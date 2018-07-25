2018 年的 7 月份，大家除了關注西日本的颱風災情之外，另一個受全球矚目的就是泰國足球少年失蹤的新聞。這十二位少年及他們的足球教練跑到泰緬交界，名為睡美人洞的的地下洞穴探險，是類似歡迎新成員的入隊儀式。然而誰也沒想到，因為連夜的梅雨，讓洞內高底起伏的地形開始積水，他們十三人就這麼受困在地下 800 公尺深的洞穴，距離洞口 3.2 公里的地方。長達 15 幾天生存在黑暗的洞穴中，最後卻能全數平安獲救，可以說是奇蹟中的奇蹟！
Discovery Channel 探索頻道的紀錄片《搶救泰國足球少年》一起看這次的奇蹟救援行動。
2018 年 6 月 23 日這天，泰國一團名為「野豬少年足球隊」的12位團員與他們的教練，受困於地下洞穴，因為連日大雨積水阻擋了他們的回程。洞穴外面的世界沒有人知道這 13 人在哪裡，附近的居民看到他們的腳踏車停在洞穴口附近，才推敲得知他們在此處。
△ 而這時正值季風雨季，雨勢滂沱，這雨大到足以形成土石流及水災，因此地下洞穴就著麼幾乎被水給淹沒。沒人知道連日大雨何時會停，也不知到洞穴裡是否已被積雨淹沒，沒人知道少年們在洞穴裡的確切位置，生命跡象也無法得知。
接下來幾天搜救人員進出洞穴，包含海豹部隊、美軍、以及世界各地潛水專家，但都無法直接深入洞穴，因為積水很深，而且洞穴的結構太複雜，有大大小小像迷宮般的通道，最窄的部分只有 60 公分，人要通過算很免強。搜救隊每天都在強勁的水流與伸手不見五指的窘境中，只能完全依靠雙手撫摸岩壁找出路線，完全依靠觸覺前進，但仍無法順利抵達他們預期受困少年們的所在位置。他們在不段流動的積水中前進，與時間賽跑，這生死交關的時刻令所有人都憂心萬分。
△ 非常狹窄的洞穴。
△ 洞穴裡伸手不見五指。
在洞穴潛水到底有多危險？想像一下你在全黑的水底飄，遇到問題無法立刻浮出水面，如果設備有狀況或是身體突然負荷不了，人就 ＧＧ了啊！
搜救計劃出現了大型抽水機，希望能排除洞穴中的積水，每小時抽出將近 16萬公升的水，我想應該是好幾個游泳池的量吧！抽水的同時，另一個計劃是尋找其他洞穴出入口，但並沒有成功，因為無法判斷受難者在何處。
△ 抽水機抽出洞穴中的水。
現今的科技無法救援？專家指出聲納不適合封閉式水域，而熱像儀只適合濃煙和茂密的森林環境，沒想到現今的科技無法破解洞穴淺水之謎，真是令人束手無策啊！
2018 年 7 月 2 日，失蹤的第 10 天，也是天候狀況最佳的一天，雨停放晴而又有大量抽水機輔助，讓兩名英國潛水員發現了震驚國際的奇蹟， 13 名虛弱身軀的受難者，擠在潮濕的又佈滿泥濘的小岩石灘上，幸運的是個個都還有生命跡象。
△ 失蹤的 12 名足球少年與他們的教練在洞穴中被找到。
天啊！我超難想像待在全黑的環境中超過 10 小時，更何況是 10 天都沒有見到任何光的情況下，感官被剝奪，加上心裡種種負面因素，像是不知道離死亡還有多久 ，都會造成心靈嚴重創傷吧！
除了黑暗，身體沒有正常進食會缺乏營養，紀錄片中的專家指出，有些受困者甚至還沒到青春期，身體沒有足夠的脂肪與肌肉可以支撐身體運作，一但血糖耗盡，生命也就差不多了。再來紀錄片提到了另一個致命的要點，就是面臨「氧氣不足」的危險，缺氧會導致思緒混亂、呼吸困難、器官停擺、嗜睡，最後心跳停止。
△ 被尋獲的受難者身心靈狀況都欠佳。
△ 失蹤的 13 人被找到的消息很快地傳出洞口，打頭陣的兩名優秀潛水員也將少年們想跟家人說的話帶出洞口。我想少年們看到外界的人，心裡應該很疑惑，自己是不是已經上天堂了吧～
我想受難者的家屬更是放下心中的大石，但搜救任務才剛要開始！該如何將這 13 名受難者平安帶離洞窟，重見天日呢？
接下來搜救隊面臨的挑戰更加艱難，他們依然必須跟季風帶來的大量積水抗爭。「潛水」是離開地下洞穴迷宮的唯一方式，可惜的是這群受難的少年，不要說會潛水，連游泳都只有少數幾名會而已！而且還要在連頂尖的海豹部隊都覺得難的黑暗洞穴潛水 3.2 公里，根本是難上加難。
△ 在洞穴中潛水，若遇到任何問題，無法立即到水面上，非常危險。
△ 大雨不停下，讓洞穴持續積水。
於是國際各界專家開始想其他替代方案，第一個是找其他出入口，請美國科技先鋒及鑽洞工程師團隊來開挖這個洞穴，但因為得開挖新路才能讓重型鑽洞機具進入叢林，總而言之因為太複雜無法執行。第二個方法是逃生艙，這是一個兒童尺寸的潛艇，讓受難者待在艙內，由救難人員攜帶出洞穴，但因穴裡的隧道狹窄莫測而作罷。
△ 各國潛水菁英加入這次搜救計劃。
△最後的辦法是繫繩纜，讓救難隊及少年可以沿著繩索找到正確的出路。少年得快速學會潛水，並且一訂要克服心靈恐懼。
這裡的心靈恐懼並不難想像，10 天不見天日又沒有進食，不會游泳就要在漆黑的水底迷宮潛水，你說恐不恐怖！？
最後趁雨勢小，救難隊花了兩天的時間，在洞穴中佈滿了氧氣瓶及近百名搜救人員，分批將 13 人從洞穴中救出來，全世界都鬆了一大口氣，所有人聽聞這個搜救成功的消息都在歡呼。這場集結全球一千多名專業人士的搜救行動就這樣圓滿成功啦！
但其實在這場搜救中，有一名前海豹隊精英潛水員在潛水救援的途中昏迷，搶救失敗而殉職。而還有一個比較少人關注的是，將 13 名受難者救出後，雨勢突然變大，洞穴中那近百名的搜救人員必須趁大雨將洞穴淹沒前撤離，不然就大難臨頭了。
△ 這支紀錄片將本次搜救行動完整呈現，想要了解更多細節的你不妨親自看一遍，一起來看這場震驚國際的搜救奇蹟吧！
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