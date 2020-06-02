你是否覺得賺的錢常常不夠用呢？或是領完薪水常常覺得自己沒花錢，錢就沒了？今天小編看到一個國外網站，所分享的 101 種省錢妙方，可以讓你從生活、購物、交通、旅行、日用品、能源等各方面的小改變，就能輕鬆做到節流，省下大筆的花費，如果你也常常覺得錢常常不夠用的話，可以參考下面各種省錢方法，雖然有些方法過於極端，不過確實可以透過一點小改變，省下大筆金錢唷。記帳也可以有效幫助監控開銷，你可以參考：LINE 七七記帳機器人，支援Google 表單同步功能

1. 先把利息最高的債務還清

如果你有任何個人債務，比如說信用卡上的債務（這往往涉及到利率最高的債務），一定要先把這些債務解決掉。如果有必要，可以重新申請一個利率較低的貸款，來償還較高的債務。

2. 用現金支付，而不是用信用卡或金融卡支付。

研究顯示，人們在使用信用卡或金融卡支付時，會花更多的錢。這背後的原因是，用電子支付讓我們對於付出金錢的認知降低。用現金支付會使你更注意自己的消費習慣。記得保存好收據，如果你不滿意商品要退貨也很有用。

3. 看看你的房貸利率是否可以降低

在申請貸款或房貸時，最初的利率是很高的。這是因為你還沒有足夠的信用分數，讓承辦人員能夠相信你能夠承擔相關的風險。請提供足夠的財力證明、不動產證明、存款再申請貸款，並多比較不同銀行的房貸利率。

4. 檢視自己的收入和支出

省錢要從瞭解自己的收入和支出開始。很多人確實知道自己每個月有多少錢，但不知道自己在購物、交通費或固定支出上花了多少錢。透過記錄你的支出，你就會知道自己花了多少錢，花在哪裡。

5. 不要為了賺錢而賭博

你有買樂透嗎？那就立即停止，賭場和樂透店的中獎幾率總是比你高，這就是賭場一直存在的原因，以長期來看，賭場會因為你不斷上門而賺錢。

6. 看看你的房子的租金能不能降下來

申請政府的租屋補助，若不符合資格可以與房東談談一次付清一年或長期的房租來壓下每月租金價格。

7. 擺脫你的信用卡

信用卡支付的利息是非常高的，盡快還清信用卡債務，最好能夠停用信用卡。

8. 開一個定存帳戶

現在的銀行都能夠開定存帳戶，你可以選擇每月從薪轉戶扣款固定的金額存錢，一年後就可以累積到一筆不錯的存款，定存的利息也會比起活存高。

9. 剩餘的錢別花掉

如果你每月都有剩餘的錢，你可以把這些錢轉到你的存款帳戶裡。這樣一來，你會有一個緩衝，如果家裡的東西壞了，你就可以用它來支出。不需要依靠貸款來修理這些東西，這樣你就不需要負擔任何利息費用。此外，你還可以從存款帳戶中獲得利息。

10. 在存款利息最高的銀行開戶

比較幾家銀行，決定哪家銀行對你最有利。在該銀行開立一個銀行帳戶。目前，台灣許多銀行在推廣的數位銀行、數位錢包，都擁有相當高的存款利率。

11. 瞭解減稅方法

收入低的人可以查詢稅法是否有折稅、減稅，甚至是免稅的合法方法。

12. 檢查你的保險和電費是否可以減少

在保單合約即將結束時，您可以透過比較網站，像是比較市場、尋找其他公司。有時候，如果提前解除合約並支付違約金，確實會更便宜。

13. 防止不必要的保險

你是否真的需要你現在所擁有的保險？作為一個三十歲以下的健康人，你可能不需要任何喪葬保險。請檢查一下你是否有雙重保險。你是否為工會會員？那麼你很可能已經有了法定保險，不需要再額外買一份。

