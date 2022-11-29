想讓家中家低年級或中高年級孩童，練習課本以外的生字嗎？那麼交給這個教育局「國字標準字體筆順學習網」自製生字練習簿功能就對啦！「國字標準字體筆順學習網」生字練習簿功能使用很簡單，只要輸入想要練習的生字後，就會產生具有國字、筆畫順序分解以及空白練習格的 PDF 下載檔，打開點擊「列印」圖示就能列印下來做成生字練習簿，覺得不錯的爸媽們趕快收下吧！更多免費製作生字練習簿工具，可參考這篇：自編國小一至六年級生字簿！

「國字標準字體筆順學習網」生字練習簿功能教學

進到「國字標準字體筆順學習網」首頁後，請點擊左側的「生字練習簿」。

接著我們便可以在輸入框打上要練習的生字，並可選擇低年級、中高年級(格子較小)、加印直式/橫式注音空格，點擊「下載練習簿」按鈕便會取得 PDF 下載檔。

接著我們點開 PDF 後，便可看到國字、筆畫順序和空白生字練習格，點選右上方的「列印」圖示就能列印下來做成生字練習簿讓孩子練習囉！對於想讓家中的孩童練習課本以外生字的家長們，趕緊點擊下方連結前往製作吧！

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