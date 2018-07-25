泰國足球少年受困是怎麼回事？來龍去脈 Discovery 告訴你！

2018-07-25 09:48:11 9M87
泰國受困

2018 年的 7 月份，大家除了關注西日本的颱風災情之外，另一個受全球矚目的就是泰國足球少年失蹤的新聞。這十二位少年及他們的足球教練跑到泰緬交界，名為睡美人洞的的地下洞穴探險，是類似歡迎新成員的入隊儀式。然而誰也沒想到，因為連夜的梅雨，讓洞內高底起伏的地形開始積水，他們十三人就這麼受困在地下 800 公尺深的洞穴，距離洞口 3.2 公里的地方。長達 15 幾天生存在黑暗的洞穴中，最後卻能全數平安獲救，可以說是奇蹟中的奇蹟！


泰國受困
△ 這場搜救行動真的非常不簡單，最大的敵人可以說是「水」，究竟救援過程有多困難？讓我們跟著
Discovery Channel 探索頻道的紀錄片《搶救泰國足球少年》一起看這次的奇蹟救援行動。


2018 年 6 月 23 日這天，泰國一團名為「野豬少年足球隊」的12位團員與他們的教練，受困於地下洞穴，因為連日大雨積水阻擋了他們的回程。洞穴外面的世界沒有人知道這 13 人在哪裡，附近的居民看到他們的腳踏車停在洞穴口附近，才推敲得知他們在此處。

泰國受困

△ 而這時正值季風雨季，雨勢滂沱，這雨大到足以形成土石流及水災，因此地下洞穴就著麼幾乎被水給淹沒。沒人知道連日大雨何時會停，也不知到洞穴裡是否已被積雨淹沒，沒人知道少年們在洞穴裡的確切位置，生命跡象也無法得知。

接下來幾天搜救人員進出洞穴，包含海豹部隊、美軍、以及世界各地潛水專家，但都無法直接深入洞穴，因為積水很深，而且洞穴的結構太複雜，有大大小小像迷宮般的通道，最窄的部分只有 60 公分，人要通過算很免強。搜救隊每天都在強勁的水流與伸手不見五指的窘境中，只能完全依靠雙手撫摸岩壁找出路線，完全依靠觸覺前進，但仍無法順利抵達他們預期受困少年們的所在位置。他們在不段流動的積水中前進，與時間賽跑，這生死交關的時刻令所有人都憂心萬分。

泰國受困

△ 非常狹窄的洞穴。

泰國受困

△ 洞穴裡伸手不見五指。


在洞穴潛水到底有多危險？想像一下你在全黑的水底飄，遇到問題無法立刻浮出水面，如果設備有狀況或是身體突然負荷不了，人就 ＧＧ了啊！

搜救計劃出現了大型抽水機，希望能排除洞穴中的積水，每小時抽出將近 16萬公升的水，我想應該是好幾個游泳池的量吧！抽水的同時，另一個計劃是尋找其他洞穴出入口，但並沒有成功，因為無法判斷受難者在何處。

泰國受困

△ 抽水機抽出洞穴中的水。

現今的科技無法救援？專家指出聲納不適合封閉式水域，而熱像儀只適合濃煙和茂密的森林環境，沒想到現今的科技無法破解洞穴淺水之謎，真是令人束手無策啊！

2018 年 7 月 2 日，失蹤的第 10 天，也是天候狀況最佳的一天，雨停放晴而又有大量抽水機輔助，讓兩名英國潛水員發現了震驚國際的奇蹟， 13 名虛弱身軀的受難者，擠在潮濕的又佈滿泥濘的小岩石灘上，幸運的是個個都還有生命跡象。