14. 研究一下你有資格享受哪些社會福利和補充保險

重要的是看你是否有資格享受任何福利。透過政府網站，所提供的社會福利、保險，瞭解自己可以申請什麼、如何申請，以及如果你的經濟狀況發生變化該如何應對。

15. 購買即期食品

現在幾乎每家大賣場都會有即期食品區。每天都有不同的即期商品能夠選擇。這些即期食品雖為即期，但也還沒有真的壞掉，不過若是沒有賣出去的話，最後也會被丟掉。因此，到大賣場中尋找這類的食品，價格會比較便宜。可以當天就煮好，或者把容易腐爛的食材馬上冷凍起來。這樣可以省下不少錢，即期商品的折扣大約可以達到 7 折上下。

16. 想好一個省錢目標，並衡量你的月進度

透過設定目標並定期檢查進度，省錢就會變得更容易。估算一下你想在 10 年內存多少錢，為孩子上大學做準備。檢查每個月的進展情況來驗證你是否真的達到了目標，這樣會激勵自己繼續存更多的錢。

17. 檢查稅務

全面檢查可以從哪些免稅項目中獲利。此外，還要檢查以前的納稅總結，看看是否有錯誤。有時政府可能扣掉了太多的所得稅，你可以得到一筆不錯的收益。

交通類

18. 避免在家鄉乘坐公共交通工具

只有在長途旅行或確實有必要時才使用公共交通工具。在你家鄉，可以騎腳踏車代替，這將為你每年節省大量的費用，對你的健康也有好處。

19. 查看優惠票

由於一般的通勤者每年在上下班的交通費上的花費相當高，因此尋找更便宜的交通費支出是很重要的。如果你是 26 歲以下、60 歲以上或帶著一個孩子的家庭旅行，可以查詢看看是否有優惠票、優待票可以透買。有些提供了原票價的 1/3 左右的折扣，甚至可以買月票、季票來省下更多錢。

20. 避免在高速公路上的加油站加油

如果你在高速公路邊上加油，油價優惠可能會比較少。

21. 確保你保持在速限以下

這個方法可能聽起來很傻，但你真的可以省下不必要的高額罰款，而且當你的車開得比限速慢時，你的車也會少用汽油。

22. 買團體票

雖然聽起來有點過於極端，但是台鐵有販售 20 以上的團體票，單程票價八折。

23. 搭便車

試著去看看你的同事是否和你開車經過同一個地點，看看他們是否願意讓你搭便車。集合點離你家越近，你就越能節省汽油和錢。除了經濟上的優勢之外，共乘也是一個完美的方式，也可以讓同事之間更加瞭解彼此。

