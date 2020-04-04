影片要如何轉 HTML5 的檔案呢？其實我也沒有想過這個問題，影片如果要嵌入在網頁當中，就傳到 YouTube 之後嵌入就好了不是嗎？不過若是要製作專門的 HTML5 網頁，或許還使有些格式規範要遵守的，就可以透過 ThunderSoft Video to HTML5 Converter 這款專用的軟體來達成，可以幫擬將影片轉檔，也可以產出 HTML5 的網頁檔案，只要依照他的步驟最後將檔案上傳到網路空間，就能順利完成 HTML5 的影片檔案。這款工具限時免費唷～

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0，應該就可以下載到這次活動用的壓縮檔案，也可以直接到文末下載這個檔案唷！

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與這次的活動序號檔案。

△ 軟體安裝開啟之後，會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的名稱與序號之後點選 Register，之後應該就可以看到 Register successfully 註冊成功的通知囉！

△ 使用軟體時加入影片檔案，之後點選右下角的 Start 就會開始轉檔，不過轉檔速度實在有夠慢的，需要一段時間等待唷！

△ 之後會產出網頁檔案，開啟之後就是也會將你該如何將檔案加入 HTML 檔案之內，這樣影片轉 HTML5 就完成囉！

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安裝版：

ThunderSoft Video to HTML5 Converter 3.0.zip（GOOGLE下載）

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