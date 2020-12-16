找不到適合的圖片來製作聖誕海報、網頁封面嗎？不妨到 Fun Christmas photos 免費聖誕節趣味素材圖庫看看吧！Fun Christmas photos 是 Icons8 所推出的聖誕節趣味圖庫，網站有提供豐富的聖誕節圖片可免費下載，但必須要在下載圖片加上 Icons8 的連結方可獲得授權，網站中還有付費及免費方案，付費可享有高解析的圖片，不過免費方案的圖片品質也算不錯，還支援 JPG、PNG 圖檔，對要求比較低的朋友很夠用了。想花小錢與孩子一起布置聖誕裝飾嗎？可參考這篇：KROKOTAK 聖誕節親子 DIY 裝飾教學網

進到 Fun Christmas photos 網站後，可在首頁中點選「Browse all photos」，並透過左側的篩選器來找尋你要的聖誕節圖片，上方還有庫存圖片、拼貼圖、PNG 圖片、背景圖、COVID - 19 與 聖誕節等 6 種主題分類可選擇。

既然聖誕節快到了，當然要找有關聖誕節的圖片囉！只要找到你妳的圖片就可按下「Download」下載圖片。

點選 Download 後就會出現付費與免費的頁面，若要免費下載直接在按下 Free Trial 的「Download low-resolution JPG」按鈕，就會下載低解析度的 JPG 的圖片。不過使用免費下載的圖片，必須需標示出處來源並加上 Icons8 連結，可以直接複製上方所提供的連結貼上即可。當然若你想下載高解析度的圖片，花點小錢支持網站一下也是可行的。

若你想下載透明 PNG 聖誕節圖片來進行海報、網頁封面等相關設計時，直接點選上方的「Transparent PNG」就可以找到一堆聖誕節 PNG 圖片囉！

免費下載的圖片會像上圖一樣，雖然尺寸較小但也算適中，且品質也沒有比較差，對於一般設計者來說真的很夠用，有興趣的朋友趕緊將這有趣的 Fun Christmas photos 聖誕節素材圖庫收下吧！

Fun Christmas photos：https://icons8.com/l/christmas-photos/