24. 開小車

小型車在納稅的時候，價格比較便宜。還可以少繳一些保險費，且小車比大車需要的汽油也會更少。

25. 檢查胎壓

當胎壓太低時，你需要多加 5% 的汽油。你可以用打氣筒上的儀表板來測量，或者你可以自己買一個胎壓表，把它放在你的車上。網上就可以買到，幾百塊錢就有囉。

26. 騎車上班

如果你住的地方離工作地點很近，可以騎車上班。這將為你節省汽油錢，不僅更健康，也能節省額外的健康成本。

超商購物類

27. 寫好一份購物清單

在你去超市之前，一定要把你需要的東西列一個購物清單。這樣你就可以避免衝動性的購買，而且你只會把必要的東西帶回家。

28. 不要在肚子餓或口渴時去購物

不要在飢餓或口渴的時候去購物，這樣會讓你更容易衝動購買。

29. 去市場上買東西

市場上的商品大多時候比超市裡的便宜，有時甚至品質更好。到了最後，市場上的產品就更便宜了，因為市場上的商家都想把自己的產品賣掉。

30. 在去超市之前，先檢查一下自己已經有哪些食材

台灣每年到掉的廚餘比一條高速公路還長，雖然常常聽到這個玩笑話，但這對環境和你的錢包都是有害的。在去超市之前，一定要檢查一下你已經有哪些食材。

31. 在便宜的超市購物

去便宜的超市，買東些前貨比三家，能夠買到更便宜的價格。

32. 日常生活用品請上網買

上網買日常用品是一個比較新的方式，因此廠商會推出折扣，像是免運費送到府、7 折優惠等。

33. 不要在超市購買個人護理用品

個人護理產品在藥店價格要比大多數超市便宜。此外，這些藥店往往有很大的優惠，你可以從中受益。

34. 大量購買長效產品

大量購買長效產品，當他們在優惠時，購買長效產品。

飲食類

35. 用水來代替汽水飲料

汽水不僅價格昂貴，而且還含有大量的糖分。此外，自來水幾乎是免費的，而且對你的健康也更有好處，這樣一舉兩得。

36. 將冷凍產品放入冰箱中解凍

肉和魚等產品如果在冰箱裡慢慢解凍，味道會更好。另外，冷凍的產品還可以幫助冰箱保持低溫。這樣一來，冰箱的能量消耗會比平時少一些。

37. 少出去吃飯

和家人或朋友一起出去吃飯很有趣，但絕對不是最省錢的聚餐方式。你可以輕鬆在家裡做晚餐。家常菜和精心佈置的餐桌，也可以是一個美好的夜晚。你會發現，這和出去吃飯一樣浪漫。

38. 在家裡準備好午餐

當你外出時，買午餐或小吃似乎並不貴。但是，如果你每天都這樣做的話，那就真的很貴了。每天吃一個牛角面包和一個加果醬的三明治，或許只要 60 元，但 20 天后，你將花費 1200 元。你可以在家裡準備午餐，只需不到 50 元。

39. 一次性煮幾天，把吃剩的東西放在冰箱

如果你只是一個人住，這是個特別好的方法。準備很多食物比只準備一頓飯更有好處。把剩飯剩菜放在冰箱裡，這樣以後熱一下就能吃。這一招不僅能為你節省一點錢，還能節省一些寶貴的時間。你只需要在感覺到餓的時候熱一下食物就可以了 ! 只要確保食物在你放進冰箱的時候已經冷卻了就可以了。

40. 查看所有商店和線上購物的客人忠誠度優惠

很多商店和品牌都有顧客忠誠度優惠活動，你真的可以從中受益。通常的情況下，你只要在線上商店建立一個帳戶，就可以獲得某種折扣。記得在網站上購買東西之前，一定要看一下有哪些促銷活動。

41. 不要為你的手機購買任何保險

手機保險的費用可能高達 100 元/月，儘管大多數人根本不需要。比較明智的做法是把錢花在一個好的手機殼和螢幕保護貼上。

42. 看一下是否有季節性的折扣

很多產品在特定的季節會有降價。比如說夏天的衣服，臨近夏季結束的時候就會變得更便宜。其他產品也是如此，比如說汽車，在 12 月份的時候會便宜一些。你應該定期查看產品何時降價。這樣可以為你省下不少錢 !

購物習慣及花費

43. 不要分期購買東西

你想要的東西，但沒有錢立即購買？那就等你有足夠的現金來購買吧。避免以分期付款的方式進行購物 ! 這樣做，從長遠來看，會比一次性付款要貴得多。

44. 看一看慈善商店

義賣店裡有很多漂亮的物品，一定會讓你大吃一驚 ! 如果你要搬家，需要新的家具，可以到義賣商店、二手商店看看，可以為你省下不少錢。

45. 少吃速食

大家都知道速食對健康的負面影響。即使速食沒有那麼貴，但它會比家常菜要花更多的錢。做飯顯然要比快速訂購一個比薩需要更多的時間，但你會感謝你自己，因為這樣可以節省一些錢。