泰國足球少年

△ 失蹤的 12 名足球少年與他們的教練在洞穴中被找到。


天啊！我超難想像待在全黑的環境中超過 10 小時，更何況是 10 天都沒有見到任何光的情況下，感官被剝奪，加上心裡種種負面因素，像是不知道離死亡還有多久  ，都會造成心靈嚴重創傷吧！
除了黑暗，身體沒有正常進食會缺乏營養，紀錄片中的專家指出，有些受困者甚至還沒到青春期，身體沒有足夠的脂肪與肌肉可以支撐身體運作，一但血糖耗盡，生命也就差不多了。再來紀錄片提到了另一個致命的要點，就是面臨「氧氣不足」的危險，缺氧會導致思緒混亂、呼吸困難、器官停擺、嗜睡，最後心跳停止。

泰國足球少年

△ 被尋獲的受難者身心靈狀況都欠佳。

泰國小孩受困煽動

△ 失蹤的 13 人被找到的消息很快地傳出洞口，打頭陣的兩名優秀潛水員也將少年們想跟家人說的話帶出洞口。我想少年們看到外界的人，心裡應該很疑惑，自己是不是已經上天堂了吧～

我想受難者的家屬更是放下心中的大石，但搜救任務才剛要開始！該如何將這 13 名受難者平安帶離洞窟，重見天日呢？

接下來搜救隊面臨的挑戰更加艱難，他們依然必須跟季風帶來的大量積水抗爭。「潛水」是離開地下洞穴迷宮的唯一方式，可惜的是這群受難的少年，不要說會潛水，連游泳都只有少數幾名會而已！而且還要在連頂尖的海豹部隊都覺得難的黑暗洞穴潛水 3.2 公里，根本是難上加難。

泰國足球少年搶救

△ 在洞穴中潛水，若遇到任何問題，無法立即到水面上，非常危險。

泰國足球少年

△ 大雨不停下，讓洞穴持續積水。

於是國際各界專家開始想其他替代方案，第一個是找其他出入口，請美國科技先鋒及鑽洞工程師團隊來開挖這個洞穴，但因為得開挖新路才能讓重型鑽洞機具進入叢林，總而言之因為太複雜無法執行。第二個方法是逃生艙，這是一個兒童尺寸的潛艇，讓受難者待在艙內，由救難人員攜帶出洞穴，但因穴裡的隧道狹窄莫測而作罷。

泰國足球少年

△ 各國潛水菁英加入這次搜救計劃。

泰國足球少年

△最後的辦法是繫繩纜，讓救難隊及少年可以沿著繩索找到正確的出路。少年得快速學會潛水，並且一訂要克服心靈恐懼。

這裡的心靈恐懼並不難想像，10 天不見天日又沒有進食，不會游泳就要在漆黑的水底迷宮潛水，你說恐不恐怖！？

最後趁雨勢小，救難隊花了兩天的時間，在洞穴中佈滿了氧氣瓶及近百名搜救人員，分批將 13 人從洞穴中救出來，全世界都鬆了一大口氣，所有人聽聞這個搜救成功的消息都在歡呼。這場集結全球一千多名專業人士的搜救行動就這樣圓滿成功啦！

但其實在這場搜救中，有一名前海豹隊精英潛水員在潛水救援的途中昏迷，搶救失敗而殉職。而還有一個比較少人關注的是，將 13 名受難者救出後，雨勢突然變大，洞穴中那近百名的搜救人員必須趁大雨將洞穴淹沒前撤離，不然就大難臨頭了。

泰國足球少年失蹤新聞

△ 這支紀錄片將本次搜救行動完整呈現，想要了解更多細節的你不妨親自看一遍，一起來看這場震驚國際的搜救奇蹟吧！

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱推薦 POIEMA 免耗材空氣清淨機
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

