「 (島民名字) 是誰」，就可以快速查到島民的個性、嗜好、口頭禪、座右銘、生日、偏好顏色等通一目了然 ; 輸入「@植物 (植物名) 」，就可以查植物的來源、售價。

另外昆蟲查詢也是非常的方便，像是非常值錢的狼蛛，售價、棲地、出沒時刻、出沒氣候，以及南北半球出現月份就通通出現啦！是不是超級方便呢～就連藝術品的真假，也可以快速查詢。

家具、小物件、壁掛物、柵欄、牆壁、地毯、地板等家具價格、尺寸、取得方式通通能夠快速查詢，說 LINE 貍端機是動森百科、動森字典也不為過 ~ 各位玩家還不快加爆好友。