在瀏覽網頁時，你有遇過「我是人類」驗證頁面嗎？通常是請我們從下方的九宮格圖片中，選出哪個圖片包含 XXX，才能繼續網頁瀏覽，其實這種方法滿暴力的，因為如果不照著他的指令做，就沒辦法繼續瀏覽，因此今天小編要與大家分享一款 Privacy Pass 可以跳過機器人驗證，支援 Chrome 與 Firefox 兩大瀏覽器，減低我們被驗證機器人干擾的頻率，若你曾經想過要找「我不是機器人」驗證破解方法，或許你可以試試替瀏覽器加上這個外掛。

有覺得上面的圖片很熟悉嗎？每次在重要關頭，像是下載、登入的時候，不免會看到這樣的驗證視窗跑出來，如果你也厭倦這種視窗，今天小編分享的外掛建議可以收下唷。

Privacy Pass 在 Chrome 及 Firefox 兩款瀏覽器都可以免費下載，它是由 Cloudflare 及 hCaptcha 合作開發的免費外掛，因此大家可以放心使用。

安裝完畢後，就可以在瀏覽器右上角看到 hCaptcha 的圖示，這樣就已經開始運作囉。

Privacy Pass 的原理是什麼？其實並不是破解「我不是機器人」驗證，而是當每次我們手動選圖片驗證後，Privacy Pass 上面就會儲存好幾張「通行證」，讓我們下物遇到相同驗證的時候，直接點擊「我是人類」即可，不用再耗時間選圖片驗證。

經過實測，當我們選完圖片通過驗證後，Privacy Pass 就會儲存一定次數的通行證，下次在遇到一樣的驗證時，就會從這個通行證中扣除次數，並且讓我們加速通行。

當通行證發揮作用時，只需要點擊「我是人類」就可以了，不需要再花時間、腦力認真看圖片驗證。不過當通行證歸零的時候，還是必須得重新通過圖片驗證，雖然不是完全破解，不過確實可以減少驗證圖片的次數。不過需要注意的是，這邊只支援 Cloudflare 及 hCaptcha 的驗證，reCAPTCHA 驗證是無法適用的。

傳送門：

Privacy Pass（Chrome 下載）

Privacy Pass（Firefox 下載）