46. 永遠不要把食物扔掉

在去超市之前，先寫下你到底需要什麼東西。

47. 每天早上要吃好早餐

早餐是一天中最重要的一餐。不吃早飯會讓你一整天都很餓，這樣一來，你就會增加買零食的慾望。

48.檢視自己有哪些訂閱，以及是否需要這些訂閱

仔細看看你訂閱的電視、App、pp、雜誌、報紙等。你有多長時間閱讀或使用它們？能否取消一些？如果你只在週末才看，那就去訂閱週末，或者每隔一段時間就買一份。

49. 不要使用 Safari (蘋果) 瀏覽器在網上購買商品

當你使用 Safari 瀏覽器時，有可能你的網購價格會更貴，像是機票、飯店預訂、汽車等。

50. 透過網路購買物品

在網上購買物品通常比在商店裡買東西要便宜。畢竟，網路不需要太多的工作人員或存儲空間。同時，在網上比較商品，尋找物美價廉的商品也比較容易。

51. 買衣服打折

這年頭，總有一些地方會有一些打折活動。你可以買到比原價便宜很多的衣服。如果你喜歡的衣服還沒有打折，你可以選擇耐心等待，等到打折後再買。

52. 壞掉的東西修的好能再用

很多人在東西壞了或不能再正常使用時，都會毫不猶豫地買新的產品。這些產品很容易修復，像是電腦經常會過早更換。清理一下電腦的硬碟或許可以起死回生，為你省下購買新設備的費用。

53. 大量買更便宜

現在有很有規律的優惠活動，比如沐浴用品、化妝水買一送一等。你是否已經使用同一款產品好幾年了？那就用大量購買的方式來降低價格吧。

54. 確保你的網購有免運

在網上購物時，你可能會發現，如果你的訂單金額超過一定的金額，就可以獲得免運費送上門。如果你沒有達到這個金額，可以搜尋另一個你確定需要的產品，並將其新增到你的購物車中，這將為你節省運費。

55. 尋找一個更便宜的手機資費

這年頭，手機的使用壽命比較長。當你兩年的資費即將結束時，你的手機可能還能正常使用。如果你還能使用你現在的手機，你為什麼要買一部新的呢？您只需在網上搜尋最適合您的手機資費就可以了，因為這樣更便宜。

56. 購物時，不要只看跟眼睛同高度的產品

客人看多了與眼睛一樣高的產品，看久了就會購買，銷售人員都很清楚這種現像。這些產品對商店的利潤率是最高的。這對商店是有利的，但對你卻沒有好處。下一次，一定要確保你也要看一看高於眼睛水平面和低於眼睛水平面的商品。

57. 看看是否可以直接從批發商那裡拿到自己需要的產品

可以直接從批發商那裡買到一些產品，也可以以批發的價格買到一些產品。例如，從 Costco 購買你用得比較多的東西。

58. 對比你所購買的每一件產品

有很多網站都會對產品進行比較，幫助你做出正確的決定，用最低的價格買到東西。

59. 在 Facebook 上加入一個二手免費贈送的社團

幾乎每個城市都會有自己的 Facebook 頁面，在這個頁面上，人們會免費提供他們不再使用的產品。可能會有一些有趣的產品供你選擇。你也可以去看看二手產品網站，因為那裡也有免費產品。

60. 與朋友們交換你不需要的物品

你可以和朋友們計畫一個交換 Party，在那裡你可以交換衣服或其他物品。這樣一來，你可以和對方省下一筆不小的服裝費用。

省電類

61. 更換更省電的電器

許多較耗電的電器都有經過經濟部能源局省電標準認證，汰換掉較耗電的電器，長期下來能夠省下一筆費用。

62. 將多種顏色的衣服組合在一起洗滌

這聽起來可能是個很奇怪的小竅門，因為你以為這樣做會改變衣服的顏色。現在，加入一點醋可以讓你的衣服不定色。這樣一來，就不用分次洗衣服了。

63. 開暖氣時利用鋁箔紙

如果你使用暖氣機來取暖，請使用鋁箔紙，可以將暖氣反射回房間，防止暖氣從外牆漏出。

64. 趁著衣服受潮的時候把衣服熨燙一下

濕的衣服比乾衣服更容易熨燙。這樣一來，熨燙的過程會更短，從而節省時間和金錢。

65. 利用太陽能板

如果你是屋主，你可以考慮投資太陽能板。在大多數情況下，你可以在 5 年左右的時間內把投資的錢拿回來，從那一刻起，較低的能源成本將更加有利於省錢。

66. 將單層玻璃窗換成雙層玻璃窗

投資雙層玻璃窗，每年可以為您節省大筆能源費用。如果你沒錢換窗戶怎麼辦？掛上厚厚的窗簾，它們也能提供良好的隔熱效果。

67. 更換你的燈泡

把你的普通燈泡換成 LED 燈泡或節能燈泡。普通的燈泡耗能大，壽命也比較短。節能燈或 LED 燈泡的價格較貴，但它們的壽命更長，耗能更少。

68. 確保你的冰箱的位置離後牆至少有 10 釐米的距離

在你的冰箱背面，冷卻部分是通過蒸發液體進行的。這個過程需要大量的能量和溫度。這種熱器會被冰箱後部的盤管所緩和，也會感覺到溫暖。當你的冰箱緊貼牆面站著的時候，就會產生一個較暖的區域，冰箱要達到理想的溫度，需要消耗更多的能量。

