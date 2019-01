4K 還沒追上 8K 就來了嗎? 這款 8K Player 藍光播放器可以達到 100% 無損影片畫質播放、HD 環繞音效 ,支援 藍光、DVD、 IOS 映像檔 1080P HD 畫質播放,甚至 4K、5K、8K Ultra HD、1080P HD 電影及電視節目全都可以無損播放,它絕對可以讓你的 UHD 影片達到最佳的播放效果及觀看體驗,並聽到每個細微的聲音細節,8K Player 可以說是最強悍的影音播放器之一, 8K Player 藍光播放器原價約台幣 1,100 元,大家趕快把握限時免費收下它吧!

8K Player 藍光播放器功能快速看

支援 4K 影片 H.265 解碼,PC 無損播放

支援杜比 True HD MA、DTS-HD 音效

支援 HD / SD VR 影片播放

回放影片不卡頓

將影片中任意片段製作為 GIF

支援 A/B 段迴圈播放

內建畫面截圖功能

內建畫面錄影功能

支援影片書籤標記功能,標記下次回看時間點

8K PLAYER 活動頁面: https://sharewareonsale.com/s/free-8k-player-100-discount △ 從活動頁面點選 DOWNLOAD 8K PLAYER NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入,點選 OK 啟動,看到 register ok 就代表啟用成功囉!接著就是開始看影片,這應該不用多說吧^^,不過這款工具軟體介面比較簡單,雖然具備有藍光播放與 8K 播放的特色,只是我還是比較愛用 PotPlayer 啦!免安裝版:檔案大小:43.16 MB安裝版:檔案大小:50.12 MB