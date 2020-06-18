Jump Rope Challenge

防疫期間在家也想動一動該怎麼辦？有 Switch 的玩家看過來，任天堂透過 Unity 開發了一款免費跳繩遊戲 Jump Rope Challenge，，不用另外購買任何新器材，用 Joy-Con 手把就能玩空氣跳繩，2020/9/30 前都能夠下載來玩，甚至還能夠 2 人一起跳繩，透過設定每日跳繩次數，達到讓身體運動的目的，各位 Switch 玩家們運動對身體沒有壞處，既然有免費 Switch 跳繩遊戲，就趕快下載起來，讓封印許久的身體動起來吧。

Switch免費跳繩

下載完畢之後，拿起 Joy-Con 遊戲手把，想像在跳繩一樣轉動手腕，就可以開始空氣跳繩囉，Nintendo Switch Lite 的朋友當然也需要額外的 Joy-Con 才能玩。

Jump Rope Challenge

當然就算沒有跳起來，單純作手部的伸展運動也會被感應到，可以為自己設定每日跳繩目標，從每天跳 100 下開始，慢慢進步到每日 200 下、300 下...

免費跳繩遊戲 Jump Rope Challenge

遊戲主畫面中，會替大家記錄每日的跳繩次數，看著看著就會產生莫名的成就感啊 ~ 為了不讓明天看到空白記錄，今天當然得咬著牙繼續努力運動 XD 上方還有簡單的趨勢線，可以看看自己跳繩次數是否有成長。

Switch運動遊戲

Jump Rope Challenge 支援 2 人一起遊戲，兩個人各拿著一支 Joy-Con 手把也可以玩，體力不太好的話，兩位玩家能夠接力完成 100 下跳繩挑戰 ~ 總之有 Switch 的玩家，趕快去下載起來逼自己運動吧！

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Jump Rope Challenge

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