69. 儘量在離峰時間用電

在離峰時間用電，比尖峰時間用電的電費更加節省。

70. 不用飲水機

用熱水壺，有必要時才煮熱水，反之，飲水機需要一直保持水的溫度而消耗掉不必要的能源。

71. 不要把水壺煮得滿滿的

只燒開必要量的水，你將會節省電費，因為所需的能量更少。

72. 始終把衣櫃的門關上

如果你不把衣櫃的門關上，熱氣 / 冷氣也會進入你的衣櫃。這其實是在浪費能源，因為你的衣櫃內部是不需要溫控的。因此，一定要把門關上，以確保你的衣櫃不會浪費能源來加熱/降溫。

73. 在冬天穿上一件毛衣

把你的空調調低 1 度，每年可以為你節省大筆費用。因此，在冬天穿上一些保暖的衣服，這樣你就可以把空調調低。

74. 不要買很多需要電池的設備

電池很貴，有些電器在使用電池的時候，電池的更換率很高。因此，買一個 2000 元的可充電刮鬍刀，這對你是有利的，而不是一個 900 元要換電池的刮鬍刀。

75. 定期清潔設備的濾網

吹風機、乾衣機、洗碗機和洗衣機都會使用過濾網。確保定期清潔這些設備，清潔濾網可以確保你的設備更有效地工作，從而減少能源消耗。

76. 儘量避免使用待機選項

幾乎所有的設備都有待機選項。插頭仍然會在插座上，設備仍然在使用能源。確保你在不使用設備時，一定要關閉牆上的插座。

77. 調低螢幕的亮度

你的螢幕亮度若是在最亮的時候，將需要大量的能源，且容易讓眼睛疲勞。

78. 安裝一個電源使用管理器

電源使用管理器可以讓你瞭解你的能源使用情況。這將顯示在你的電腦或平板電腦上。透過這些訊息，你可以看到這些節能行動是否有用。

省水類

79. 在廚房的水槽裡洗碗

在廚房水槽裡洗碗，更容易節約用水，這對環境有好處，對你的錢包也有好處!

80. 淋浴時間縮短

每次洗澡半小時是很愜意的，但每年都要花很多錢。另外，洗那麼久的澡對皮膚也不好。一個普通的蓮蓬頭每分鐘大約有 9 升水流出。

81. 買一個節水型蓮蓬頭

節水型蓮蓬頭和普通的蓮蓬頭一樣，使用起來也很舒服，但可以節省 20% 的用水和能源。使用節水型蓮蓬頭，平均一個家庭每年可節省約 6934 元台幣。

旅行類

82. 出國旅行時，把火車票分好

出國旅行搭火車時，有時分段買火車票，比起全程還要便宜，因此可以事先查好價格，並做好規劃。

83. 家庭旅行不需要很貴

廉價的家庭旅行可以和昂貴的家庭旅行一樣有趣， 互相玩一玩老式的棋牌遊戲、參觀兒童農場，或者在倫敦免費逛街。

84. 檢查一下某項活動的門票是否在其他地方以更便宜的價格提供

在網路上有很多網站，有些人會用這些網站來賣出他們不會再參加的活動門票。從這些人手中購買二手門票，可以為你節省不少錢 ~

85. 不要預訂全程旅行

我們所說的全程旅行 是指由旅行社幫你排好的航班、交通和住宿。這樣的旅行，比起你自己研究自己的旅行和自己預訂一切的時候，要花更多的錢。你可以用 Skyscanner 等網站找到便宜的航班。對於住宿，你可以在Bookings.com 或 Airbnb 上看看。

