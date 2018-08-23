OPPO R17 及 OPPO R17 Pro 今日（8/23）晚間 20:00 於上海發佈，分別搭載高通 S670 及 S710 處理器、6.4 吋水滴造型第六代大猩猩玻璃螢幕、2500 萬畫素自拍相機、AI 智慧雙攝鏡頭，具備 f/1.5 及 f/2.4 靈動光圈及 OIS 防手震、光感螢幕指紋辨識、8GB 記憶體＋128GB 儲存空間、3500mAh 電池。
OPPO R17 上市資訊
人民幣 3,199 元，換算約台幣 14,400 元
中國上市日期：9/7
台灣上市日期：10 月份
8GB+128GB（流光藍、霓光紫、霧光漸變色）：
人民幣 3,499 元起，換算約台幣 15,700 元
中國上市日期：8/30
台灣上市日期：10 月份
OPPO R17 Pro 上市資訊
8GB+128GB（霧光漸變色）：
人民幣 4,299 元，換算約台幣 19,300 元
中國上市日期：10 月份
台灣上市日期：待公告
OPPO R17 6 大重點速看
- 幻色漸變
- 水滴屏
- 6/8 GB + 128GB
- 光感螢幕指紋辨識
- 前置 2500 萬 AI 美顏
- ColorOS 5.2
OPPO R17 Pro 9 大重點速看
- F1.5 / F2.4 靈動光圈
- SuperVOOC 超級閃充
- 光感螢幕指紋辨識
- 霧光漸變色
- 水滴型螢幕
- TOF 3D 立體鏡頭
- 8GB + 128GB
- 前置 2500 萬 AI 美顏
- ColorOS 5.2
外觀與設計
△ OPPO R17 系列外觀上，以水與光作為靈感，機身背後為藍到紫的幻色漸變，在光源照射下，顏色會隨著光線流動，正面為水滴型全面屏螢幕，擁有 91.5% 的高屏佔比 ! 水滴造型裡藏著什麼秘密呢？裡面藏著 2500 萬畫素自拍鏡頭、光線感應器、隱藏式聽筒。
光感螢幕指紋辨識
△ 一般螢幕下指紋辨識，使用的是超音波原理，而 OPPO R17 使用的是光感螢幕指紋辨識，簡單來說就是在螢幕下設置鏡頭，來採集直紋特徵，這項技術考驗的是感光度，因為光線不足會考驗到指紋採集的精準度及辨識速度，因此 OPPO R17 在螢幕下方搭載了 3P 鏡頭、MicroLens 微透鏡、2 x 2 mm 大尺寸傳感器、12.5 um 單像素面積，來大大增加了感光度，大大提升了螢幕下指紋辨識精準度及速度！
SuperVOOC 超級閃充
△ OPPO R17 Pro 支援 SuperVOOC 超級閃充（R17 是 VOOC 閃充），從 1% 到 100% 只要 50 分鐘內即可完成，充電 10 分鐘就有 40% 的電量，當然充電速度快，安全性也要同時顧及才行，因此 OPPO R17 Pro 使用了串連雙電芯結構（5V5A+5V5A），擁有獨立 VCU 晶片專門控管充電溫度、速度、電力，此外還通過了德國萊茵認證：循環測試 1000 次、獨立快充快放電池壽命測試 600 次、熱插拔測試 10000 次、系統及測試大於 30 項。
相機
△ OPPO R17 自拍鏡頭：2500 萬畫素 AI 美顏鏡頭、F2.0 光圈，主鏡頭： 1600 萬畫素＋500 萬畫素雙鏡頭、F1.7 / F2.4 光圈。OPPO R17 Pro 比 R17 多了一顆 TOF 3D 鏡頭，為三鏡頭配置，另外兩個鏡頭 1200 萬畫素＋2000 萬畫素雙鏡頭、F1.5 / F2.4 靈動光圈及 F2.6 光圈、OIS 光學防手震、全像素雙核對焦，TOF 3D 鏡頭具有距離遠、應用廣及精度高三種特色，可以用來進行 3D 掃描。
參考來源
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