你有用 LINE 用到一半突然遇到「畫面空白」或「無法正常顯示圖片」的情形嗎？台灣人愛用 LINE，如果 LINE 掛掉就跟沒有網路一樣嚴重，我自己就有遇過幾次 LINE 卡卡的問題，當遇到類似問題時，該怎麼排除障礙呢？下面整理 3 個 LINE 畫面空白及無法正常顯示圖片的解決方法給各位參考，下次用 LINE 遇到一樣的情形時，從第一個開始一一嘗試就可以排除問題啦。



1. LINE 畫面卡卡的，甚至停住了怎麼辦？

重新開啟 LINE

解法一：可以試試先把所有使用中的應用程式關閉並；若沒有改善的話，建議可以重新啟動手機、平板等。

解法二：建議可以到 App Store / Google 商店更新至最新版本的 LINE。

2. LINE 無法正常顯示圖片、出現網路連線錯誤怎麼辦？

解法一：會出現這個問題可能是因為行動裝置容量不夠，可以重新檢視並 刪除不需要的資料，釋出更多空間 喔。

解法一：除了可以 清除 LINE 聊天室內的快取資料 也可以試試清除 LINE 應用程式中的快取檔案。

如何清除 LINE 快取：

「設定」> 應用程式 > LINE > 儲存空間 >「清除快取」或「清除暫存記憶體」

＊iOS的用戶可試試解除 LINE 應用程式再重新安裝

3. Android 使用者，LINE 發生異常特別處理方式

至 Google 商店將 Android System WebView 更新至最新。若更新至最新版本後仍時常遇到問題，建議可以一併更新 Chrome 瀏覽器版本喔！

下載：

Android System WebView ( Google Play 下載 )