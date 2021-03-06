以後出國不稀奇了，太空旅行才稀奇？你也想要來一趟星際之旅嗎？最近 NASA 在其官網又再次推出「把你的名字送上火星」活動，活動期間只要登錄名字、國家、Email 及郵遞區號，就可以獲得 NASA 免費登錄火星入場券，目前台灣已有 8900 多名朋友登錄，全球更有超過 1100 萬名旅客準備登陸火星，你準備好了嗎？趕快跟著小編一起前往火星吧（搞不好你的名字會在我隔壁 XD）

進入 NASA 把名字送上火星活動後，首先輸入「姓名」，當然你也可以發揮創意，輸入你想要輸入的字，且不限定英文。

接著在國籍的地方選擇 Taiwan。

很快的就能夠得到前往火星的船票囉，上面還寫著 NASA 太空船即將登上火星任務的日期是 2026 年的 7 月份，點擊右下角 Download 就可以下載與大家分享啦。

昂貴的火星之旅船票這樣就能夠輕鬆取得啦 XD

那麼我們送上火星的名字會被放在哪裡呢？答案是上圖中火星探測器的矽晶片中，哈哈小到用放大鏡可能都看不見？！不過的確是將我們的名字登上火星囉 XD

目前全世界已有 1100 多萬人取得火星船票，台灣則是 8900 多人，想要在這輩子圓夢登上火星的，就靠這次機會啦，NASA 官方並沒有提到何時會關閉這次的活動，各位朋友行動要盡快啦，連結放在下面，趕快揪團去吧！

傳送門：NASA 把名字送上火星活動