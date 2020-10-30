ChargeSPOT 提供「共享行動電源」服務，是全球首間共享行動電源品牌，2019 年正式登台，全台共有超過 3000 個據點，吸引近 20 萬用戶註冊，目前為台灣共享行動電源業龍頭！10/30 正式宣佈推出全新機台，依照商家場域，提供大型與中型直立式充電櫃，以及小型的桌上型充電櫃，單日租借上限只要 36 元，每小時則是 12 元，更有「甲租乙還」服務，打造更方便的充電稱活圈。



借電首日每小時 12 元，單日最高 36 元

ChargeSPOT 首日每小時 12 元，一天最高 36 元，能夠過信用卡、第三方、電信支付，包含：VISA、Master Card、LINE Pay、街口支付、Apple Pay、電信帳單綁定付款等，不需下載專用 App 也能夠過 LINE 掃碼完成支付+行動電源租借。

循環充電服務「以租代購」 推動產業永續發展

ChargeSPOT 以租代購的共享模式有效提高行動電源使用率，降低傳統電池及線材在生產及銷售上所產生的資源浪費。透過全台各地的通路，合作「舊電換新電」的品牌活動，落實永續發展理念，消費者只要將舊的行動電源交給 ChargeSPOT 進行回收，ChargeSPOT 將協助民眾將廢棄的電源送到日本回收公司進行拆解，將原物料再製並回收利用，降低電池對環境造成的汙染。

全新機台亮相

更適合小型商家的「桌上型充電櫃」，配有 LED 螢幕可供品牌廣告空間，另外也有全新亮向的「桌上型機型」可提供 10 個行動電源數量，讓商家最大化空間運用，同時滿足更多消費者需求。

當然也有中型、大型直立式充電櫃，分別能夠一次提供 20、40 個行動電源。

使用共享行動電源 3 步驟

第一步下載 ChargeSPOT APP，若沒有的話直接用 LINE 掃描 QRCode 也 OK。

第二步取得許可及綁定付款資訊。

第三步就能直接取走行動電源並開始充電囉。

如果你用的是 iPhone 的話更方便，未來支援「輕巧 App」功能，透過 NFC 將手機靠近機台，10 秒內就會跳出行動電源馬上租借超簡單。

行動電源上有 Type-C、Lightening 及 microUSB 三種連接線，不必擔心充電孔問題。

歸還甚至相當直覺，看到 ChargeSPOT 的機器，直接將行動電源插入即可，手機就會立即感應到已歸還，並跳出此次租借付款價格及付款訊息。

甲租乙還

甲租乙還服務除了國內外，甚至可跨國租借。

ChargeSPOT 企業訂閱方案上路 協助企業員工維持生產力

ChargeSPOT 發現許多使用共享行動電源的用戶是為了維繫工作生產力，像是外送員、業務員等，他們的手機不能沒電，如果沒電就會影響工作表現。為此 ChargeSPOT 推出企業訂閱方案，企業月付 1,500 元起，就能在辦公室放一台 ChargeSPOT 借電站，讓員工無限次免費借電，或是替員工付每個月 99 元，即可在全台灣的ChargeSPOT借電站，無限次借電。

全台近3,000個合作據點 全面覆蓋人流集中之商場、餐飲及公眾場所

ChargeSPOT 至今已串聯全台近 3,000 間合作商戶，全面進駐手機使用量高、人流高度集中的場域，橫跨台北捷運、桃園捷運、各大百貨商場、便利商店、飯店、連鎖餐廳、手搖飲料及獨立商家攤販等多元通路，其中全家便利商店及誠品信義店等據點更提供 24 小時租借服務，未來更將積極拓展據點密度，期望帶給消費者更全面且加倍便利的充電生活圈。

https://www.charge-spot.tw

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