日語學習網站

你想要學日文卻不想花大錢去補習嗎？今天小編要來跟大家分享這款線上免費學習日文的資源 marumaru，對於初學日文或對 50 音不熟的人，是一個非常友善的入門工具，適合程度從 N5 開始會是比較適合的，如果你已經是有日文基礎的人，甚至要考 N2 或是 N1 可能就不太適合。對於初學者來說，這款工具絕對是日文學習網站中，目前最棒的免費來源，有需要的朋友們可別錯過囉。

日文學習網站

△ 進入首頁後可以看到這個網站主要提供幾個學習日文的方式，分別是從 50 音開始記住假名對應到的發音，再來是透過唱歌來學習日文、線上測驗等，我個人覺得最棒的是他收錄了大家學日文最常用的參考書「大家的日本語」，它收錄大家的日本語從 1 到 5 完整的來單字，另外也幫所有的日文單字分門別類，從重量、星期幾、日期、時間、方向、季節等通通都分類起來，算是非常有系統的整理了單字，所以如果你單純想增加自己的單字量，這個網站也是非常好的來源。

日語學習網站

△ 首先我們從認識 50 音這個類別開始，點擊假名後會直接播放唸法，假名是日文學習的基礎，就像中文的注音一樣，這邊就沒有什麼訣竅，把它記起來就就對了。

線上學日文

△ 除了假名之外，也有日文比較特殊的發音，像是鼻音、濁音、半濁音、促音等，每個分類下方也都有關於這個發音的中文說明，這邊大家大概了解一下就可以掌握到發音的技巧。

N5 單字學習網站

△ 再來是唱歌學日語，這是比較有趣的學習方式，這個網站幫大家整理了熱門播放的歌曲，跟時事比較有關係，可以提升學習的動機和興趣。

marumaru

△  歌曲來源是 YouTube，特別的地方是它的歌詞是動態顯示的，中日歌詞會同步顯示，最重要的是不會念的漢字也都標註有假名，歌詞段落可以自己重複播放與暫停，只要你會 50 音就能夠跟著哼。

日檢學習網站

△ 最後就是線上測驗的部分，網站會播放假名 50 音來測驗我們學習的進度，根據網站播放的語音，將答案寫上來檢測自己的學習成果，一旁也會有你答對跟寫錯題目的紀錄可以查看。

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△ 這個網站也幫大家整理了影片，專門是在教 N5 檢定課程的免費來源，我個人覺得他教的內容相當好，從文法到單字通通都有，而且解說得相當詳細，如果你真的有心要學習日文，直接看這些影片考過 N5 是沒有問題的。

大家的日本語單字整理

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△ 最後是單字的整理，這個網站幫大家把單字分門別類的整理好，歸類的非常完整，從常用的單字，像是：數字、星期幾、時間、日期、季節、天氣甚至從「大家的日本語」1 到 5 全部都整理好了，另外 JLPT N5 名詞、形容詞、動詞的所有單字也都收錄在這個網站裡面，所以我覺得如果你想要通過 N5 測驗，把這個網站看熟，搭配影片、歌曲加上線上測驗反覆看熟，我覺得考過 N5 是非常容易的事情！

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