108 年台電節電活動，節省一度 0.6 元，還沒登錄的 12/16 前皆可登錄！

2019-05-15 11:35:19 9M87

台電節電108

台電節電活動自 107 年開始，只要動手拿出台電帳單，上網輸入電號，就有每個月少繳 100 元以上電費的機會，若已經申請過節電獎勵的，今年不用再申請，若還沒有申請的人，立即動手申請，至 108/12/16 前都還可以申請！每節省一度就有 0.6 元的獎勵金啊，而且獎勵金低於 84 元還視為 84 元計算，這麼好的事情趕快來登入，一起當省電一哥吧，省電的方法百百種，像是隨手關燈、更換省電燈泡、多出門做戶外活代替看電視，雖然我個人覺得最後一項是最難的，但是至少要有一顆節省電費的心～

台電 108 年節電獎勵活動辦法

  • 活動期間：申請日起至 108 年 12 月 16 日止
  • 參加辦法：
（一） 上網報名至活動官網登錄參加電號。
（二） 臨櫃或電話報名 至台電服務中心、服務所或撥打客服專線 1911 報名。

註：107 年已申請過者，不必重複申請

  • 獎金怎麼算：
參加活動登錄之電號當期用電每節省一度，可獲得 0.6 元獎勵金，如每期 ( 2 個月 ) 獎勵金低於 84 元者，按 84 元計算，登錄之電號如屬電業法第 52 條所稱使用維生器材及必要生活輔具之身障家庭用戶，若每期 ( 2個月 ) 獎勵金低於100元者，按 100 元計算。節電獎勵金於當期電費中扣除，每期 ( 2 個月 ) 獎勵金以用戶當期電費為上限。

台電節電活動報名網址：https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/

台電 節電 活動

△ 點擊進入頁面，全部的詳細辦法都在這邊囉！沒問題點擊下面繼續申請～

電號 獎勵金

△ 輸入電號，電號怎麼找呢？請看下圖

省電 報名

△ 拿出電費帳單，電號就在左上角～跟著上面輸入進去就 OK！

省電 台電

△ 輸入資料，並勾選「我以閱讀並瞭解...」點擊繼續。

台電 節電 活動

△ 看到這個頁面就代表申請成功了，然後就要開始省電計畫啦，省一度 0.6 元呦～

台電節電活動報名網址：https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/

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