影片轉 HTML5 檔案 ThunderSoft Video to HTML5 Converter

影片要如何轉 HTML5 的檔案呢？其實我也沒有想過這個問題，影片如果要嵌入在網頁當中，就傳到 YouTube 之後嵌入就好了不是嗎？不過若是要製作專門的 HTML5 網頁，或許還使有些格式規範要遵守的，就可以透過 ThunderSoft Video to HTML5 Converter 這款專用的軟體來達成，可以幫擬將影片轉檔，也可以產出 HTML5 的網頁檔案，只要依照他的步驟最後將檔案上傳到網路空間，就能順利完成 HTML5 的影片檔案。這款工具限時免費唷～

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/thundersoft-video-to-html5-converter-3-0/

影片轉 HTML5 檔案 ThunderSoft Video to HTML5 Converter

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0，應該就可以下載到這次活動用的壓縮檔案，也可以直接到文末下載這個檔案唷！

影片轉 HTML5 檔案 ThunderSoft Video to HTML5 Converter

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與這次的活動序號檔案。

影片轉 HTML5 檔案 ThunderSoft Video to HTML5 Converter

△ 軟體安裝開啟之後，會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的名稱與序號之後點選 Register，之後應該就可以看到 Register successfully 註冊成功的通知囉！

影片轉 HTML5 檔案 ThunderSoft Video to HTML5 Converter

△ 使用軟體時加入影片檔案，之後點選右下角的 Start 就會開始轉檔，不過轉檔速度實在有夠慢的，需要一段時間等待唷！

影片轉 HTML5 檔案 ThunderSoft Video to HTML5 Converter

△ 之後會產出網頁檔案，開啟之後就是也會將你該如何將檔案加入 HTML 檔案之內，這樣影片轉 HTML5 就完成囉！

http://www.thundershare.net/video-to-html5-converter/

安裝版：
ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0.zip（GOOGLE下載）
ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0.zip（1DRV下載）
ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0.zip（MEDIAFIRE下載）
ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0.zip（RAPIDGATOR下載）
ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0.zip（MEGA下載）
檔案大小：7.30 MB

限時免費 ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0 影片轉 HTML5 檔案 相關文章

    li

訪客留言

限時免費 ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0 影片轉 HTML5 檔案 參考資料

軟體王- 2018
提供各式軟體介紹,包括工具類繪圖類,網路類多媒體類,桌面類及程式軟體. ... 集(全) 方智老師 2019更新版狀元筆記後中西醫專用英文筆記資料(含全程MP檔)全套完整 ... Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085 Multilingual-視頻下載工具 ... 熱管理分析軟件 Saola Animate Professional 2.6.0 x64-能夠製作HTML5動畫軟件&nbsp;...
gif轉影片– kycz
答案是，您需要像Movavi Video Converter 這種能將影片做成GIF 的轉換軟體。 ... Convert Animated GIF / HTML5 with out Free Video Converter. ... 【限時免費】ThunderSoft GIF Converter 轉影片、SWF 檔案、分割GIF 與反轉功能，GIF Converter,GIF&nbsp;...
ThunderSoft Video to HTML5 Converter(视频到HTML5转换器 ...
ThunderSoft Video to HTML5 Converter 是一款专业针对视频文件到HTML5转换的实用工具。该产品支持所有主要的网络浏览&nbsp;...
flash 站內搜索xyz資訊工坊 - xyz軟體王
CID1588 Sothink SWF Decompiler V3.1.60515 flash 檔案反組譯英文精簡版 ... TAKING THE LEAP FROM flash TO HTML5 視頻教學英文教學版(DVD一片裝) ... Aone Ultra flash Video FLV Converter v6.0.0103 全格式FLV轉換軟體英文破解版 ... Sothink SWF Quicker v4.7 build 466 英文正式版(專業的flash影片製作工具)&nbsp;...
Freemake Video Converter:將影片轉換成HTML5影片專用格式 - 萌芽綜合天地 - 萌芽網頁
Freemake Video Converter:將影片轉換成HTML5影片專用格式 2017/07/26 萌芽站長 1,228 軟體應用, 多媒體, 影片編輯 「Freemake Video Converter」是知名的免費影片轉檔程式，它有個非常棒的功能，可以將任意影片檔快速轉檔為 HTML5 專用影片格式，事實上為了 ... ...
[限時免費] HD Video Converter Factory Pro 和 Video to GIF 這兩款軟體 | WanMP Online System
距上一次的限免活動已經蠻長時間了，新春佳節到來之際，WonderFox Soft這次特地攜手Aoao Digital Studio共同為用戶帶來這場新春聯合限免活動！ 本次聯合限免活動將一直 持續到3月1日，在活動期間，所有用戶都可以進入到活動頁面，免費領取價值$50的最新版【HD Vide ...
WEBM轉MP4 - 在線轉換視頻文件 - Aconvert
WEBM轉MP4 - 免費在線轉換WEBM(HTML5 video)文件到MP4(MPEG-4 Part 14)文件- 在線轉換 ... 該影片檔格式應能提供高質素的影片壓縮以配合HTML5使用。
Free Video Converter, Online Video Downloader - OnlineVideoConverter.com - 高畫質影片轉換工具、線上影片轉換工具、屏幕錄製
一旦轉換完成，您就可以下載檔案了。 馬上轉檔 轉換完的檔案品質超優 OnlineVideoConverter.com（簡稱 &quot;OVC&quot;）是免費的線上影音轉換工具，您無需在電腦上安裝任何軟體，直接貼上影片連結或放入影音檔案，即可轉換為多種檔案格式。OVC 與所有新型的 ... ...
HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z 檔案下載（免空下載） - 綠色工廠
檔案下載文章介紹 / 最新版本請看文章 限時免費 HD Video Converter Factory Pro 18.6 影音轉檔全新版本功能介面大升級 2020-02-05 08:57:51 哇哇 這次限時免費的影音轉檔工具 HD Video Converter Factory Pro 大家應該不陌生，因為碗豆狐常常有這款工具的限時 ... ...
YouTube下載超簡單！網址加&quot;my&quot;就開始YouTube影片下載（iPhoneAndroid也可以） - 蘋果仁 - 你的科技媒體
更新：下載 YouTube 除了本篇教的方法以外，另外也提供了「五個下載 YouTube 影片最方便的網站 -2020 年版」，這些彙整的網站都同樣好用，而且也支援手機，包括 iPhone 和 Android 手機都可以，推薦給大家！ 想要下載 YouTube 影片有很多方法，但有哪些方法 ... ...