泰國足球少年受困是怎麼回事？來龍去脈 Discovery 告訴你！ 相關文章

訪客留言

泰國足球少年受困是怎麼回事？來龍去脈 Discovery 告訴你！ 參考資料

東南亞,泰國,清邁 - Yahoo奇摩新聞
我尤其推薦眼線筆超防水不暈染，像我油性皮膚的人常會糊成一團，這隻完全不會暈染好用又便宜，入手價179 ... 世界盃決賽 泰國足球少年 只能看錄影 泰國女神煞到韓團天菜 想把魯哥哥退貨 泰國足球隊員與教練 復原良好出院返家 ...
過年就往戶外去！森林遊樂區懶人包 - Yahoo奇摩新聞
五、墾丁、雙流國家森林遊樂區年初一至初五，每日將舉辦2梯次免費解說導覽與DIY ... 他解救泰國受困足球少年 、最後一個離開洞穴！澳洲「英雄醫師」首度透露：救援隊員背負沉重的壓力 ...
泰國受困13人被尋獲關鍵 瞭解洞穴及水分補充 | 國際 | 中央社 CNA
在泰國清萊省美塞縣睡美人洞受困9天的泰國少年足球隊員和教練共13人，2 ... 這些足球隊員進入洞內探險，這一次遇到雨季洪水，他們往高處逃生，不過極深的積水卻困住 ...
泰國足球隊受困兩週 12名獲救少年下周出院 | 國際 | 新頭殼 Newtalk
拍成電影變富翁？ 智利礦工籲泰足球少年別被騙子給賣了 泰足球隊洞穴救援成功結束 事件完整懶人包 一圖看懂 最新報導 more... 陳佩琪又開砲 柯文哲：個人言論！回家會勸她少寫臉書 發布2018.07.14 | 18:41 周末假日台北市長柯文哲不得閒，上午 ...
全面透視泰國洞穴受困案 10個Q&amp;A大解惑：為什麼受困？怎麼進去的？教練會受罰嗎？潛水員為何會死亡？
前情提要： 為什麼受困洞穴的泰國少年救不出來？ 這篇文章告訴你實際救災有多麼困難 泰國洞穴受困案 10 張超清楚剖面圖，讓你秒懂迷你潛水艇為何行不通 Q1：為什麼這 13 人會跑到洞穴裡 ...
泰足球隊被困洞穴10天尋獲 救援隊伍出了哪些奇招-國際新聞-新浪新聞中心
俄羅斯世界杯1/8決賽熱戰正酣，泰國13名被困於洞穴的少年 足球隊員也牽動著全世界人民的心 ... 夏季易被蚊蟲叮咬3原因 為什麼比起其他季節，夏天更需要仔細做好防蚊工作呢？王研人醫師...
泰國少足隊受困洞穴，為什麼找到人還不出來？看完就知道有多難救！ – Play不累
泰國僧侶為被困少年 足球隊隊員和教練祈福 泰國民眾為救援人員準備的食物，有分析說，此次救援讓泰國社會空前團結 ... 秦皇陵寶藏無數，為什麼沒人敢挖？其實1974年曾有探險隊嘗試 ….. 你可能想看 編輯不累 日本網友分享自己打蠟後的愛車，居然 ...
8年前困智利礦坑 生還者喊話泰國足球隊：要撐住！ - Yahoo奇摩新聞
一支失蹤的泰國少年足球隊日前被發現全數平安，但仍受困洞穴中等待救援。 ... 8月5日，智利阿塔卡馬（Atacama）沙漠區的聖荷西金銅礦場一個連接地面與礦坑的通道塌陷，困住坑內的32名智利籍及1 ...
泰國營救被困少年 溶洞與中國文化淵源 - BBC News 中文
2018年6月23日，12名11歲至16歲的泰國少年足球隊員和他們的1名25歲的助理教練進入泰國北部清萊府一座國家公園內的洞穴&quot;睡美人洞&quot;（Tham Luang），結果被困洞內。他們失蹤一周後這一事件引發全球關注，兩名英國潛水員應泰國官方請求加入搜救，7 ...
「川金會」懶人包！ 會前重點總整理 | ETtoday國際 | ETtoday新聞雲
全球矚目的「川金會」即將登場，這是美國總統川普與北韓領導人金正恩的首次會面，更是第一次在任的美國總統與北韓領導人會晤。此次峰會翻開國際關係的歷史新頁，也向朝鮮半島的和平之途邁開一步。(川金會,懶人包,川普,金正恩,北美要聞 ...