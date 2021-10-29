這裡有貓奴們嗎？記得以前「貓美術館展」曾經在高雄駁二有實體的展出過，當時如果錯過了也沒有關係，害怕出去人擠人也沒有關係，因為現在「貓・美術館｜Step into Cat Art 走進喵次元」透過數位化的方式呈現給貓奴們，可以透過 Window 10、MacOS、Android、iOS 與 VR 裝置進行觀展，有超過 30 幅世界貓畫作品展出！還有全新《貓娜麗莎》、《戴珍珠耳環的少女貓》、《耳朵受傷的喵谷自畫像》、《喵烈達的自畫像》、《戴著黑色領帶的貓》等等的 3D 動態經典貓畫作品，以及 124 幅的「貓斯汀大教堂」首次完整展出，會建議大家透過平板或是 VR 裝置來觀展，會有比較好的視覺享受。

這個參展活動真的頗特別的，因為真的就是讓你走進一個美術館，欣賞這些喵喵們，沒有人擠人的困擾，若是配戴上 VR 裝置的觀展的話，那種感覺更立體更真實。我自己是從手機開始參展，接著再用平板，大螢幕的視覺升級真的讓參展更有感覺，最後使用 VR 來觀展，真的有身歷其境的感覺，只要購買一張票，讓一家大大小小都能觀看，我覺得非常非常划算！

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票價多少呢？從實體轉到數位化的貓美術館，只要台幣 199 元就可以參展，坦白說超級超級划算，這個線上展覽到 2022/03/31，這期間都可以不限次數的觀展，如此佛心的展覽我覺得不該錯過，貓奴們一起來進場吧！！！接下來簡單跟大家介紹四大主題區。

四大主題展區介紹

貓斯汀大教堂

想一睹《最後的審判》、《創世紀》中為人知曉的《創造貓當》、《逐出伊甸園》等曠世喵作嗎？ 線上展首次將 124 幅「貓斯汀大教堂」完整展出，讓粉絲一次感受磅礴壁畫重現眼前的震撼！不但有讓觀看者彷彿親身蒞臨教堂，感受其中的恢宏神聖氛圍，畫作更增添聲音等著與你驚喜互動！ （官方介紹）

如果有去過歐洲旅遊的朋友們，一定都會都國外的大教堂多看幾眼，畢竟這是亞洲國家較少的，一進去真的會讓人抬頭仰望細細欣賞，作者 Shu Yamamoto 真的是一個貨真價實的貓畫家，到底該如何累積那麼多的貓咪創作？雖然很多畫作都是仿名畫，不過那也需要很費神的揣摩，若覺得看名畫難以了解其中之美，那不妨看看平易近人的貓咪吧！走入貓斯汀大教堂真的滿滿的震撼感，如果世界上真的有這個的地方，應該會有很貓奴們實際來朝聖，數位展覽讓大家網路無國界，也希望可以讓貓奴們都聚在一起唷！

從貓教堂的警衛後方可以進入第一個密室，走進大大的展廳裡面，沒有擁擠的人潮，貓斯汀大教堂中完整的 124 幅畫都會在這裡展出，若是手機或是平板透過手指就可以操作，真的可以慢慢得好好欣賞。如果透過 VR 來觀展真的感受就更棒了！！！

其中也有動畫效果的創造貓當，感覺好像來到哈利波特的小說那樣，連平面的東西都可以動起來，科技感十足，會不會未來真的會是這樣子呢？

古典肖像貓

聽！神秘微笑的《貓娜麗莎》開口說話了，她的語調會是自信高冷還是熱情調皮？嫻熟典雅的《戴珍珠耳環的少女貓》不顧少女形象大打呵欠？仔細看，他們也在豎耳傾聽你的一舉一動呢！ （官方介紹）

來到了另外的古典區，這裡多了一分莊重的感覺，每幅畫都是有故事的，只要畫作下方有右方有播放符號，都可以聽到文字解說，也可以看到文字說明，沒有導覽員也可以知道更多詳細的資訊。

這是喵谷，不是梵谷唷！

喵文西的貓娜麗莎是咪藝復興時代最知名的代表作品。這一區的設計整體比較莊重，好像真的有走進去大博物館的感覺，但是說真的實際去過的大博物館，應該也只有故宮博物院和奇美博物館吧^^。

貓體之美

透著自然光影，感受清流水聲，不遠處還傳來《大宮女貓》、《貓之泉》、《貓納斯的誕生》、《貓吻》的聊天聲響。你聽聽，是誰不小心打了噴嚏？誰眼睛半閉著優雅的搧著扇子？誰又在抱怨接吻技巧呢？ （官方介紹）

從室內走到戶外的感覺格外清新，有日照與水波的感覺，心情突然整個放鬆了起來，這裡可以說是公貓的天堂，因為這裡有很多搔首弄姿的母貓唷！

其實除了四大主題區之外，只要看到地上或是牆壁上有彩虹漩渦的話，都是一個入口，會探索到不一樣的地方，這是線上展覽頗趣味的一個地方，也具備有玩遊戲的感覺。

過去我們可能都看過很多歷史有名的畫作，但是或許都不曾細細的了解作品的來由等等，我反而透過這次的貓美術館認識更多了！！！花 199 元增長自己的知識也很值得。

交流的貓藝術

聽著清脆的風鈴聲，欣賞《穿和服的卡喵兒》搔首弄姿展現身著和服的優美感，一旁《湖畔的貓》還坐著打盹呢！小心，《冬日貓戲圖》有老鼠在動，你可別靠太近呀！（官方介紹）

最後這一區都以日本與東方國家的作品為主，所以可以在戶外看到櫻花、鳥居，也有風鈴的聲音，感覺比較東方古典，在這樣的環境下查看東方畫作的歷史介紹等等，我覺得這一趟喵展非常值得。

觀展心得

199 元的貓咪展，我個人覺得相當值得，除了欣賞貓咪的藝術之外，也有科技互動的感覺，對我來說是前所未有的參觀體驗，我相信大家一定也會覺得很有趣，也會是一種很棒的家庭娛樂。因為這個線上展覽支援了電腦、手機、品版與 VR，我個人建議螢幕大的優先選擇，因為很多畫作真的要放大看比較趣味，手機螢幕雖然大，但是放大效果還是有限的，那感覺真的不一樣。

如果大家家裡有 VR 裝置的話，我會推薦大家使用 VR 來參觀，那種身歷其盡的感覺真是難以言語，如果給我大片草地的話，我還真想知道自己可以走多少距離來參觀，不過 VR 裡面是可以用飛的，不用真的走來走去，而且轉身轉頭就可以移動視角，這點比平板電腦操作還要方便，我個人非常的喜歡唷！！！

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現在購票還會贈送山本修老師全新獨家設計的 APP 圖示。

Instagram 上現在也有活動的濾鏡可以使用，若覺得很特別的話也示範給大家看看囉！！！