石頭掃地機器人第二代 S6 售價 15,999 元，5/24 搶先預購，燦坤獨家首賣

2019-05-24 16:22:12 9M87

石頭掃地機器人第二代 S6

掃地機器人堪稱新一代家中三寶，你最近也在物色掃地機器人嗎？燦坤 3C 與石頭科技合作，今日（5/24）宣布獨家首賣「石頭掃地機器人第二代 S6」，相較第一代有全面性的升級，包含：最新升級的杜邦刷毛（密度增加 250%）、可拆式水箱設計（可按需求調節出水量）、全新一次性拖布、更強大的手機操控 APP（定時分區清掃、虛擬牆）、升級 14 類感應器等，此外搭載 32 位元四核心處理器，相較第一代清掃速度提升 20%，售價新台幣 15,999 元，5/24 日起開放預購，預購價新台幣 14,999 元，再加碼送 30 面拖布！

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 最新升級「杜邦刷」，特色是擁有超高密度，密度增加 250%，更彈性、更柔軟不易變形，讓清潔力更強化！此外，掃地機器人最常發生毛髮卡在刷毛上不易清理的情形，「杜邦刷」採用可拆式主刷設計，讓纏繞在刷毛上的毛髮更容易清理。

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 承襲第一代的特色，可水洗式的 HEPA 濾網，使用者長期使用下來，在濾網上可以省下一筆耗材費用。

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 石頭掃地機器人第二代 S6 的拖布更強化，採用水洗細密纖維拖布，上面的鉤狀纖維，可以更輕易的抓起地板上的灰塵與髒污。此外除了重複水洗的拖布外，還推出了「一次性拖布」，不用洗即用即拋超方便！

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 在水箱出水的設計上，有些人喜歡比較濕潤，感覺上比較乾淨 ; 也有人喜愛水量沒有這麼多，乾得比較快。為了滿足不同使用者的使用習慣，採用兩段式水量調節，使用者可以根據自己的習慣，調節最適合自己的出水量。

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 跟第一代不同的地方還有「見圖算法升級」，全新的升級的定時分區功能，能自動辨識房間，可設定不同的時間，為不同的房間進行清掃，也可以預約特定清掃某一間房間、或多間房間。也可以直接在 APP 上設定虛擬牆，劃分比較複雜的地形、清掃區域。

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 雖然與第一代同樣搭載 5200 mAh 電池，但是清掃時間較第一代的 2.5 小時延長至 3 小時，與升級的 32 位元四核心處理器有很大的相關，在動態路線規劃上表現更加優異，用最快、最有效率的路徑來清潔每個房間，因此清掃速度上相較第一代提升了 20%。

燦坤 石頭掃地機器人

△ 機身側面有「防碰撞膠條設計」，機器人掃地時，不用擔心把家裡的裝潢、家俱不會因為撞擊而擦傷。

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 總結一下石頭掃地機器人第二代 S6 的重點：

  • 採用 32 位元四核心處理器
  • 業界領先 LDS 導航技術、工業級 SLAM 演算法技術（用於自動駕駛汽車及飛機）
  • 降噪 50% 清掃音量
  • APP 虛擬牆、定時分區清掃
  • 兩段式水量調節
  • 2000 Pa 大吸力
  • 5200 mAh 大電量（續航可達 3 小時）
  • 2cm 越障能力
  • 新推出一次性拖布

石頭掃地機器人第二代預購

△ 售價新台幣 15,999 元，預購價 14,999 元，5/24 日起開放預購，12 期零利率，再加碼送 30 片一次性拖布。

石頭掃地機器人第二代 S6

△ 如果你想體驗石頭掃地機器人第二代 S6，可在 5/24～5/27  至「華山文創園區」春電展美麗生活節的 2-2 攤位體驗，體驗時間為 11~19 點。

預購活動網址：石頭掃地機器人第二代 S6

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