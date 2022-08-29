SssTikvideo 無浮水印 TikTok 影片下載器，100%免費無須安裝 App！

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SssTikvideo 網站使用說明

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首先請先到 TikTok 官網，找到你要下載的 TikTok 影片並複製該影片的連結。

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接著將影片的連結貼到 SssTikvideo 網站中，並按下 Download 按鈕。

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不到幾秒鐘，網站就會把影片處理好，直接選 Download To MP4 便可取得無浮水印的 TikTok 影片。

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接著你就可以將無浮水印的 TikTok 影片收藏在電腦中，想看隨時都開啟觀看喔！對於想下載無浮水印的 TikTok 影片的朋友，趕緊點選下方連結，前往 SssTikvideo 網站盡情下載吧！

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