86. 在你的附近尋找免費活動

大多數城市都會定期舉辦免費活動，出門玩不需要花錢。只要偶爾查看一下你所在城市的活動就可以了。

87. 去露營，而不是住在豪華度假村

透過露營，你可以為你的假期省下不少錢，有時一晚上可以省下 3000 元台幣。 與朋友和家人一起露營是一件很有趣的事情。你省下的錢可以用在其他一些不錯的活動上。

88. 在度假時把房子租出去

如果你自己去度假，可以透過一些網站讓其他短住旅客住在你的家裡。特別是如果你住在市區附近，這可以創造出很多錢。這筆錢甚至可以支付你自己度假的費用。Airbnb 和 Wimdu 都是很受歡迎的房屋出租網站。

89. 儘早預訂你的假期

旅行社的早鳥折扣要比最後一分鐘出現的高得多，試著早點規劃、預訂你的假期吧。

一般花費

90. 把自己每天不用的物品租出去

現在有幾個租車平台，可以把每天不用的物品租出去。有一段時間不打算用車了嗎？那就透過 Snappcar 出租吧。希望未來台灣有這個服務。

91. 讓你的刮鬍刀保持鋒利

刮鬍刀的鋒利並不是因為鬍鬚本身，而是因為你的儲存方式和地點。刮完鬍子後，確保你用清水徹底清洗刮鬍刀，並在事後將其擦乾。你也可以將刀片在牛仔褲上摩擦幾分鐘。因為這樣，你的刮鬍刀不會留下污垢和污垢，也不會氧化。記得這個小技巧，你的刮鬍刀就會更持久。

92. 瞭解一下你在工作中能得到什麼福利

在很多公司裡，有很多次要的就業條件。這些條件可以從免費的腳踏車、電話資費、運動等等。瞭解一下你能享受到哪些福利。

93. 與鄰居分擔網路費

請你的鄰居們一起分享網路費用，你們雙方只需支付實際金額的一半就可以了。請記住，每個房間的上網範圍都是質量好的。如果沒有的話，你也可以使用 Wi-Fi 中繼器延伸訊號。

94. 降低你的手機資費費用

你可以使用 WhatsApp 、LINE 等 App 與家人和朋友保持聯繫，有更多的聊天 App 只要有網路即可，這代表著你只需要一個有網路的資費方案。

95. 學會如何談判

在很多情況下，能夠進行談判會很有用。想一想新的工作合約，買車或買房，有效的談判有時可以讓你獲得更多折扣。

96. 戒菸

吸菸不僅對你的健康非常不利（大家都知道），而且價格也超級昂貴。不用說，要戒菸是非常難的。計算一下你每月或每年在吸菸上花了多少錢，這也是非常有動力的。省下這些浪費的錢，你可能就可以去好好的旅行了。

97. 自己動手做必要的工作

像打掃房子和修理爆胎這樣的任務都可以自己輕鬆完成。當談到如何修理壞了的東西的教學時，YouTube 是個救星。在尋求第三方的幫助之前，先問問自己是否有能力自己修理一些東西。

98. 如果你是學生，請利用好你的身份

很多公司都會給學生提供折扣優惠。身為學生，你很可能有資格獲得保險優惠或在銀行支付較少的利息。你甚至可以在一些公司購買衣服和旅行時得到額外的折扣。如果你要買東西，你應該問一下公司是否提供學生折扣。

99. 不要在娛樂孩子方面花太多錢

孩子，尤其是小孩子，很容易被娛樂化。小時候玩得開心，不一定非得花錢不可。去和他們一起做一些手工 DIY 活動，或者在花園裡玩一玩足球。

100. 和鄰居們一起照顧孩子們

給孩子請個保姆可能會很貴。和鄰居們一起安排好照顧對方的孩子。你的孩子們也會認識到鄰居家的孩子們。你可以和附近的鄰居制定一個保姆時間表。

101. 循環利用你的水瓶

將你的水瓶重複使用，這樣你就不用去昂貴的超商或車站買一個新的礦泉水了。

資料來源：https://voucheralarm.com/uk/blog/how-to-save-money-101-great-ways-to-get-you-started/