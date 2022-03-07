Search Chips

你的 Google Drive 雲端硬碟容量快爆了不知道從哪刪起嗎？從前 Google Drive 的搜尋服務真的不太好用，Google 的解決方案是推出 Search Chips 功能，一開始是測試版，只對少數使用者像是帳號管理員、開發者開放，好消息是經過漫長的測試與優化，Search Chips 功能正式開放所有大眾使用，一起來看看加入這個功能後的 Google Drive 搜尋檔案、文件是不是更好用了呢？雖然如此 Gmail 的搜尋功能依然不是那麼友善，但是可以透過指令來篩選信件，當你容量快不足時，趕快把 Gmail 清理容量的實用指令學起來吧。

Search Chips

首先打開我們的 Google Drive 雲端硬碟，接著於搜尋欄位輸入關鍵字來搜尋檔案。在「搜尋結果」下方就可以看到六大篩選分類：檔案位置、檔案類型、使用者、修改時間、依標題搜尋及待辦事項。

Google Drive 搜尋

以檔案位置為例，可以依照不同的位置來找到檔案：所有檔案、我的雲端硬碟、與我共用、已加星號及已丟進垃圾桶。這個功能最實用的就是可以快速找到我們自己雲端硬碟的檔案，還是他人分享給我們的檔案。

檔案類型的部分，則是可以找出文件、試算表、簡報、表單、圖片、PDF、影片、捷徑及資料夾，要找什麼格式的檔案直接用類型來篩選也非常實用。

搜尋雲端硬碟

也可以用最後修改時間來作為篩選依據，當然也能夠依照使用者、待辦事項來分類，整體來說 Search Chips 功能加入之後，等於讓 Google Drive 新增了「篩選」功能，大大增加了搜尋檔案或文件的效率，以往檔案太多、太雜的問題，就能透過 Search Chips 來解決啦！趕緊打開你的 Google Drive 試用看看這個全新的功能吧。

Google 雲端硬碟 Search Chips 搜尋篩選功能開放使用，找檔案更方便了 相關文章

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Google 雲端硬碟 Search Chips 搜尋篩選功能開放使用，找檔案更方便了 參考資料

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