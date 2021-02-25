統神端火鍋遊戲

你最近有跟上「統神端火鍋」的實事梗嗎？沒有的話讓小編來快速補一下進度，過年前後有一名網友上傳的影片中，有一名胖胖的男子在端火鍋跌倒的畫面，背影神似實況主「統神」，日前因為雞排妹、艾莉莎莎事件，透過假謠言作為該影片封面，誘使網友點入，點入影片後竟發現即是「統神端火鍋」的影片。最近有網友因此製作了「統神端火鍋遊戲」，開啟網頁即可開玩，遊戲目的很簡單就是協助主角保持平衡、不跌倒，如此有趣的遊戲，趕快來跟著小編玩玩看吧！


統神端火鍋

進入「統神端火鍋」網頁後，就可以看到 3 種操作方式：橫桿、點按螢幕及陀螺儀，下圖再跟大家說明三種方式的差異，最後選好遊戲難度即可開始遊戲。

統神端火鍋 遊戲紀錄

遊戲畫面相當簡單，就是一名男子端火鍋，會隨著距離增加開始搖搖晃晃，我們得協助統神不要跌倒（雖然他不是統神 XD），上圖的操作模式是「橫桿」顧名思義就是透過將橫桿左右移動，來平衡圖中的男子。第二種操作磨是點按螢幕，相較第一種較為簡單，其實也不用點按，透過左右移動滑鼠就可以平衡。若你是手機開啟的話，則可以選擇第三種「陀螺儀」平衡，左右偏移螢幕即可操作。

統神端火鍋 ptt

只要傾斜超過 50 度就會跌倒，最後就比誰讓統神移動的距離最長，根據不同的難易度會有不同的移動距離，建議可以直接從最困難的挑戰起，利用空檔時間點進去挑戰看看吧！可以跟朋友分享你的「統神端火鍋」戰績～～

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統神端火鍋遊戲小品，協助統神不跌倒，你最長可以維持幾公尺？ 相關文章

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