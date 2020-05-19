小米於 5/19 晚間 8 點發表自家全新的 MIUI 12，全新功能包含：隱私強化、全新設計 UI、多工處理、無限投影、超級省電模式、深色模式、 App Drawer 等，更新將於 2020/6/20 起陸續推送 MIUI 12 的更新，首波接收到更新的機型有小米 9、小米 9T、小米 9T Pro、Redmi K20、Redmi K20 Pro，其餘機種將在首波更新完畢後逐步推送。



強化隱私安全保護

MIUI 12 提供全面強化地隱私安全保護，讓使用者隨時了解應用程式的行為，同時提供更高程度的權限控制權。為了讓使用者可以充分了解應用程式的行為，MIUI 12 增加權限通知功能，當敏感的應用程式（包括相機、位置及麥克風）在後台運作時，狀態欄將會出現提示，透過點擊該提示，將可隨時更改權限設定及停止任何可疑的後台行為。

MIUI 12 近一步強化使用者對應用程式權限的控制程度，將隱私保護提升至全新層次。當單一應用程式請求權限時，系統將提供更多選項，包括「當使用應用程式時」及「每次詢問」等不同選項供使用者選擇。基於 Android 對位置權限的嚴格控制，MIUI 12 進一步加強應用程式請求敏感權限的管理。除位置外，相機、麥克風、聯絡人、通話紀錄、日曆及儲存空間的使用權限僅在「當使用應用程式時」情況下允許。MIUI 12 亦同時保護用戶在照片分享時的隱私，用戶可以在傳送相片前刪除位置資訊及詮釋資料（metadata）。

受大自然啟發的 UI 設計及系統動畫



MIUI 12 提供由內而外的 UI 設計進化及更細緻擬真的系統動畫，使 OS 體驗變得栩栩如生。以系統級的技術創新，完全改造了全系統核心的場景動畫。藉由 Mi Render Engine 渲染引擎，MIUI 12 打造了高度流暢的UI體驗；而透過「小米物理動畫引擎」（Mi Physics Engine），將真實運動軌跡的模擬 3D 曲線加入顯示圖示的優雅動態，自打開至關閉應用程式，到應用程式間的流暢切換，每個細節均呈現從大自然中啟發的嶄新設計理念。同時，藉細緻入微的系統動畫，MIUI 12 提供活靈活現的系統操作體驗，使每個細節都變得更真實。

MIUI 12 採用逼真的圖像化效果，使螢幕的資訊量和理解度提升。透過圖形呈現，資訊顯示更加直覺，同時更進一步節省時間並使用戶與行動裝置之間互動性更高效、直接。透過動畫呈現動作，讓螢幕顯示的每分每秒更獨特及具個性化。

MIUI 12 全新推出「超級桌布」，利用 NASA 官方提供的圖片，真實重現宇宙中指標性行星的全貌，將宇宙美學提升到新的層次。「超級桌布」將微光螢幕（Always-on Display）、鎖定螢幕及桌面結合，搖身一變成為熱血的太空任務，當用戶啟動系統時，將可發現宇宙中星體的不同面貌，MIUI 12 讓用戶於彈指之間航行宇宙。

多工處理

MIUI 12 推出以「全域自由小窗」（global floating windows）的形式為最先進的多工處理解決方案。於使用全面屏手勢控制時，自由小窗能加強多工處理的便利性，避免不斷切換應用程式的麻煩。透過自由小窗的操作列，以簡單手勢來輕鬆移動、關閉和調整大小，例如當影片播放時收到訊息，可在自由小窗中回覆而不用暫停播放；自由小窗令多工處理變得更順暢、方便、免煩擾。

無線投影

MIUI 12 增強了現有的無線投影功能，成為演講者的必備工具。使用者只需一按即可無線投影文件、應用程式、影片和遊戲，同時支援多工處理，隨時將正在投影的畫面最小化。在手機螢幕關閉時，亦能鏡像輸出，不但可以降低耗電，更能隱藏私人資訊，避免浮動通知和來電顯示在投影螢幕上顯示。

超級省電模式

MIUI 12 支援超級省電模式，當啟用超級省電模式後，將限制大部分耗電的功能來延長手機的待機時間，在手機電量不足時減少耗電，讓通話、簡訊和網路連線等常用功能不受影響，剩下 5% 時啟用最多可以提供 5 小時的續航。

深色模式支援全部第三方 App

MIUI 12 配備華麗的界面及加強版的深色模式。深色模式可用於系統背景、系統應用程式和第三方應用程式，可在低光環境下提供出色的視覺體驗。啟用深色模式時，螢幕亮度會大幅降低，使用者能選擇根據環境亮度自動調整對比度。 深色模式還可以降低耗電，有助減輕眼睛疲勞。

App Drawer

小米的 POCO 桌面（Poco Launcher）深受全球使用者喜愛，而 MIUI 12 將搭載 POCO 桌面中最具特色的功能：App Drawer（抽屜模式）。使用者開啟此功能後，應用程式將轉入 App Drawer 中，令主畫面更整潔。使用者還可以根據自己的喜好，自動將應用程式分組，僅需透過幾次滑動即可找到所需的應用程式。

更新推送時間

首波推送更新機型：小米9、小米9T、小米9T Pro、Redmi K20、Redmi K20 Pro

時間：自 2020 年 6 月 20 日起陸續推送

其餘手機型號將逐步推送：

Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 9、POCOPHONE F1、POCO F1、小米10 Pro、小米10、POCO F2 Pro、POCO X2、小米10 Lite、小米Note 10、小米8、小米8 Pro、小米MIX 3、小米MIX 2S、小米9 SE、小米9 Lite、Redmi Note 7S、小米Note 3、小米MIX 2、小米MAX 3、小米8 Lite、Redmi Y2、Redmi S2、Redmi Note 5、Redmi Note 5 Pro 、Redmi 6A、Redmi 6、Redmi 6 Pro、Redmi Note 6 Pro、Redmi Y3、Redmi 7、Redmi 7A、Redmi Note 8、Redmi Note 8T、Redmi 8、Redmi 8A、Redmi 8A Dual、Redmi Note 9s、Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9 Pro Max、小米Note 10 Lite