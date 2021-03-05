你也是熱愛電競的朋友嗎？市面上電競產品琳瑯滿目：電競螢幕、電競主機、電競筆電、電競手機...已不稀奇，Garmin 推出了業界首創以電競選手為出發點的「Instinct Esports 電競潮流版」電競手錶搶攻電競市場，能夠監測玩家心率、壓力指數與身體能量指數，結合 Garmin 獨創 STR3AMUP! 直播軟體，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在實況主遊戲畫面中，讓直播主與觀眾一同體驗殺敵的「心跳加速」快感，將於 3/5 正式在台限量上市，售價新台幣 $9,880 元。



持續性精準監測 3 大身體數據

近年電競狂潮席捲全球，電競產業蓬勃發展，逐漸跳脫僅是遊戲的刻板印象，並獲得國際奧林匹克委員會認同，於 2017 年亞洲室內武道運動會、2018 年雅加達亞運會中成為大型體育競賽展示項目。電競選手與一般體育項目選手一樣，日常都需要接受嚴苛且密集的訓練，才能在每場比賽中拔得頭籌。根據加拿大 Adamas Esports 統計觀察，電競選手賽前每天需花超過 12 小時訓練，比賽中將面臨高達 51 種不同的壓力因素、超過千次重複性動作傷害，最高心率甚至可高達 172 bpm，遠遠超過 NASCAR 賽車競賽選手 120-150 bpm 的心率，電競不僅需要靈活的智力，其消耗之體力及精神皆不容小覷。

Garmin 為支援電競選手發揮最佳表現，推出專為電競設計的「Instinct Esports 電競潮流版」智慧腕錶，結合健康與運動科學，打造業界首創電競模式，玩家在遊戲及競賽時能以科學化數據持續性精準監測 3 大身體數據：心率、壓力指數、身體能量指數，並透過 Garmin 獨創的 STR3AMUP!電腦直播程式將身體數據即時投射到遊戲串流平台，讓觀眾身歷其境緊張刺激的電競實況中。玩家也可於日常訓練中搭配內建超過 30 項室內及戶外運動模式，進行與職業運動選手相同的智慧化體能訓練，即使面對耗時的對戰，也能自帶 BUFF 輕鬆應對。同時，藉由 Garmin「Instinct Esports 電競潮流版」持續性壓力偵測，幫助電競選手及玩家進行競賽壓力管理，並在遊戲中迅速調整心態，化阻力為助力沉著突破所有關卡；透過持續性觀察身體能量指數，協助電競選手及玩家掌握對戰狀態，於日常依照健康數據調整訓練步調與生活習慣，玩家還可配合進階睡眠偵測及多項身體指標監測，充分改善睡眠及整體狀態，做好萬全準備、以更強大的信心迎接每場比賽。

怪獸級電量 - 續航長達 80 小時

Garmin 「Instinct Esports電競潮流版」錶身以美國軍用標準 MIL-STD-810G 打造，可耐熱耐寒、耐撞擊、耐腐蝕，防水等級可達水下 100 米，外觀以潮流電競的黑紅大膽設計，展現無懼的對戰精神，輕巧錶身無礙於遊戲時穿戴體驗，此次更搭配三款亞洲限定的預載電競錶面：劍盾傳說、未來領域與狙擊之王。「Instinct Esports 電競潮流版」擁有怪獸級電量，支援電競模式中續航長達 80 小時，智慧手錶模式下更可達 14 天，智慧提示功能隨時顯示手機通知，對戰再入迷都不怕漏掉重要訊息。同時，「Instinct Esports 電競潮流版」也能紀錄日常心率、步數、行走距離、燃燒卡路里等健康數據，並提供久坐提醒、緊急通知、意外偵測、地圖資訊等功能，讓玩家登出遊戲仍能於現實中繼續冒險。

長期的觀察與分析，適度調整選手的日常生活與競賽心理

奪下多座世界冠軍寶座的電競隊伍-閃電狼職業電競隊，成立至今邁入第 8 年，以努力不懈精神於國內外大小賽事屢創佳績。Garmin 為向閃電狼堅毅精神致敬，特別提供每位選手配戴「Instinct Esports 電競潮流版」手錶，應援團隊征戰 2021 GCS 春季賽事。閃電狼《傳說對決》教練 Lantyr 表示：「Instinct Esports 電競潮流版全天候健康數據蒐集，讓我們隨時精準掌握每位選手的體能與身心狀況，協助選手以最有效率的方式調整到最佳狀態。」電競的訓練比大家想像的嚴苛，以此次備賽為例，選手在訓練時段最高心率達 164 bpm，相較於正常成年人安靜時的平均心率在每分鐘 60~100 次間，選手心率將近成年人每分鐘心跳2倍

其中多位選手的週熱血時間 遠高於世界衛生組織建議的每週至少 150 分鐘中強度運動，選手們的週熱血時間甚至高達 318 分鐘，顯現電競選手與運動員一樣皆須付出相當程度的努力與訓練；在高強度的備賽期間，選手壓力指數 一度高達 96，單日高度壓力等級時間累積長達近 7 小時；面對每日長時間的訓練後，選手們的身體能量指數明顯下降至平均 25，最低只剩 5。

透過進階睡眠偵測發現，選手平均每日睡眠為 6.2 小時，其中單日深層睡眠時間最低為 10 分鐘。面對每場比賽，考驗的不僅是選手的體力，耐力與心理素質也十分重要，透過持續性的身體健康數據監測、長期的觀察與分析，適度調整選手的日常生活與競賽心理，才能保持最佳備戰狀態！面對競爭十分激烈的電競產業，閃電狼仍以王者的實力迎戰，不僅仰賴團隊努力不懈的精神，更攜手 Garmin 透過全天候科學化健康數據監測輔助訓練，幫助選手在電競世界中技壓群雄、更讓世界看見台灣實力。

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Garmin「Instinct Esports電競潮流版」官網