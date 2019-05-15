台電節電活動自 107 年開始，只要動手拿出台電帳單，上網輸入電號，就有每個月少繳 100 元以上電費的機會，若已經申請過節電獎勵的，今年不用再申請，若還沒有申請的人，立即動手申請，至 108/12/16 前都還可以申請！每節省一度就有 0.6 元的獎勵金啊，而且獎勵金低於 84 元還視為 84 元計算，這麼好的事情趕快來登入，一起當省電一哥吧，省電的方法百百種，像是隨手關燈、更換省電燈泡、多出門做戶外活代替看電視，雖然我個人覺得最後一項是最難的，但是至少要有一顆節省電費的心～
台電 108 年節電獎勵活動辦法
- 活動期間：申請日起至 108 年 12 月 16 日止
- 參加辦法：
（二） 臨櫃或電話報名 至台電服務中心、服務所或撥打客服專線 1911 報名。
註：107 年已申請過者，不必重複申請
- 獎金怎麼算：
台電節電活動報名網址：https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/
△ 點擊進入頁面，全部的詳細辦法都在這邊囉！沒問題點擊下面繼續申請～
△ 輸入電號，電號怎麼找呢？請看下圖
△ 拿出電費帳單，電號就在左上角～跟著上面輸入進去就 OK！
△ 輸入資料，並勾選「我以閱讀並瞭解...」點擊繼續。
△ 看到這個頁面就代表申請成功了，然後就要開始省電計畫啦，省一度 0.6 元呦～
台電節電活動報名網址：https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/